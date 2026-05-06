Các hãng xe quốc tế lựa chọn động cơ hydrogen thay thế cho xe điện?

Nhu cầu xe điện suy yếu cùng áp lực chi phí và hạ tầng đang buộc các hãng xe lớn chuyển hướng, tái phân bổ vốn sang động cơ hydrogen và nhiên liệu tổng hợp như một phương án dự phòng.

Trong vòng một thập kỷ qua, ngành công nghiệp ôtô toàn cầu gần như đặt cược toàn bộ vào xe điện (BEV). Tuy nhiên, bức tranh này đang thay đổi nhanh chóng khi nhu cầu tiêu dùng chững lại, chuỗi cung ứng biến động và hạ tầng sạc chưa theo kịp.

Động cơ hydrogen sẽ thay thế cho xe điện?

Nhiều hãng xe bắt đầu rút vốn khỏi chiến lược thuần điện, chuyển sang động cơ hydrogen và nhiên liệu tổng hợp nhằm đa dạng hóa con đường phát triển. Làn sóng tái phân bổ vốn đã xuất hiện rõ rệt.

Nhiều hãng xe toàn cầu đang đẩy mạnh việc nghiên cứu và đưa vào sản xuất thương mại các loại phương tiện sử dụng pin nhiên liệu hydrogen, nhằm đối phó với nhu cầu xe thuần điện đang chững lại.

Toyota bắt tay với Isuzu để phát triển xe thương mại sử dụng pin nhiên liệu hydrogen (HFC), phát đi tín hiệu rõ ràng rằng mô hình BEV với biên lợi nhuận thấp không còn đủ sức thuyết phục. Trong khi đó, Honda đang đẩy mạnh một chương trình độc lập cho xe thương mại và xe du lịch sau khi kết thúc hợp tác với General Motors.

Hyundai cũng đang chuyển trọng tâm sang ứng dụng thương mại của xe pin nhiên liệu hydrogen. Hãng vừa ký biên bản ghi nhớ với Viện Công nghệ Georgia, đồng thời tài trợ một đội xe Hyundai Nexo cùng hệ thống điện phân hydrogen cho khuôn viên trường. Động thái này cho thấy Hyundai đang xây dựng các hệ sinh thái hydrogen mang tính địa phương, đặc biệt cho đội xe vận tải và thương mại.

Tại châu Âu, nơi chính sách khí thải ngày càng siết chặt, BMW và Toyota tiếp tục củng cố liên minh chiến lược. Thương hiệu của Đức hiện phát triển một mẫu xe pin nhiên liệu hydrogen đại trà, dự kiến ra mắt vào năm 2028, tận dụng công nghệ từ Toyota để giảm phụ thuộc vào pin lithium-ion. Hãng xe Nhật Bản vẫn kiên định với nền tảng Toyota Mirai, đồng thời thử nghiệm cả động cơ đốt trong sử dụng hydrogen song song với chiến lược hybrid, vốn đã được chứng minh thành công tại nhiều thị trường.

Nhiên liệu điện tử sẽ giúp duy trì động cơ đốt trong?

Hướng đi khác lại đến từ nhiên liệu tổng hợp. Porsche không chấp nhận để động cơ đốt trong biến mất. Hãng xe này đã hợp tác cùng HIF Global và công nghiệp hóa quy trình sản xuất nhiên liệu điện tử e-fuel, vốn được tổng hợp từ hydrogen tái tạo và CO₂ tại nhà máy Haru Oni (Chile).

Đến năm 2026, hãng đã đưa loại nhiên liệu gần như trung hòa carbon này vào giải đua Porsche Mobil 1 Supercup, chứng minh động cơ đốt trong vẫn có thể tồn tại trong kỷ nguyên phát thải thấp mà không cần phụ thuộc vào pin nặng nề.

Dù vậy, việc triển khai các giải pháp thay thế này trên quy mô lớn vẫn đối mặt nhiều thách thức. Động lực phát triển pin nhiên liệu hydrogen đang tăng mạnh, đặc biệt trong vận tải hạng nặng, nhưng hạ tầng phục vụ người dùng cá nhân lại tụt hậu.

Trước đó, 3 trạm tiếp nhiên liệu hydrogen lớn do True Zero vận hành tại California Bay Area (Mỹ) đã phải đóng cửa vô thời hạn do vấn đề chuỗi cung ứng và thiết bị nén. Sự cố này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa tham vọng thương mại và thực tế triển khai.

Chiến lược đa hướng, vốn kết hợp xe điện, hydrogen và nhiên liệu tổng hợp, đang dần trở thành lựa chọn an toàn hơn đối với các hãng xe toàn cầu. Thay vì đặt cược tất tay vào một công nghệ duy nhất, ngành công nghiệp ôtô đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, nơi tính linh hoạt có thể quyết định người chiến thắng trong cuộc đua năng lượng tương lai.