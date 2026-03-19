Với i3 và iX3, BMW kỳ vọng nền tảng Neue Klasse sẽ giúp hãng ổn định doanh số và lấy lại đà tăng trưởng tại Trung Quốc.

BMW đang đặt cược vào nền tảng thế hệ sản phẩm hoàn toàn mới Neue Klasse để củng cố vị thế tại thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh giá xe điện bắt đầu có dấu hiệu ổn định sau thời gian dài giảm sâu.

Chỉ 6 tháng sau khi ra mắt chiếc iX3 hoàn toàn mới, BMW đã chính thức vén màn mẫu sedan thuần điện đầy tiềm năng BMW i3, vốn cũng là dòng sản phẩm thứ hai được phát triển trên nền tảng Neue Klasse.

Giám đốc Kinh doanh Jochen Goller cho biết thị trường xe điện Trung Quốc đang bước vào giai đoạn bình ổn hơn sau cuộc chiến giá khốc liệt giữa các hãng xe. Ông nói: "Chúng tôi đang thấy sự ổn định, thậm chí ở một số phân khúc còn có dấu hiệu tăng giá, cho thấy xu hướng này đã bắt đầu hình thành".

Nhận định này được đưa ra ngay sau khi BMW giới thiệu mẫu sedan thuần điện i3 hoàn toàn mới, phát triển trên nền tảng công nghệ Neue Klasse. Đây là trụ cột trong chiến lược tái cấu trúc danh mục sản phẩm của hãng, nhằm bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của thị trường ôtô, đặc biệt là tại Trung Quốc.

Khác với mẫu hatchback thuần điện cùng tên ra mắt vào năm 2013, mẫu sedan BMW i3 (NA0) được xem là sự kế thừa của chiếc i3 (G28 BEV) phiên bản kéo dài trục cơ sở dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Nền tảng Neue Klasse được xem là chìa khóa để BMW giành lại thị phần đã mất tại Trung Quốc, nơi các hãng xe châu Âu đang chịu áp lực lớn từ các thương hiệu nội địa trong cuộc đua về giá và công nghệ.

BMW đặt mục tiêu giữ ổn định doanh số tại Trung Quốc trong năm 2026, sau khi đã sụt giảm 12,5% trong năm 2025. Xa hơn, hãng kỳ vọng sẽ quay lại đà tăng trưởng nhờ các sản phẩm thuộc thế hệ mới này.

BMW kỳ vọng 2 sản phẩm chủ lực i3 và iX3 sẽ giúp thương hiệu quay lại mạnh mẽ tại thị trường Trung Quốc, nơi cuộc chiến giá xe được dự đoán sẽ giảm dần trong tương lai.

Mẫu xe đầu tiên thuộc Neue Klasse là chiếc SUV thuần điện BMW iX3, trong đó phiên bản dành riêng cho thị trường Trung Quốc sẽ ra mắt tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh vào tháng 4/2026 và dự kiến mở bán vào cuối năm. Tiếp đó, phiên bản nội địa hóa của BMW i3 sẽ được giới thiệu vào đầu năm sau.