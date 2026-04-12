Cơ hội nào cho xe tay ga 'tất cả trong một' Yamaha GEAR 125?

Yamaha gear 125 mang tham vọng chinh phục mọi tệp khách hàng từ giới trẻ năng động đến những gia đình nhỏ nhờ sự kết hợp giữa thiết kế cắt xẻ nam tính và những tiện ích thực dụng cho phái nữ.

Đã khá lâu rồi Yamaha mới lại ra mắt một sản phẩm mới tại thị trường Việt. Và ở thời điểm mà thị trường đang chạy theo những chiếc xe thuần điện, bộ pin lớn, hãng xe Nhật chọn cách mang GEAR 125 đến, như một tuyên ngôn về quyết tâm giữ vững lập trường với các mẫu xe động cơ đốt trong.

Chiếc xe tay ga 'All-in-one"

Tại sự kiện ra mắt GEAR 125, Yamaha đã nhấn mạnh toàn bộ ưu điểm của chiếc xe xuyên suốt thời gian giới thiệu sản phẩm.

Đáng nói, mẫu tay ga dường như được tổng hợp toàn bộ điểm mạnh mà một chiếc xe nên có trên thị trường, bao quát mọi tệp khách hàng.

Nhìn từ bề ngang hay đầu xe, GEAR 125 được tập trung vào kiểu phong cách "thể thao", rõ rệt. Xe được thiết kế hướng về phía trước với phần thân xe nhỏ gọn, đầu xe cắt xẻ mạnh tay tạo nên nét mạnh mẽ, nam tính. Điểm nhấn ở cặp đèn xi nhan to bản khiến tổng thể mặt nạ trở nên hầm hố, hướng thẳng đến nhóm khách hàng trẻ, nam giới.

Đầu xe với nhiều đường cắt xẻ táo bạo của GEAR 125. Ảnh: Đan Thanh.

Trong khi đó, kích thước và số đo yên lại được giữ ở mức 750 mm, phù hợp với chiều cao của đại đa số người dùng Việt, đặc biệt là nữ giới.

Xe cũng cho thấy khả năng đa dụng khi có phần cốp dung tích đến 17,4 lít, ở bản cao cấp còn được trang bị hệ thống SCCU, cho phép kết nối xe với ứng dụng trên điện thoại.

Thậm chí Yamaha còn trang bị một phần để chân phụ cho trẻ em, hướng đến nhóm khách gia đình có con nhỏ.

Mẫu tay ga mới được nhấn mạnh hệ thống Blue Core Hybrid, tập trung hỗ trợ động cơ xăng ở những lần khởi động xe hay tăng tốc, từ đó giúp tiết kiệm xăng. Thông số mà nhà sản xuất ghi rõ về mức tiêu thụ nhiên liệu là 1,7 lít/100 km. Thế nhưng bên cạnh yếu tố tiết kiệm, Yamaha GEAR 125 cũng được nhấn mạnh là một mẫu xe có động cơ không hề yếu.

Yamaha GEAR 125 được trang bị động cơ xăng 4 kỳ, một xy lanh, cho công suất tối đa 6,2 kW, mô men xoắn cực đại 10,6 Nm. Tức là nếu đặt lên bàn cân với một số mẫu tay ga thể thao, chiếc xe không thua kém là bao so với Honda Vario (10,8 mã lực, 11,74 Nm) hay AirBlade (11,7 mã lực, 11,3 Nm).

Mẫu xe với thiết kế thể thao, nhưng được trang bị hệ thống Blue Core Hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Đan Thanh.

Tất cả yếu tố trên khiến mẫu tay ga gần như phù hợp với tất cả tệp khách hàng. Và để dễ cạnh tranh ở nhóm phổ thông, hãng sẵn sàng đặt khoảng giá 30,4-34,6 triệu đồng, ngang với Honda Vision.

Thoạt nhìn, Yamaha Gear 125 dường như có quá nhiều điểm mạnh, thế nhưng việc gom tất cả vào một sản phẩm có phải là điều tốt?

Gì cũng tốt chưa hẳn đã hay

Ở góc độ khách hàng, một chiếc xe All-in-one là tốt, nhưng cũng phần nào khiến họ phân vân khi "xuống tiền".

Đối với nhóm khách hàng nam, yêu thích phong cách thể thao, kiểu dáng của GEAR 125 sẽ thu hút họ. Thế nhưng, chiều cao yên giới hạn ở mức 750 mm lại khiến chiếc xe mất đi "độ chiến" cần thiết nếu xem đây là một chiếc tay ga cho nam giới. Sẽ rất khó để thuyết phục một thanh niên cao lớn thích xe dáng thể thao ngồi lên một chiếc xe tay ga với chiều cao yên vốn phù hợp cho phái nữ.

Với khách hàng nữ, chiều cao yên vừa vặn lên xuống, kích thước cốp, trang bị để chân phụ và hệ thống tiết kiệm nhiên liệu Blue Core Hybrid sẽ là những điểm giúp người mua "tăm tia" sản phẩm. Tuy nhiên, thiết kế cắt xẻ táo bạo và kiểu dáng thể thao sẽ phần nào khiến số đông khách hàng e ngại.

Yamaha tập trung mọi ưu điểm vào GEAR 125, mục tiêu hướng đến nhiều nhóm khách hàng. Ảnh: Đan Thanh.

Tóm lại, Yamaha GEAR 125 là một quân bài chiến lược đầy toan tính của thương hiệu Nhật Bản nhằm giữ chân nhóm khách hàng vẫn còn nặng lòng với động cơ đốt trong. Sự xuất hiện của hệ thống Blue Core Hybrid cũng là một điểm cộng lớn, giúp xe bắt kịp xu hướng tiết kiệm nhiên liệu.

Blue Core Hybrid dù không mới khi đã xuất hiện ở Grande, nhưng được Yamaha giới thiệu là lần đầu đưa xuống phân khúc xe tay ga phổ thông, với ý muốn định vị GEAR 125 ở nhóm của Honda Vision. Nếu so từng khía cạnh, có thể GEAR 125 sẽ đâu đó hấp dẫn hơn Vision của Honda, tuy nhiên việc hơi tham lam với quá nhiều mũi nhọn, chưa hẳn mẫu xe của Yamaha đã hấp dẫn hơn với các đối tượng khách hàng cụ thể.

Yamaha GEAR 125 sẽ là một mẫu xe dành cho khách hàng trẻ, những người cá tính đủ mạnh để yêu thích thiết kế, nhưng vẫn trông đợi vào sự tiện dụng của một chiếc tay ga cầm lái hàng ngày.

Tuy nhiên nếu coi đây là một sản phẩm với mục tiêu thành công vượt mong đợi hay cạnh tranh về doanh số với chiếc tay ga quốc dân Honda Vision, có lẽ Yamaha đang đặt một gánh nặng quá lớn lên GEAR 125.