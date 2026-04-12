Bán xe 'ế', Maserati chuyển hướng sang đồng hồ xa xỉ

Chiếc đồng hồ mới của Maserati còn có giá đắt hơn cả mẫu SUV hạng sang Grecale của hãng.

Trong bối cảnh Maserati đang chật vật tìm lại ánh hào quang với doanh số toàn cầu năm ngoái chỉ đạt vỏn vẹn 7.900 chiếc, hãng xe Italy dường như vẫn không từ bỏ đam mê với những món đồ xa xỉ "ngoài lề".

Thay vì tập trung giải quyết bài toán doanh số đang giảm sút, Maserati vừa bắt tay với thương hiệu đồng hồ Bianchet để ra mắt siêu phẩm UltraFino Maserati Flying Tourbillon nhân kỷ niệm 100 năm biểu tượng cây đinh ba.

Điều đáng nói nhất ở đây chính là mức giá. Với con số 81.616 Franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 103.400 USD ), chiếc đồng hồ này khiến mẫu SUV Grecale (giá khởi điểm 84.500 USD tại Mỹ) bỗng chốc trở thành một "món hời".

Mức giá của chiếc đồng hồ này vượt xa một chiếc Corvette Stingray Coupe 2026 ( 72.495 USD ) hay một chiếc Porsche 718 Cayman 2025 ( 86.335 USD ).

Chiếc đồng hồ được lấy cảm hứng từ những mẫu siêu xe của Maserati. Mặt số lộ cơ (skeleton) được lấy cảm hứng từ bộ mâm hợp kim của siêu xe MCPura, cùng lớp sơn hoàn thiện màu AI Aqua Rainbow đặc trưng. Vỏ đồng hồ làm từ sợi carbon mật độ cao, mô phỏng cấu trúc khung gầm monocoque của các dòng xe đua.

Đồng hồ với mặt số cơ lấy cảm hứng từ bộ mâm của những chiếc xe Maserati. Ảnh: Maserati.

Đồng hồ sử dụng bộ máy UT01 chỉ dày 3,85 mm nhưng có khả năng chịu lực va đập lên tới 5.000 G. Lồng xoay Tourbillon được chế tác từ titan cấp độ 5, được ví như "khối động cơ Nettuno" trên cổ tay người dùng.

Chỉ có đúng 100 chiếc UltraFino được sản xuất trên toàn thế giới. Với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 36 gram (chưa tính dây đeo), đây thực sự là một món trang sức xa hoa dành cho những người "đã có tất cả mọi thứ".

Để quảng bá cho sản phẩm này, Maserati và Bianchet thậm chí còn tổ chức các trải nghiệm lái thử độc quyền tại Geneva, nơi khách hàng có thể cầm lái chiếc MCPura trước khi chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ có mức giá "ngất ngưởng" này. Có vẻ như khi việc bán một chiếc ôtô trở nên khó khăn, Maserati hy vọng khách hàng sẽ sẵn lòng chi nhiều tiền hơn cho một thứnhỏ bé hơn.