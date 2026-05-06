Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Những mẫu xe máy điện của TMT Motors trông thế nào?

  • Thứ tư, 6/5/2026 17:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau 2 sản phẩm ôtô điện, TMT Motors quyết định mở rộng dải sản phẩm xe máy điện tại Việt Nam.

TMT Motors - đơn vị sản xuất và phân phối các mẫu xe điện từ Wuling vừa bất ngờ cập nhật 5 mẫu xe máy điện mới trên trang chủ của hãng, hứa hẹn sớm cho ra mắt thị trường Việt. Đây là các mẫu xe thuộc dòng TMT e-motor, có nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau.

TMT Super Max

Theo hình ảnh công bố, TMT Super Max có thể là mẫu xe điện hướng đến nhóm tài xế dịch vụ, vận chuyển hàng hóa (shipper) do được lắp sẵn thùng hàng ở phía sau.

Ở đầu xe có thêm một rổ chứa đồ cỡ lớn cho phép gia tăng không gian chưa hàng tùy nhu cầu người dùng. Nhà sản xuất ghi rõ tải trọng của xe đạt mức 230 kg.

xe may dien anh 1

TMT Super Max dành cho tài xế. Ảnh: TMT Motors.

Super Max dự kiến được trang bị động cơ điện mạnh 8,1 mã lực, cho phép tốc độ tối đa đạt 70 km/h. Xe dự kiến được trang bị đến 3 viên pin LFP, cho phạm vi hoạt động khoảng 180 km/lần sạc.

TMT IRIS, K1

TMT IRIS và K1 có thiết kế khá thương đầu với nhau về phần đầu xe khi cụm đèn chiếu sáng chính đều được đặt sát gần dè chắn bùn trước. Cụm chiếu sáng xa gần đặt ở trung tâm của ghi đông.

Theo hình ảnh, có lẽ điểm khác biệt của 2 mẫu xe này phần lớn đến từ kích thước khu vực phía sau. TMT K2 có phần cốp lớn hơn đáng kể về chiều ngang, trong khi đuôi xe của IRIS có độ thanh mảnh nhất định.

xe may dien anh 2xe may dien anh 3

TMT K1 (trái) và TMT IRIS (phải) có thiết kế khá tương đồng. Ảnh: TMT Motors.

Sức mạnh động cơ của cả 2 mẫu xe đều tương đồng khi được trang bị motor điện công suất khoảng 4 mã lực, cho tốc độ tối đa khoảng 70 km/h. Hai viên pin LFP dưới sàn xe cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 150 km sau mỗi lần sạc.

TMT T2

Dường như cách mà TMT Motors đáng áp dụng với dải xe điện mới là thay áo cho mỗi loại xe.

Có thể thấy rõ ở phần công bố thông số ban đầu lẫn cách truyền thông, cả K1, T2 và IRIS đều được đánh giá là sản phẩm phù hợp cho nhóm tài xế giao hàng, chạy dịch vụ.

IRIS có thiết kế đầu xe trung tính hơn, gợi nhớ khá nhiều đến cá mẫu tay ga chạy xăng như Honda Vision.

xe may dien anh 4

TMT T2 có thiết kế khá tương đồng nhiều mẫu tay ga. Ảnh: TMT Motors.

Xe được trang bị động cơ khá tương đồng K1 và T2, nhưng được tinh chỉnh về pin, cho phạm vi hoạt động tăng thêm 30 km, thành 180 km/lần sạc.

TMT Tansy

Dải sản phẩm của TMT còn có một mẫu xe điện công suất nhỏ dành cho người chưa có giấy phép lái xe. Thực tế Tansy cũng có thiết kế giống với các mẫu xe xăng ăn khách, cụ thể là phần "cà vạt" phía trước khiến người xem liên tưởng đến chiếc Yamaha Grande. X

e sỡ hữu động cơ điện công suất 1,6 mã lực, tốc độ tối đa đạt 50 km/h. Bộ pin dưới sàn xe dự kiến có thể di chuyển khoảng 120 km/lần sạc.

xe may dien anh 5

Mẫu xe máy điện học sinh duy nhất trong dải sản phẩm của TMT Motors. Ảnh: TMT Motors.

Việc TMT Motors giới thiệu dải sản phẩm e-motor cho thấy tham vọng mở rộng hệ sinh thái xe điện của hãng tại Việt Nam, bên cạnh mảng ôtô mini. Bằng cách tập trung vào các dòng xe có công năng rõ rệt cho nhóm tài xế dịch vụ và học sinh, thương hiệu này đang tìm cách len lỏi vào những phân khúc ngách vốn chưa được các ông lớn khai thác triệt để.

Tuy nhiên, thành công của TMT e-motor sẽ phụ thuộc rất lớn vào giá bán chính thức và độ bền thực tế của bộ pin LFP trong điều kiện vận hành cường độ cao tại Việt Nam.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Ngân sách 30 triệu, chọn xe máy điện nào cho 'hội chị em'?

Với ngân sách khoảng 30 triệu đồng, đâu sẽ là những mẫu xe máy điện phù hợp với hội chị em di chuyển trong phố?

2 giờ trước

SUV siêu sang Range Rover SV giảm giá mạnh tại Ấn Độ

Jaguar Land Rover bất ngờ giảm giá sâu các mẫu Range Rover SV và Range Rover Sport SV tại Ấn Độ, đón đầu lợi ích từ hiệp định FTA.

3 giờ trước

Harley-Davidson se san xuat moto gia re? hinh anh

Harley-Davidson sẽ sản xuất môtô giá rẻ?

4 giờ trước 14:30 6/5/2026

0

Harley-Davidson tung chiến lược mới đặt cược vào xe giá rẻ và mạng lưới đại lý nhằm thu hút khách hàng trẻ, trong bối cảnh lợi nhuận sụt giảm và áp lực chi phí vẫn đè nặng.

Đan Thanh

xe máy điện Honda Super Max TMT Motors

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý