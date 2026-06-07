Siêu xe đua McLaren MCL-HY và MCL-HY GTR ra mắt

Siêu xe đua McLaren MCL-HY phiên bản thử nghiệm sở hữu màu sơn cam đặc trưng từ "huyền thoại" McLaren M6A, một trong những mẫu xe biểu tượng gắn liền với giai đoạn thống trị của McLaren ở giải Can-Am cuối thập niên 1960.

Xe được trang bị động cơ V6 twin-turbo với hệ thống hybrid MGU, sản sinh công suất 707 mã lực. McLaren MCL-HY sẽ tham gia FIA WEC và 24 Hours of Le Mans từ năm 2027.

Đặc biệt, mẫu siêu xe này không sử dụng hệ thống hybrid LMDh bắt buộc của FIA. Nhờ vào đó, khối lượng khô của MCL-HY GTR thậm chí còn thấp hơn cả phiên bản đua.

Mẫu siêu xe này được trang bị động cơ V6 twin-turbo dung tích 2.9L tạo ra sức mạnh tối đa 730 mã lực, vốn có thể được trải nghiệm tại các sự kiện độc quyền PURE McLaren.

McLaren MCL-HY GTR chỉ dành cho khách hàng VIP thông qua chương trình Project: Endurance. Số lượng sản xuất của siêu xe này không được tiết lộ, và quá trình bàn giao sẽ bắt đầu từ cuối năm 2027.

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.