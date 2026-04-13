BYD sắp ra mắt bán tải PHEV mới?

Khác với chiếc bán tải BYD Shark tại thị trường quốc tế, mẫu xe mới của BYD dự kiến có thiết kế trung tính hơn, giá thấp hơn, hướng đến nhóm khách muốn tiết kiệm chi phí, chuyên vận tải hàng hóa.

Sau khi "làm mưa làm gió" tại các thị trường quốc tế với mẫu BYD Shark, gã khổng lồ xe điện Trung Quốc vừa để lộ những tín hiệu rõ ràng nhất cho việc ra mắt một mẫu xe bán tải mới, trước mắt dành riêng cho thị trường nội địa.

Hình ảnh chạy thử nghiệm mới nhất cùng các thông báo từ nhà máy được truyền thông tại quốc gia này đưa tin cho thấy ngày ra mắt ôtô đang đến rất gần.

Các hình ảnh được truyền thông Trung Quốc chia sẻ cho thấy một chiếc xe bán tải ngụy trang đang chạy thử trên đường phố. Khác với vẻ hầm hố của mẫu Shark xuất khẩu, mẫu xe này có phần đầu mang đậm ngôn ngữ thiết kế của dòng xe du lịch Dynasty của BYD.

Điều này dấy lên đồn đoán rằng xe sẽ được bán thông qua mạng lưới đại lý Dynasty thay vì là một dòng xe off-road độc lập.

Nhiều nguồn tin cho biết phiên bản tại Trung Quốc sẽ tập trung vào cấu hình PHEV tối ưu chi phí hơn là hiệu suất cực cao như bản quốc tế.

Trước đó, BYD từng ra mắt mẫu bán tải PHEV Shark mang phong cách hầm hố đến nhiều thị trường quốc tế, trong đó có Thái Lan. Ảnh: Đan Thanh.

Thay vì tập trung vào sức mạnh vượt địa hình, bán tải mới của BYD sẽ hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên tính kinh tế, độ bền và khả năng chở hàng.

Mục tiêu là cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đang thống trị như Great Wall Motor bằng một mức giá dễ tiếp cận.

Hiện tại, BYD đang đứng thứ 7 về doanh số xe bán tải trên toàn cầu (với gần 40.000 xe) nhưng toàn bộ đều đến từ thị trường nước ngoài.

Với việc vừa có giấy phép sản xuất vừa lộ diện xe thực tế, các chuyên gia dự báo mẫu ôtô này có thể sớm xuất hiện trong danh mục sản phẩm chính thức của MIIT, tiết lộ chi tiết thông số kỹ thuật và tên gọi trong thời gian tới.

Sự gia nhập của BYD vào phân khúc bán tải nội địa không chỉ làm nóng thêm cuộc đua với các hãng xe truyền thống mà còn hiện thực hóa mục tiêu phủ kín mọi phân khúc xe năng lượng mới của hãng.