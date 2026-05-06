'Vua xe điện' mới của nước Anh

BYD trở thành cái tên dẫn đầu doanh số thị trường xe điện tại Anh trong tháng 4, vượt qua các đối thủ BMW, Tesla và Volkswagen.

Theo Carscoops, thị trường xe điện tại Anh vừa chứng kiến màn đăng quang của một “ông vua” mới. Cái tên chiến thắng vừa lạ cũng vừa quen, chính là BYD của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc.

BYD dẫn số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô (SMMT) cho biết đã bán được 12.754 xe thuần điện tại Anh riêng trong tháng 4, tương đương nắm giữ hơn 7% thị phần.

Thành tích này đưa BYD trở thành thương hiệu xe điện lớn nhất Vương quốc Anh, vượt qua các đối thủ như BMW, Tesla và Volkswagen.

BYD lưu ý rằng vị trí số một này chỉ xem xét ở mảng bán hàng cho khách cá nhân. Theo Carscoops, thành tích của BYD vẫn đáng chú ý, bởi loạt xe điện thương hiệu Trung Quốc đang không đủ điều kiện nhận trợ cấp từ Chính phủ.

Hiện, nước Anh cung cấp khoản hỗ trợ giảm giá đến 3.750 bảng Anh (tương đương hơn 5.081 USD ) cho một vài dòng xe nhất định, bao gồm Ford Puma Gen-E, Nissan Leaf và MINI Countryman Electric.

Quay trở lại với BYD, thành công nói trên được cho là xuất phát từ dải sản phẩm đa dạng. BYD hiện có danh mục trải dài từ Dolphin Surf với giá 18.675 bảng Anh (khoảng 25.306 USD ) cho đến Sealion 7 với giá 47.025 bảng Anh (tương đương 63.723 USD ).

Đại diện BYD tại Anh cho biết thị trường xe điện xứ sở sương mù đã tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Người này bày tỏ sự tự hào khi BYD trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường chỉ sau hơn 3 năm có mặt tại Anh.

Trong 4 tháng đầu năm, doanh số BYD tăng 124% so với năm ngoái, đạt mức 26.396 xe.

BYD nhờ đó vượt qua loạt hãng xe châu Âu gồm Citroen (12.142 xe), Cupra (15.171 xe) và Dacia (10.250 xe). Thành tích này cũng giúp BYD xếp trên loạt thương hiệu gồm Land Rover (25.313 xe), MINI (18.814 xe) và Renault (23.645 xe).