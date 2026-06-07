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Xe Ôtô

Siêu xe đua McLaren MCL-HY và MCL-HY GTR ra mắt

  • Chủ nhật, 7/6/2026 18:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

McLaren đã chính thức vén màn mẫu hypercar MCL-HY dành cho mùa giải WEC 2027, đồng thời giới thiệu phiên bản đường đua giới hạn MCL-HY GTR dành riêng cho khách hàng VIP.

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Hướng tới mùa giải FIA World Endurance Championship (WEC) 2027, McLaren đã giới thiệu mẫu xe đua McLaren MCL-HY, bên cạnh siêu xe sản xuất giới hạn MCL-HY GTR.
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Siêu xe đua McLaren MCL-HY phiên bản thử nghiệm sở hữu màu sơn cam đặc trưng từ "huyền thoại" McLaren M6A, một trong những mẫu xe biểu tượng gắn liền với giai đoạn thống trị của McLaren ở giải Can-Am cuối thập niên 1960.
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Dựa trên quy chuẩn ACO/IMSA LMDh, McLaren MCL-HY sử dụng khung gầm monocoque bằng sợi carbon với trọng lượng tối thiểu 1.030kg, hệ thống dẫn động cầu sau.
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Xe được trang bị động cơ V6 twin-turbo với hệ thống hybrid MGU, sản sinh công suất 707 mã lực. McLaren MCL-HY sẽ tham gia FIA WEC và 24 Hours of Le Mans từ năm 2027.
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Phát triển song song với xe đua MCL-HY, siêu xe McLaren MCL-HY GTR là sản phẩm của đội đua McLaren Racing và thương hiệu McLaren Automotive.
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Đặc biệt, mẫu siêu xe này không sử dụng hệ thống hybrid LMDh bắt buộc của FIA. Nhờ vào đó, khối lượng khô của MCL-HY GTR thậm chí còn thấp hơn cả phiên bản đua.
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Mẫu siêu xe này được trang bị động cơ V6 twin-turbo dung tích 2.9L tạo ra sức mạnh tối đa 730 mã lực, vốn có thể được trải nghiệm tại các sự kiện độc quyền PURE McLaren.
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McLaren MCL-HY GTR chỉ dành cho khách hàng VIP thông qua chương trình Project: Endurance. Số lượng sản xuất của siêu xe này không được tiết lộ, và quá trình bàn giao sẽ bắt đầu từ cuối năm 2027.

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Việt Hà

Ảnh: McLaren

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