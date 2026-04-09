Rimac làm pin cho BMW i7 thế hệ mới

Rimac Technology - đơn vị chuyên làm pin cho siêu xe điện - đã được chọn làm nhà cung cấp pin cho BMW i7 thế hệ mới.

Theo InsideEVs, BMW vừa thông báo đã chọn Rimac Technology - một đơn vị chuyên biệt về siêu xe của Croatia - làm nhà cung cấp pin hiệu suất cao cho BMW i7 thế hệ mới chuẩn bị ra mắt.

Dòng sedan đầu bảng của BMW sẽ được ứng dụng toàn bộ nền tảng Neue Klasse hoàn toàn mới, tương tự iX3 và i3 thế hệ mới vừa ra mắt gần đây.

Như vậy về cơ bản, BMW i7 vẫn sẽ được xây dựng trên kiến trúc Cluster Architecture (CLAR) thay vì là một kiến trúc mới. Tuy nhiên, gói pin mới sẽ giúp BMW i7 tăng mạnh hiệu năng và phạm vi hoạt động.

Về gói pin, Rimac cho biết sử dụng công nghệ dựa trên mô-đun Gen5 của BMW, kết hợp các cell pin lithium-ion hình trụ Gen6 4695 của chính Rimac Technology. Sự kết hợp này giúp cải tiến đáng kể phạm vi hoạt động, mật độ năng lượng và hiệu suất sạc.

"Cùng với BMW, chúng tôi đã phát triển một hệ thống pin cao áp giúp khai thác tối đa tiềm năng của các cell pin hình trụ, mang lại những cải tiến đáng kể về năng lượng, phạm vi hoạt động và hiệu suất sạc", Mate Rimac - nhà sáng lập đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Rimac - chia sẻ trong một thông cáo báo chí.

Các cell pin sẽ được sản xuất tại nhà máy của Rimac, một phần của khu phức hợp rộng 90.000 m2 ở Zagreb (Croatia). Các bộ pin đóng gói hoàn chỉnh sẽ được vận chuyển đến nhà máy Dingolfing của BMW tại Đức để phục vụ khâu lắp ráp cuối cùng. Dingolfing cũng sẽ là địa điểm sản xuất duy nhất cho BMW i7 Neue Klasse.

Rimac Technology chuyên sản xuất các hệ thống pin cao áp hiệu suất cao và linh kiện dùng trong siêu xe điện. Ảnh: Rimac.

Rimac Technology là công ty con chuyên về công nghệ xe điện, thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Rimac.

Trong nội bộ ngành, Rimac Technology được biết đến như đơn vị chuyên sản xuất các hệ thống pin cao áp hiệu suất cao, cũng như các linh kiện dùng trong siêu xe điện và các dòng xe hạng sang đầu bảng.

Rimac Technology hiện cung cấp pin cho Porsche 911 GTS T-Hybrid và siêu xe Bugatti Tourbillon.

Đây có thể là lý do BMW chọn Rimac làm nhà cung cấp pin cho BMW i7 thế hệ tiếp theo, thay vì các tên tuổi khác của ngành như BYD hay CATL.

Siêu xe Bugatti Tourbillon sử dụng pin do Rimac Technology cung cấp. Ảnh: Bugatti.

BMW lần đầu ký kết thỏa thuận cung cấp pin với Rimac vào năm 2023, tuy nhiên i7 thế hệ tiếp theo mới là mẫu xe đầu tiên được hưởng lợi từ mối quan hệ này.

BMW i7 thế hệ mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với thế hệ kế cận của Mercedes-Benz S-Class EV. Thương hiệu ngôi sao 3 cánh cho biết mẫu sedan điện hạng sang sẽ ra mắt vào cuối thập kỷ, tích hợp vào dòng S-Class thay vì thuộc về nhánh xe điện riêng biệt như EQS hiện tại.