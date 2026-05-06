Cứ 6 ôtô được bán tại Australia sẽ có 1 xe điện

Thống kê xe đăng ký mới tại Australia trong tháng đầu quý II cho thấy một diễn biến khác lạ, khi xe điện liên tục tăng trưởng, còn nhóm xe động cơ đốt trong lao dốc.

Số liệu từ Phòng Công nghiệp Ôtô Liên bang (FCAI) và Hội đồng Xe điện Australia cho thấy một sự thay đổi cục diện mạnh mẽ trong tháng 4. Trong khi dòng xe chạy xăng và dầu ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng, các dòng xe xanh (thuần điện và Hybrid) lại bùng nổ doanh số, chiếm lĩnh thị phần kỷ lục tại "xứ sở chuột túi".

Trong tổng số 92.591 xe mới các loại bán ra tại Australia vào tháng 4 (tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2025), xe điện chạy pin (BEV) chiếm tới 16,4% thị phần, tương đương 15.185 chiếc. Đây là mức tăng trưởng vượt bậc so với con số 6.010 xe của cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, dòng xe động cơ đốt trong truyền thống đang mất dần sức hút. Doanh số của xe xăng giảm khoảng 30,1%, trong khi ôtô diesel giảm 21,7% lượng xe bán ra so với cùng kỳ năm 2025.

Toyota vẫn là hãng xe dẫn đầu tại Australia, nhưng BYD đã vượt Ford và Mazda về doanh số tháng. Ảnh: FCAI.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này được cho là do cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung dầu thô, khiến giá xăng tại Australia tăng cao và xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ. Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi thuế cho xe xanh cũng thúc đẩy người dân chuyển đổi phương tiện.

Tháng 4 năm nay đánh dấu cột mốc lịch sử khi thương hiệu xe điện Trung Quốc BYD chính thức vượt qua các "ông lớn" như Ford và Mazda để trở thành hãng xe bán chạy thứ hai tại quốc gia này. BYD Sealion 7 dẫn đầu phân khúc EV với 1.780 chiếc. Tesla Model Y đứng thứ hai với doanh số thấp hơn khoảng 1.000 chiếc nhưng vẫn tăng trưởng 193,6% so với năm ngoái.

Toyota RAV4 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Australia, góp phần đưa tổng lượng xe Hybrid bán ra trong tháng đạt 18.162 chiếc.