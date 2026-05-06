Ngân sách 30 triệu, chọn xe máy điện nào cho 'hội chị em'?

Với ngân sách khoảng 30 triệu đồng, đâu sẽ là những mẫu xe máy điện phù hợp với hội chị em di chuyển trong phố?

Những mẫu xe máy điện được phụ nữ yêu thích thường có thiết kế nhỏ nhắn nhiều đường bo tròn, không quá góc cạnh hay cắt xẻ. Đây cũng là những mẫu xe thường được thiết kế với sàn để chân phẳng, chiều cao yên phù hợp thể hình người dùng Việt, dao động 720-750 mm.

Dưới đây là các lựa chọn phù hợp với các tiêu chí về thiết kế, kiểu dáng và công nghệ mà người mua có thể cân nhắc trong tầm giá khoảng 30 triệu đồng.

VinFast Feliz II

Nhắc đến xe máy điện, người dùng không thể không nghĩ đến VinFast bởi sự phổ biến và dải sản phẩm đa dạng bậc nhất thị trường ở thời điểm hiện tại.

Trong số các mẫu xe đang được phân phối, Feliz II là cái tên mới nhất, sở hữu công nghệ đổi pin mới nhất đang được hãng xe điện Việt tập trung phát triển. Feliz II được thiết kế trung tính, chiều cao yên có phần hơi cao (780 mm) nhưng vẫn phù hợp với phái nữ nhờ được cân chỉnh để trông không quá bề thế.

Feliz II sẽ là cái tên đáng cân nhắc với hội chị em ưu tiên sự tiện lợi. Ảnh: Phúc Hậu.

VinFast Feliz II được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 3 kW, có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h.

Hai viên pin dưới cốp xe cho tổng phạm vi hoạt động khoảng 156 km/lần sạc. Bộ pin có thể dễ dàng tháo lắp, để hoán đổi tại hệ thống tủ đổi pin của VinFast đang được lắp đặt trên toàn quốc. Ngoài ra, xe cũng đi kèm một bộ sạc hỗ trợ khách hàng chủ động trong việc nạp năng lượng.

VinFast Feliz II được bán với giá khởi điểm 24,9 triệu đồng, chưa bao gồm pin. Ở phương án này, khách hàng sẽ cần thuê một pin giá 175.000 đồng/tháng, hoặc 300.000 đồng/tháng nếu chọn thuê 2 pin.

VinFast Feliz 2025

Khác với Feliz II, Feliz 2025 là mẫu xe máy điện thuộc dòng pin tháo rời. Xe được thiết kế không nhiều khác biệt với phiên bản đổi pin (Feliz II) hay bản sạc một pin (Feliz).

Xe cũng được trang bị động cơ BLDC Inhub, cho công suất tối đa 3 kW, vận tốc tối đa khoảng 70 km/h. Điểm khác biệt của Feliz 2025 với Feliz II nằm ở cách sắp xếp bộ pin.

Điểm khác biệt của Feliz 2025 so với Feliz II là bộ pin dưới cốp xe. Ảnh: VinFast.

Ở Feliz 2025, viên pin chính được lắp dưới sàn xe dung lượng 2,4 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 134 km/lần sạc. Trong trường hợp muốn gia tăng quãng đường di chuyển, người mua có thể lắp thêm một viên pin phụ ở cốp xe, nâng khả năng hoạt động lên mốc 262 km/lần sạc.

Các viên pin này cần được sạc lần lượt thông qua hệ thống chuyển đổi dây bên trong xe, không bao gồm khả năng tháo lắp hoán đổi pin tại trụ.

Xe đang được bán với giá 26,9 triệu đồng bao gồm một viên pin. Giá pin phụ khoảng 5 triệu đồng.

Yadea Osta H+

Phiên bản thấp của Yadea Osta sẽ là lựa chọn phù hợp với phái nữ nếu ưu tiên thiết kế và công nghệ hiện đại.

Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy Osta khiến người dùng dễ liên tưởng đến mẫu xe tay ga Vespa Sprint của Piaggio với yên xe thấp, đầu xe được thiết kế cỡ lớn với cụm đèn chiếu sáng đặt ở trung tâm.

Đây cũng là mẫu xe sở hữu bảng tùy chọn màu ngoại thất đáng yêu và phù hợp nữ giới với nhiều phiên bản màu pastel. Chiều cao yên khoảng 770 mm với khối lượng tổng khoảng 107 kg.

Yadea Osta được xem là lựa chọn phù hợp với người yêu thích công nghệ và thiết kế nữ tính. Ảnh: Yadea.

Màn hình TFT trên xe còn tích hợp loa bluetooth, công nghệ thông minh có khả năng kết nối qua ứng dụng giúp định vị xe, kiểm tra dung lượng pin hay mở khóa từ xa.

Yadea trang bị cho Osta động cơ hub TTFAR, cho công suất 1,5 kW, công suất tối đa 2,75 kW cho phép chạy tốc độ tối đa 63 km/h. Bộ pin Lithium 72V 45Ah cho tầm hoạt động 180 km sau mỗi lần sạc.

Hiện, xe có giá 28,9 triệu đồng cho bản H+, tăng lên thành 33,9 triệu đồng ở bản Osta P.

Yadea Ossy

Yadea Ossy cũng là cái tên người dùng có thể cân nhắc nếu muốn tìm một mẫu xe máy điện cho hội chị em với khối lượng nhẹ, chiều cao yên phù hợp và ngoại hình ưa nhìn.

Xe máy điện Ossy với thiết kế nhỏ nhắn, nhiều màu sắc phù hợp phái nữ. Ảnh: Yadea.

Xe có động cơ nhỏ, phù hợp với nhóm học sinh 16-18 tuổi chưa có giấy phép lái xe. Tuy nhiên, điểm mạnh là các công nghệ thông minh vẫn được giữ nguyên so với mẫu xe Osta. Người dùng có thể điều khiển các chế độ của xe như mở cốp, định vị, cảnh báo từ xa hay mở khóa thông qua ứng dụng được kết nối trực tiếp với xe.

Xe được trang bị ắc quy Graphene TTFAR 72 V 22 Ah, cho tốc độ tối đa 46 km/h, phạm vi hoạt động 80 km/lần sạc. Hiện Yadea Ossy được bán với giá 23,19 triệu đồng.

Honda ICON e:

Honda ICON e: có thể sở hữu thiết kế không quá hợp mắt nữ giới, nhưng đây vẫn là cái tên đáng cân nhắc với khách hàng nữ ở đô thị.

ICON e: nhỏ gọn, giúp người lái dễ dàng di chuyển các hành trình ngắn. Xe cũng thừa hưởng những công nghệ, độ hoàn thiện về khả năng vận hành tốt như các mẫu xe xăng cùng nhà.

Honda ICON e: là cái tên được nhiều người dùng đô thị lựa chọn nếu di chuyển quãng ngắn. Ảnh: Đan Thanh.

Honda trang bị cho ICON e: một motor điện tích hợp ở bánh sau, có thể sản sinh công suất tối đa 2,43 mã lực, mô-men xoắn cực đại 85 Nm và đạt tốc độ tối đa 48 km/h.

Bộ pin được lắp trong cốp chiếc ICON e: là gói pin lithium-ion dung lượng 30,6 Ah. Phạm vi hoạt động của ICON e: khoảng 71 km mỗi lần sạc trong điều kiện thử nghiệm nội bộ.

Xe được bán với giá 26,4 triệu đồng. Nếu muốn mua kèm pin, khách hàng cần chi thêm 9,8 triệu, nâng tổng giá xe lên mức 36,2 triệu đồng.