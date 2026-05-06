BMW tăng tốc sản xuất xe điện

BMW từng mất 11 năm để đạt cột mốc xe điện thứ 1 triệu, nhưng chỉ cần thêm 2 năm để chạm đến mốc sản lượng 2 triệu xe điện.

Theo Carscoops, BMW vừa cho xuất xưởng mẫu ôtô thuần điện thứ 2 triệu, đánh dấu sự tăng tốc đáng kể trên hành trình điện hóa.

BMW ra mắt xe điện đầu tiên i3 vào năm 2013 và từng phải mất gần 11 năm để đạt mốc sản lượng 1 triệu xe điện đầu tiên. Tuy nhiên, nhà sản xuất ôtô Đức chỉ cần thêm khoảng 2 năm để tăng gấp đôi sản lượng.

Mẫu xe đánh dấu cột mốc đáng nhớ này là BMW i5 M60 xDrive, được sản xuất ở Đức và sẽ giao đến cho một khách hàng tại Tây Ban Nha.

Theo Carscoops, châu Âu đang là thị trường dẫn đầu về tăng trưởng nhu cầu ôtô thuần điện. Doanh số nhóm xe này tại lục địa già đã tăng 28% trong năm 2025, với việc cứ mỗi 5 xe bán ra tại châu Âu thì có một là ôtô thuần điện.

Sản lượng đang được đẩy mạnh nhanh chóng để đáp ứng đà tăng trưởng này. BMW hiện sản xuất ôtô điện tại tất cả nhà máy ở Đức, lắp ráp trên cùng dây chuyền với xe động cơ đốt trong.

Sự linh hoạt này cho phép BMW phản ứng kịp thời khi nhu cầu thay đổi. Chuyên trang Carscoops lưu ý giai đoạn gần đây, nhu cầu thực tế đã biến động khá nhiều, do sự ưu ái mà thị trường châu Âu dành cho xe điện chưa thể xuất hiện tương tự ở các khu vực khác.

Xét trên phạm vi toàn cầu, BMW đã bàn giao 442.072 ôtô điện trong năm 2025. Đây là mức tăng được đánh giá khá khiêm tốn, phản ánh sự tăng trưởng vẫn đang diễn ra, nhưng không còn giữ được tốc độ như trước.

Ở thị trường Mỹ, đà phát triển xe điện của BMW đã hạ nhiệt thấy rõ. Doanh số ôtô thuần điện chạy pin giảm xuống còn 42.484 chiếc trong năm 2025, tương đương thấp hơn 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức sụt giảm thậm chí còn mạnh hơn trong giai đoạn cuối năm, khi doanh số xe điện BMW của quý IV/2025 lao dốc 45,5% - hệ quả sau khi các khoản ưu đãi thuế liên bang bị cắt bỏ.

Ngược lại, dòng xe hybrid cắm sạc (PHEV) đã tăng vọt doanh số hơn 30%, cho thấy xu hướng lựa chọn của khách hàng.

Thị trường lớn nhất thế giới Trung Quốc cũng không giúp ích được gì nhiều cho BMW, bởi doanh số tại đây giảm đáng kể với mức giảm 2 con số, gây áp lực lên hiệu quả kinh doanh toàn cầu.

Chuyên trang Carscoops cho biết BMW vẫn đón nhận những tin tích cực khi vừa bắt đầu tung ra các sản phẩm xe điện mới với thiết kế và công nghệ tiên tiến.

BMW iX3 là mẫu xe đầu tiên thuộc dòng Neue Klasse của BMW, đã có mặt tại các showroom để sẵn sàng bàn giao cho khách hàng. BMW i3 - vốn là phiên bản thuần điện của 3-Series - dự kiến ra mắt vào mùa xuân này cũng sẽ sớm có động thái trình làng tương tự.

BMW có kế hoạch ra mắt biến thể thuần điện của BMW X5, trong khi thương hiệu xe siêu sang Rolls-Royce cũng có SUV điện cho riêng mình, dù doanh số chắc chắn không thể quá bùng nổ.

Dải sản phẩm này được cho sẽ giúp doanh số xe điện của tập đoàn BMW tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, BMW khó lòng bắt kịp Volkswagen khi nhà sản xuất ôtô đồng hương gần đây thông báo đã xuất xưởng xe điện thứ 2 triệu, chỉ 10 tháng sau khi mẫu xe điện thứ 1 triệu rời khỏi dây chuyền.

Theo Carscoops, khi Volkswagen ID.3 đã được cải thiện đáng kể và ID.Polo chuẩn bị có mặt tại đại lý, việc đạt được cột mốc 3 triệu xe điện với Volkswagen sẽ là nhiệm vụ tương đối dễ dàng và nhanh chóng.