Hiểu sao cho đúng về quyền lưu thông của xe bán tải ở Hà Nội

Quy định hạn chế lưu thông bán tải ở Hà Nội theo khung giờ chính thức bị dỡ bỏ, tuy nhiên ôtô tải pickup vẫn phải chịu những hạn chế nhất định khi di chuyển trên đường.

TP Hà Nội vừa chính thức cho phép ôtô tải pickup - tức gần như toàn bộ xe bán tải đang có mặt trên thị trường Việt Nam - được phép lưu thông vào nội đô toàn thời gian, thay vì chỉ hoạt động trong khung giờ cố định từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Không còn giới hạn thời gian

Cụ thể, nội dung Quyết định 52/2026 của UBND TP Hà Nội đã bổ sung điểm g khoản 2, nêu rõ "các loại xe ôtô tải pickup được phép hoạt động 24/24h". Quyết định này được ký ban hành ngày 30/4 và có hiệu lực ngay lập tức.

Như vậy sau khi nhận được đề xuất từ liên ngành Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội về việc điều chỉnh Quyết định 01/2026 theo hướng cho phép ôtô tải pickup được lưu thông như ôtô con trên địa bàn, UBND TP Hà Nội đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động theo giờ với nhóm phương tiện này.

Bán tải chính thức được phép lưu thông không giới hạn thời gian tại TP Hà Nội. Ảnh minh họa: Isuzu.

Trong Báo cáo số 6787/SXD của Sở Xây dựng Hà Nội, xe bán tải được nhận định có kích thước và khối lượng tương đương ôtô con, nhưng số lượng lại không lớn trong tổng thể phương tiện lưu thông. Do đó, tác động đến ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm là không đáng kể.

Các thống kê cũng chỉ ra TP Hà Nội trong giai đoạn 2021-2025 đã tiêu thụ hơn 14.700 xe pickup, cho thấy nhu cầu sử dụng bán tải của người dân ngày càng tăng.

Vẫn phải chịu những hạn chế nhất định

Với Quyết định 52/2026 vừa được ban hành, bán tải giờ đây không còn bị hạn chế lưu thông theo giờ tại trung tâm TP Hà Nội như nội dung tại Quyết định 01/2026.

Tuy nhiên, chủ xe bán tải cần lưu ý rằng theo nội dung Thông tư 53 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), gần như toàn bộ bán tải trên thị trường Việt hiện được xếp vào nhóm ôtô tải thông dụng có tổng tải trọng trên 2 tấn.

Nhóm phương tiện này do vậy vẫn phải chịu những hạn chế nhất định về lưu thông, chẳng hạn không được phép chạy trên làn đường dành riêng cho ôtô con, không được lưu thông trên đoạn đường có biển cấm xe tải, hay phải tuân thủ quy định tốc độ tương tự xe tải.

Bán tải vẫn phải tuân thủ các quy định về biển báo, làn đường, tốc độ tối đa... tương tự xe tải. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Khi một đoạn đường cắm biển P.106a, tuyến này sẽ cấm lưu thông đối với toàn bộ xe tải, không phân biệt tải trọng tối đa. Do đó, người điều khiển bán tải không được phép chạy trên tuyến đường này.

Đoạn đường cắm biển P.106b sẽ cấm xe tải theo từng nhóm tải trọng tối đa. Khi này, người đi bán tải sẽ phải quan sát và tuân thủ với biển P.106b kèm theo số tải trọng ghi trên biển là dưới 2,5 tấn.

Các xe bán tải được xếp vào nhóm ôtô tải pickup cũng sẽ không được phép chạy ở làn đường dành riêng cho ôtô con, tức nơi có biển R.403d. Bán tải cũng phải tuân thủ giới hạn tốc độ tối đa cho xe tải, ví dụ chạy không quá 60 km/h như nội dung ở biển báo bên trên.