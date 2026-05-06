Những mẫu xe máy điện của TMT Motors trông thế nào?

Sau 2 sản phẩm ôtô điện, TMT Motors quyết định mở rộng dải sản phẩm xe máy điện tại Việt Nam.

TMT Motors - đơn vị sản xuất và phân phối các mẫu xe điện từ Wuling vừa bất ngờ cập nhật 5 mẫu xe máy điện mới trên trang chủ của hãng, hứa hẹn sớm cho ra mắt thị trường Việt. Đây là các mẫu xe thuộc dòng TMT e-motor, có nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau.

TMT Super Max

Theo hình ảnh công bố, TMT Super Max có thể là mẫu xe điện hướng đến nhóm tài xế dịch vụ, vận chuyển hàng hóa (shipper) do được lắp sẵn thùng hàng ở phía sau.

Ở đầu xe có thêm một rổ chứa đồ cỡ lớn cho phép gia tăng không gian chưa hàng tùy nhu cầu người dùng. Nhà sản xuất ghi rõ tải trọng của xe đạt mức 230 kg.

TMT Super Max dành cho tài xế. Ảnh: TMT Motors.

Super Max dự kiến được trang bị động cơ điện mạnh 8,1 mã lực, cho phép tốc độ tối đa đạt 70 km/h. Xe dự kiến được trang bị đến 3 viên pin LFP, cho phạm vi hoạt động khoảng 180 km/lần sạc.

TMT IRIS, K1

TMT IRIS và K1 có thiết kế khá thương đầu với nhau về phần đầu xe khi cụm đèn chiếu sáng chính đều được đặt sát gần dè chắn bùn trước. Cụm chiếu sáng xa gần đặt ở trung tâm của ghi đông.

Theo hình ảnh, có lẽ điểm khác biệt của 2 mẫu xe này phần lớn đến từ kích thước khu vực phía sau. TMT K2 có phần cốp lớn hơn đáng kể về chiều ngang, trong khi đuôi xe của IRIS có độ thanh mảnh nhất định.

TMT K1 (trái) và TMT IRIS (phải) có thiết kế khá tương đồng. Ảnh: TMT Motors.

Sức mạnh động cơ của cả 2 mẫu xe đều tương đồng khi được trang bị motor điện công suất khoảng 4 mã lực, cho tốc độ tối đa khoảng 70 km/h. Hai viên pin LFP dưới sàn xe cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 150 km sau mỗi lần sạc.

TMT T2

Dường như cách mà TMT Motors đáng áp dụng với dải xe điện mới là thay áo cho mỗi loại xe.

Có thể thấy rõ ở phần công bố thông số ban đầu lẫn cách truyền thông, cả K1, T2 và IRIS đều được đánh giá là sản phẩm phù hợp cho nhóm tài xế giao hàng, chạy dịch vụ.

IRIS có thiết kế đầu xe trung tính hơn, gợi nhớ khá nhiều đến cá mẫu tay ga chạy xăng như Honda Vision.

TMT T2 có thiết kế khá tương đồng nhiều mẫu tay ga. Ảnh: TMT Motors.

Xe được trang bị động cơ khá tương đồng K1 và T2, nhưng được tinh chỉnh về pin, cho phạm vi hoạt động tăng thêm 30 km, thành 180 km/lần sạc.

TMT Tansy

Dải sản phẩm của TMT còn có một mẫu xe điện công suất nhỏ dành cho người chưa có giấy phép lái xe. Thực tế Tansy cũng có thiết kế giống với các mẫu xe xăng ăn khách, cụ thể là phần "cà vạt" phía trước khiến người xem liên tưởng đến chiếc Yamaha Grande. X

e sỡ hữu động cơ điện công suất 1,6 mã lực, tốc độ tối đa đạt 50 km/h. Bộ pin dưới sàn xe dự kiến có thể di chuyển khoảng 120 km/lần sạc.

Mẫu xe máy điện học sinh duy nhất trong dải sản phẩm của TMT Motors. Ảnh: TMT Motors.

Việc TMT Motors giới thiệu dải sản phẩm e-motor cho thấy tham vọng mở rộng hệ sinh thái xe điện của hãng tại Việt Nam, bên cạnh mảng ôtô mini. Bằng cách tập trung vào các dòng xe có công năng rõ rệt cho nhóm tài xế dịch vụ và học sinh, thương hiệu này đang tìm cách len lỏi vào những phân khúc ngách vốn chưa được các ông lớn khai thác triệt để.

Tuy nhiên, thành công của TMT e-motor sẽ phụ thuộc rất lớn vào giá bán chính thức và độ bền thực tế của bộ pin LFP trong điều kiện vận hành cường độ cao tại Việt Nam.