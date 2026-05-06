Xiaomi hé lộ SUV 7 chỗ, hệ truyền động EREV mới

Mẫu SUV EREV mới của Xiaomi dự kiến có 7 chỗ ngồi, cạnh tranh trong nhóm SUV cỡ lớn với Aito M9 và Li Auto L9.

Sau thành công của mẫu sedan SU7 và crossover YU7, Xiaomi Auto đang chuẩn bị tung ra "quân bài" chiến lược thứ tư mang mã hiệu Kunlun.

Những hình ảnh rò rỉ mới nhất tại Trung Quốc cho thấy mẫu SUV cỡ lớn này đã trút bỏ lớp ngụy trang, sẵn sàng gia nhập phân khúc xe gia đình cao cấp vào nửa cuối năm 2026.

Khác biệt hoàn toàn với các dòng xe thuần điện (BEV) trước đó, Kunlun (dự kiến lấy tên thương mại là YU9) sẽ là mẫu xe điện mở rộng quãng đường (EREV) đầu tiên của Xiaomi.

Với chiều dài dự kiến khoảng 5.200 mm và cấu hình 3 hàng ghế (6 hoặc 7 chỗ), đây sẽ là đối thủ trực tiếp của Li Auto L9 và Aito M9.

Qua lớp ngụy trang mỏng, có thể thấy Kunlun mang ngôn ngữ thiết kế vuông vức, bệ vệ hơn hẳn dòng YU7.

Hình ảnh mới nhất của Xiaomi Kunlun. Ảnh: CarnewsChina.

Đèn pha hình giọt nước đặc trưng của Xiaomi, tay nắm cửa dạng ẩn và bậc bước chân chỉnh điện. Trên nóc xe xuất hiện cụm cảm biến LiDAR, hứa hẹn khả năng lái tự động ADAS thế hệ mới nhất.

Các nguồn tin nội bộ cho biết xe sẽ tập trung vào sự tiện nghi cho gia đình với không gian rộng rãi và hệ sinh thái HyperOS tối ưu hóa

Xe trang bị một động cơ xăng làm nhiệm vụ máy phát điện để sạc cho pin, giúp loại bỏ hoàn toàn nỗi lo về quãng đường di chuyển trong những chuyến đi dài. Dù là xe plug-in hybrid, Kunlun sở hữu bộ pin dung lượng lên tới hơn 70 kWh, cho phép chạy thuần điện từ 400 - 500 km trước khi cần đến động cơ xăng.

Xiaomi Auto đang trải qua giai đoạn kinh doanh thăng hoa khi vừa công bố doanh số tháng 4 vượt mốc 30.000 xe. Tổng cộng trong 4 tháng đầu năm, hãng đã bàn giao hơn 110.000 xe đến tay khách hàng.

Trước khi Kunlun chính thức ra mắt, vào cuối tháng 5 này, Xiaomi sẽ giới thiệu mẫu SUV hiệu năng cao YU7 GT công suất 990 mã lực.

YU7 GT dự kiến có giá dao động 450.000-500.000 NDT, tương đương 65.900- 73.200 USD . Với chiếc Kunlun (YU9), giá dự kiến dao động 400.000 - 500.000 NDT, tương đương khoảng 58.600 - 73.200 USD .

Việc lấn sân sang dòng xe EREV cho thấy Xiaomi rất nhạy bén với thị trường, khi phân khúc xe hybrid có pin lớn đang trở thành xu hướng tại Trung Quốc nhờ tính tiện dụng và khả năng vận hành như xe thuần điện.