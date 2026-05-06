Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Cứ 6 ôtô được bán tại Australia sẽ có 1 xe điện

  • Thứ tư, 6/5/2026 18:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thống kê xe đăng ký mới tại Australia trong tháng đầu quý II cho thấy một diễn biến khác lạ, khi xe điện liên tục tăng trưởng, còn nhóm xe động cơ đốt trong lao dốc.

Số liệu từ Phòng Công nghiệp Ôtô Liên bang (FCAI) và Hội đồng Xe điện Australia cho thấy một sự thay đổi cục diện mạnh mẽ trong tháng 4. Trong khi dòng xe chạy xăng và dầu ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng, các dòng xe xanh (thuần điện và Hybrid) lại bùng nổ doanh số, chiếm lĩnh thị phần kỷ lục tại "xứ sở chuột túi".

Trong tổng số 92.591 xe mới các loại bán ra tại Australia vào tháng 4 (tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2025), xe điện chạy pin (BEV) chiếm tới 16,4% thị phần, tương đương 15.185 chiếc. Đây là mức tăng trưởng vượt bậc so với con số 6.010 xe của cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, dòng xe động cơ đốt trong truyền thống đang mất dần sức hút. Doanh số của xe xăng giảm khoảng 30,1%, trong khi ôtô diesel giảm 21,7% lượng xe bán ra so với cùng kỳ năm 2025.

xe dien anh 1

Toyota vẫn là hãng xe dẫn đầu tại Australia, nhưng BYD đã vượt Ford và Mazda về doanh số tháng. Ảnh: FCAI.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này được cho là do cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung dầu thô, khiến giá xăng tại Australia tăng cao và xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ. Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi thuế cho xe xanh cũng thúc đẩy người dân chuyển đổi phương tiện.

Tháng 4 năm nay đánh dấu cột mốc lịch sử khi thương hiệu xe điện Trung Quốc BYD chính thức vượt qua các "ông lớn" như Ford và Mazda để trở thành hãng xe bán chạy thứ hai tại quốc gia này. BYD Sealion 7 dẫn đầu phân khúc EV với 1.780 chiếc. Tesla Model Y đứng thứ hai với doanh số thấp hơn khoảng 1.000 chiếc nhưng vẫn tăng trưởng 193,6% so với năm ngoái.

Toyota RAV4 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Australia, góp phần đưa tổng lượng xe Hybrid bán ra trong tháng đạt 18.162 chiếc.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Harley-Davidson sẽ sản xuất môtô giá rẻ?

Harley-Davidson tung chiến lược mới đặt cược vào xe giá rẻ và mạng lưới đại lý nhằm thu hút khách hàng trẻ, trong bối cảnh lợi nhuận sụt giảm và áp lực chi phí vẫn đè nặng.

6 giờ trước

Ngắm SUV 7 chỗ mới sắp đến Việt Nam, giá khởi điểm dưới 800 triệu?

Sau Coolray thế hệ mới, Geely lại hé lộ thêm một mẫu xe sắp ra mắt thị trường Việt, lần này là SUV 7 chỗ.

7 giờ trước

Đan Thanh

theo Carscoops

xe điện Toyota hybrid xe xăng Australia

    Đọc tiếp

    'Vua xe dien' moi cua nuoc Anh hinh anh

    'Vua xe điện' mới của nước Anh

    11 giờ trước 09:59 6/5/2026

    0

    BYD trở thành cái tên dẫn đầu doanh số thị trường xe điện tại Anh trong tháng 4, vượt qua các đối thủ BMW, Tesla và Volkswagen.

    BMW tang toc san xuat xe dien hinh anh

    BMW tăng tốc sản xuất xe điện

    10 giờ trước 10:30 6/5/2026

    0

    BMW từng mất 11 năm để đạt cột mốc xe điện thứ 1 triệu, nhưng chỉ cần thêm 2 năm để chạm đến mốc sản lượng 2 triệu xe điện.

    BYD mang sieu tram sac den sa mac hinh anh

    BYD mang siêu trạm sạc đến sa mạc

    10 giờ trước 11:00 6/5/2026

    0

    Đây được xem là bài thử thách với các trụ sạc được BYD thực hiện nhằm khẳng định tốc độ của hệ thống siêu trạm sạc vừa lắp đặt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý