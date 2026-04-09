BMW iX5 chạy bằng hydro, nạp nhiên liệu 5 phút, chạy tối đa 750 km

Phiên bản chạy nhiên liệu hydro của BMW iX5 dự kiến đi vào sản xuất từ năm 2028, trở thành một trong 5 tùy chọn hệ truyền động của mẫu SUV cỡ trung.

Theo Carscoops, BMW iX5 chuẩn bị ra mắt sẽ có cả biến thể sử dụng pin nhiên liệu hydro. Theo thông tin vừa được công bố gần đây, BMW iX5 Hydrogen sẽ có tầm hoạt động tối đa khoảng 750 km theo chu trình WLTP, hoặc 620 km theo chuẩn EPA.

Tầm hoạt động khá ấn tượng mà BMW iX5 Hydrogen sở hữu chủ yếu nhờ vào hệ thống lưu trữ nhiên liệu hydro dạng phẳng.

Cụ thể, phiên bản này của BMW iX5 được trang bị 7 bình chứa hydro áp suất cao, với vỏ bình làm từ vật liệu composite gia cường sợi carbon và được đặt nằm phẳng, sát bên nhau.

Hãng xe Đức cho biết thiết kế nói trên cho phép tận dụng không gian hiệu quả một cách đặc biệt.

Bảy bình chứa này được kết nối với nhau và về cơ bản được kẹp giữa 2 tấm kim loại, tạo thành một khối kín.

BMW cho biết hệ thống này có thể lưu trữ ít nhất 7 kg nhiên liệu hydro, có thể nạp đầy trong chưa đến 5 phút. Quãng thời gian này tương đương quá trình đổ xăng và chắc chắn nhanh hơn nhiều so với biến thể thuần điện của BMW iX5.

Hệ thống lưu trữ nhiên liệu hydro dạng phẳng trên BMW iX5. Ảnh: BMW.

Khoang chứa nhiên liệu hydro dạng phẳng này dường như tương thích bộ pin cao áp Gen6 của BMW. Chuyên trang Carscoops nhận định 2 thành phần này chiếm dụng không gian tương đương, cho phép BMW dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa pin cao áp và pin nhiên liệu hydro.

Sự tương thích này giảm đáng kể độ phức tạp trong sản xuất. BMW cũng ám chỉ điều này, cho rằng các mẫu xe sử dụng công nghệ pin nhiên liệu hydro có thể được lắp ráp trên cùng dây chuyền sản xuất với những mẫu xe sử dụng kiểu loại hệ truyền động khác.

BMW iX5 Hydrogen được trang bị hệ thống pin nhiên liệu Gen3 của BMW. Hãng xe Đức tiết lộ khách hàng sẽ được tận hưởng công nghệ Neue Klasse trên BMW iX5, bao gồm phần mềm điều khiển hệ truyền động và khung gầm Heart of Joy.

BMW iX5 Hydrogen là một trong 5 tùy chọn hệ truyền động của mẫu SUV cỡ trung. Ảnh: Carscoops.

BMW iX5 Hydrogen dự kiến chính thức đi vào sản xuất từ năm 2028, trở thành một trong 5 tùy chọn hệ truyền động cho mẫu SUV hạng sang cỡ trung.

Các kiểu loại truyền động còn lại mà khách hàng có thể lựa chọn với BMW X5 bao gồm thuần điện dùng pin, hybrid cắm sạc (PHEV), diesel và xăng.