Harley-Davidson sẽ sản xuất môtô giá rẻ?

Harley-Davidson tung chiến lược mới đặt cược vào xe giá rẻ và mạng lưới đại lý nhằm thu hút khách hàng trẻ, trong bối cảnh lợi nhuận sụt giảm và áp lực chi phí vẫn đè nặng.

Harley-Davidson vừa công bố chiến lược mới nhằm phục hồi đà tăng trưởng, với trọng tâm là các mẫu xe giá phải chăng và khai thác sâu hơn mạng lưới đại lý. Đây là nỗ lực mới nhất dưới thời CEO Artie Starrs, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhu cầu suy yếu và áp lực chi phí.

Harley-Davidson đẩy mạnh phân khúc giá rẻ

Trong nhiều năm qua, Harley-Davidson chủ yếu dựa vào nhóm khách hàng lớn tuổi, có thu nhập cao, vốn là những người sẵn sàng chi mạnh cho các dòng touring biên lợi nhuận cao. Tuy nhiên, chiến lược mới cho thấy hãng đang chuyển hướng sang nhóm người lái trẻ, thông qua các mẫu xe nhập môn dễ tiếp cận hơn.

Đáng chú ý, mẫu Harley-Davidson Sprint, vốn sử dụng động cơ 440 cc và có giá khoảng 6.000 USD , có thể ra mắt vào cuối năm nay. Theo ông Artie Starrs, mẫu xe này được thiết kế với kích thước, khả năng vận hành và tính năng phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng trẻ.

Bên cạnh đó, Harley-Davidson cũng làm mới dòng Sportster, một trong những biểu tượng của hãng với lịch sử gần 70 năm. Phiên bản mới được định vị ở phân khúc tầm trung với giá khoảng 10.000 USD , sử dụng động cơ làm mát bằng gió đặc trưng.

Hiện tại, hãng đang phân phối dòng xe giá rẻ Harley-Davidson X440 tại thị trường Ấn Độ, vốn là sản phẩm hợp tác cùng Hero MotoCorp. Xe có giá chỉ 235.000 rupee (khoảng 2.500 USD ).

Chiến lược mới, mang tên "Back to the Bricks", đặt mục tiêu tạo ra hơn 350 triệu USD lợi nhuận cốt lõi từ mảng xe máy vào năm 2027, đồng thời cắt giảm hơn 150 triệu USD chi phí. Trong phiên giao dịch đầu ngày sau thông báo, cổ phiếu của hãng tăng khoảng 2,3%, bất chấp kết quả kinh doanh quý I/2026 kém tích cực.

Thách thức mới đối với Harley-Davidson

Một trụ cột quan trọng khác là mảng phụ tùng và phụ kiện, vốn có biên lợi nhuận cao. Harley-Davidson kỳ vọng thúc đẩy doanh thu từ hoạt động này thông qua các mẫu xe dạng "blank canvas", cho phép khách hàng tùy biến sâu hơn.

Áp dụng triết lý thiết kế "blank canvas" (tấm nền trống), Harley-Davidson giới thiệu những sản phẩm cơ bản như chiếc Softail, vốn có thể dễ dàng nâng cấp và cá nhân hóa theo ý thích chủ xe.

CEO Artie Starrs nhấn mạnh chiến lược mới sẽ xoay quanh việc tận dụng hệ thống đại lý hiện có. Mục tiêu là cải thiện lợi nhuận cho đại lý đồng thời điều chỉnh tồn kho sát hơn với nhu cầu thị trường, yếu tố từng gây khó khăn cho hãng trong thời gian qua.

Harley-Davidson đang phải đối mặt với môi trường kinh doanh nhiều biến động, bao gồm nhu cầu không ổn định, chi phí nguyên vật liệu tăng và tác động từ thuế quan. Trong quý I/2026, hãng ghi nhận khoảng 45 triệu USD chi phí liên quan đến thuế. Dự kiến trong năm 2026, con số này sẽ dao động từ 75 đến 90 triệu USD , thấp hơn mức ước tính trước đó lên tới 105 triệu USD .

Dù phần lớn sản phẩm cốt lõi được sản xuất tại Mỹ, hãng vẫn chịu áp lực từ thuế nhập khẩu đối với các linh kiện như chất bán dẫn - thành phần quan trọng trong các dòng xe hiện đại. Hiện khoảng 75% linh kiện của Harley-Davidson đến từ các nhà cung cấp nội địa.

Trong bối cảnh thị trường đầy thách thức, chiến lược mới của Harley-Davidson cho thấy nỗ lực tái định vị thương hiệu – từ biểu tượng của những tay lái kỳ cựu sang một lựa chọn gần gũi hơn với thế hệ khách hàng trẻ. Tuy nhiên, việc cân bằng giữa di sản và đổi mới sẽ là bài toán không dễ giải với hãng xe hơn 120 năm tuổi này.