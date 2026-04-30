Lý do BYD tăng giá gói ADAS

Chi phí DRAM phục vụ hệ thống trợ lái God's Eye tăng cao được cho là nguyên nhân khiến BYD phải tăng giá tùy chọn này.

Theo Car News China, BYD đã tăng giá tùy chọn hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) mang tên God’s Eye B, từ 9.900 NDT (khoảng 1.400 USD ) lên thành 12.000 NDT (khoảng 1.660 USD ). Nguyên nhân được đưa ra nằm ở chi phí phần cứng lưu trữ đang tăng cao trên phạm vi toàn cầu.

Nguồn tin từ Sina cho hay đợt điều chỉnh này có hiệu lực từ ngày 1/5, đồng nghĩa khách hàng mua xe BYD và chọn gói ADAS trước ngày 30/4 vẫn được giữ nguyên giá ban đầu.

Thay đổi này áp dụng cho một số mẫu xe nhất định thuộc các dòng Dynasty, Ocean của BYD và thương hiệu Fang Cheng Bao, tùy thuộc cấu hình cụ thể.

BYD cho biết đợt điều chỉnh phản ánh sự gia tăng đáng kể chi phí phần cứng lưu trữ. Hệ thống này phụ thuộc rất lớn vào bộ nhớ tốc độ cao để xử lý mô hình dữ liệu “đám mây điểm” thu được từ cụm LiDAR trên nóc xe, từ đó vận hành các mô hình thuật toán và lưu trữ dữ liệu lái xe.

Thông tin cho thấy giá bán DRAM và NAND loại dùng cho ôtô đã tăng mạnh kể từ cuối năm 2025, chủ yếu do nhu cầu về hạ tầng AI và nguồn cung bán dẫn bị hạn chế.

Một báo cáo ngành với quy mô rộng hơn lưu ý rằng giá hợp đồng DRAM đã tăng gần 90% chỉ trong quý I/2026, riêng một số phân khúc thậm chí ghi nhận mức tăng đột biến hơn.

Việc BYD điều chỉnh tăng giá gói ADAS trong bối cảnh biến động chi phí DRAM đã thu hút sự chú ý.

Một phân tích gần đây của Car News China lưu ý rằng ảnh hưởng từ sự biến động giá RAM hiện vượt qua những gì mà đợt biến động chi phí pin từng mang lại, đặc biệt ở mảng xe tự hành.

BYD cho biết hệ thống trợ lái God’s Eye đã được lắp đặt trên hơn 2,85 triệu xe tính đến tháng 3/2026, tạo ra khoảng 180 triệu dữ liệu lái xe mỗi ngày. Quy mô này giúp cải thiện quy trình đào tạo thuật toán, nhưng mặt khác làm tăng nhu cầu về DRAM và NAND trang bị trên xe.

Giới phân tích nhận định đây là một trong những trường hợp rõ ràng đầu tiên mà chi phí bán dẫn đã tác động trực tiếp giá gói ADAS đến tay khách hàng, thay vì được các nhà sản xuất ôtô gánh chịu.

Một báo cáo gần đây cho thấy các trung tâm dữ liệu AI hiện tiêu thụ phần lớn sản lượng bộ nhớ toàn cầu, ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp ôtô.