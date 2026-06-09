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Xe Ôtô

Xem trước SUV thuần điện Range Rover Electric chuẩn bị ra mắt

  • Thứ ba, 9/6/2026 15:56 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Mẫu SUV thuần điện siêu sang Range Rover Electric sẽ được trưng bày chính thức tại sự kiện quần vợt Wimbledon 2026.

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Tại sự kiện RHS Chelsea Flower Show 2026, Land Rover đã "hé lộ" mẫu SUV thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu, chiếc Range Rover Electric.
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Về ngoại hình, mẫu SUV thuần điện này sở hữu thiết kế tương đồng với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong thế hệ thứ năm (L460), vốn đã ra mắt từ tháng 10/2021.
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Một số chi tiết cũng được tinh chỉnh nhẹ bao gồm lưới tản nhiệt thiết kế mới, vốn trước đó đã được sử dụng trên các phiên bản thử nghiệm ra mắt vào năm 2025.
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Đặc biệt hơn, mẫu SUV này được trang bị thiết kế mâm hoàn toàn mới, vốn chưa từng được sử dụng trên dòng Range Rover. Chụp mâm cũng mang huy hiệu EV.
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Khu vực mang cá thân xe được trang trí với dòng chữ "First Edition" (phiên bản đầu tiên), cho thấy đây sẽ là gói nâng cấp độc quyền dành riêng cho mẫu xe điện hoàn toàn mới.
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Range Rover Electric được phát triển trên nền tảng điện áp 800 V do JLR tự phát triển. Xe sẽ có cả 2 phiên bản trục cơ sở tiêu chuẩn (SWB) và trục cơ sở kéo dài (LWB).
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Cung cấp sức mạnh cho xe là 2 động cơ điện công suất tối đa 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Một số nguồn tin cho biết sẽ có thêm phiên bản 450 mã lực.
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Range Rover Electric được dự đoán có mức giá khoảng 200.000 USD. Theo JLR, đã có hơn 61.000 đơn đặt hàng dành cho mẫu xe thuần điện cao cấp này.

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Việt Hà

Ảnh: Land Rover

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