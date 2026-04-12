Tin buồn cho người yêu xe cổ tại Mỹ

Một Dự luật do tiểu bang Minnesota giới thiệu có thể giới hạn hoạt động của xe cổ, xe sưu tầm chỉ trong cuối tuần, thậm chí nghiêm ngặt hơn về thời gian trong ngày.

Theo Carscoops, trải nghiệm được tình cờ bắt gặp một chiếc xe cổ lăn bánh trên đường ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày sắp không còn với người dân ở bang Minnesota (Mỹ).

Một dự luật mới tại tiểu bang biên giới phía bắc đang đề xuất giới hạn hoạt động của xe cổ chỉ trong các ngày cuối tuần, hoặc tại các sự kiện đặc biệt.

Nội dung dự luật thậm chí còn có thể giới hạn thời gian cho phép lái xe cổ, chỉ trong khoảng thời gian từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn vào các ngày cuối tuần.

Dự luật HF 3865 vừa được giới thiệu tại tiểu bang Minnesota được cho là sẽ thay đổi toàn diện cách địa phương này quản lý các dòng xe thuộc diện sưu tầm. Về mặt lý thuyết, phần lớn nội dung văn bản luật này tỏ ra khá “vô hại”, chỉ cập nhật lại các định nghĩa, chuẩn hóa ngôn ngữ đăng ký và điều chỉnh thủ tục giấy tờ cho nhiều nhóm phương tiện khác nhau.

Theo dự luật này, bất kỳ phương tiện nào đăng ký biển số dành cho xe sưu tầm, xe cổ, xe độ, xe tiên phong, xe quân sự tại Minnesota sẽ chỉ được cầm lái cho mục đích sưu tầm và giao lưu, bao gồm các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, diễu hành, triển lãm hay các sự kiện tương tự.

Ngoài các trường hợp kể trên, chủ xe chỉ được điều khiển phương tiện vào 2 ngày cuối tuần, trong khung giờ từ bình minh đến lúc hoàng hôn.

Chính quyền tiểu bang Minnesota gần như đã đề xuất một lệnh cấm tuyệt đối dành cho hoạt động diễu phố vào ngày thường của xe cổ. Các chuyến đi ban đêm, những hành trình ngẫu hứng giữa tuần cũng nằm trong diện bị hạn chế.

Chưa cần đến Dự luật HF 3865, tiểu bang Minnesota lúc này vốn đã khá khắt khe với nhóm xe cổ, xe sưu tầm. Theo The Blaze, xe sưu tầm tại Minnesota không được phép sử dụng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Chủ xe cổ ở tiểu bang này vẫn có thể mang xe ra ngoài lái thử, gặp gỡ bạn bè hoặc thỉnh thoảng dạo phố buổi tối. Dự luật HF 3865 sẽ siết chặt các quy định này hơn, dù các thuật ngữ như “triển lãm” hay “sự kiện tương tự” không có định nghĩa rõ ràng được nhận định sẽ còn là đề tài tranh luận trong thời gian dài.

Chuyên trang Carscoops nhận định Dự luật HF 3865 nhiều khả năng được soạn ra nhằm đảm bảo người dân không trục lợi từ các mức phí đăng ký xe cổ. Dự luật này vẫn cần được Hạ viện và Thượng viện thông qua, trước khi được ký thành luật chính thức.