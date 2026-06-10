Vừa mới ra mắt, BMW iX3 đã nằm trong diện triệu hồi

Gần 5.000 chiếc SUV thuần điện BMW iX3 vừa bị triệu hồi khi vừa có nguy cơ bị rò rỉ điện khi sạc, bên cạnh việc túi khí có thể bị hư hỏng do cố định không đúng chuẩn.

BMW iX3 nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ những cải tiến đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, đặc biệt là khả năng vận hành và phạm vi hoạt động tiệm cận nhiều mẫu xe điện đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, quá trình ra mắt của mẫu SUV thuần điện này không hoàn toàn suôn sẻ khi hãng xe đến từ Đức đã phải phát động 2 đợt triệu hồi chỉ trong thời gian ngắn.

BMW iX3 có nguy cơ rò rỉ điện khi đang sạc

Đợt triệu hồi đầu tiên được công bố vào cuối tháng 5/2026, liên quan đến 145 chiếc BMW iX3 sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 25/11/2025 đến 20/2/2026.

145 chiếc BMW iX3 đã bị lỗi bộ sạc tích hợp, vốn có thể khiến các tấm thân vỏ kim loại của chiếc SUV điện bị nhiễm điện trong lúc xe đang cắm sạc. Khi chạm vào xe, người dùng sẽ bị điện giật.

Theo BMW, những xe thuộc diện ảnh hưởng có thể được trang bị bộ sạc tích hợp bị lỗi. Đây là bộ phận có nhiệm vụ chuyển đổi dòng điện xoay chiều (AC) từ nguồn sạc thành dòng điện một chiều (DC) để nạp cho bộ pin cao áp của xe.

Lỗi này có thể khiến các tấm thân vỏ kim loại bị nhiễm điện trong lúc cắm sạc. Trong trường hợp người dùng chạm vào xe khi hiện tượng này xảy ra, họ có nguy cơ bị điện giật. Tổng cộng có 145 chiếc iX3 trên toàn cầu bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này, trong đó có 28 xe tại Đức.

Mặc dù không ghi nhận bất kỳ trường hợp tai nạn liên quan đến lỗi bộ sạc, BMW vẫn quyết định thay thế toàn bộ phụ tùng các xe thuộc diện triệu hồi, bất kể bộ phận này có thực sự bị lỗi hay không.

BMW cho biết hiện chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp chấn thương nào liên quan đến sự cố kể trên. Tuy nhiên, hãng vẫn quyết định thay thế toàn bộ bộ sạc tích hợp trên các xe thuộc diện triệu hồi, bất kể bộ phận này có thực sự bị lỗi hay không.

Gần 5.000 chiếc BMW iX3 bị lỗi túi khí

Chỉ vài ngày sau đó, vào ngày 1/6, BMW tiếp tục công bố đợt triệu hồi thứ hai đối với mẫu SUV thuần điện này. Hãng cho biết các túi khí bên trên một số xe có thể không được siết bu lông đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình lắp ráp.

Tổng cộng 4.843 chiếc BMW iX3 gặp trục trặc trong việc lắp ráp hệ thống túi khí. Điều này có thể khiến túi khí không bung đúng cách, cũng như bộ phận tạo khí bên trong cụm túi khí có thể va chạm với hành khách.

BMW cảnh báo lỗi này có thể dẫn đến 2 nguy cơ nghiêm trọng. Thứ nhất, túi khí có thể không bung đúng cách khi xảy ra va chạm. Thứ hai, bộ phận tạo khí bên trong cụm túi khí có thể dịch chuyển khỏi vị trí thiết kế và va chạm với hành khách trong khoang nội thất khi có sự cố.

Những chiếc iX3 bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi này được sản xuất từ ngày 18/12/2025 đến 8/5/2026. Đây là đợt triệu hồi có quy mô lớn hơn đáng kể, với tổng cộng 4.843 xe trên toàn thế giới nằm trong diện kiểm tra, bao gồm 1.071 xe tại Đức.

Tương tự sự cố liên quan đến bộ sạc, BMW cho biết chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn hay thương tích nào liên quan đến lỗi túi khí bên. Để khắc phục, các đại lý sẽ tiến hành kiểm tra những bu lông cố định túi khí bên và thực hiện sửa chữa hoặc thay thế nếu phát hiện bất thường.

Để khắc phục, các đại lý sẽ tiến hành kiểm tra những bu lông cố định túi khí bên và thực hiện sửa chữa hoặc thay thế nếu phát hiện bất thường. Điều này đặt ra nghi vấn về chất lượng của mẫu EV đầu tiên phát triển từ nền tảng Neue Klasse.

Việc liên tiếp phát động hai đợt triệu hồi ngay sau khi ra mắt cho thấy thương hiệu đang chủ động xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trên chiếc BMW iX3 thế hệ mới. Dù số lượng xe bị ảnh hưởng bởi lỗi bộ sạc tương đối nhỏ, nguy cơ điện giật trên một mẫu xe điện cao áp là vấn đề không thể xem nhẹ. Trong khi đó, lỗi liên quan đến túi khí bên cũng tác động trực tiếp đến khả năng bảo vệ hành khách khi xảy ra va chạm.