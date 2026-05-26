Nissan triệu hồi gần 70.000 xe tại Trung Quốc

Nissan vừa bị triệu hồi gần 70.000 xe do nguy cơ lỗi bàn đạp ga tại Trung Quốc, trong bối cảnh hãng đang đẩy mạnh chiến lược EV tại thị trường cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới.

Nissan đang đối mặt với một đợt triệu hồi lớn tại thị trường Trung Quốc khi 2 mẫu sedan điện hóa mới là N6 và N7 bị phát hiện có nguy cơ lỗi liên quan đến cụm bàn đạp ga, có thể làm tăng nguy cơ tai nạn.

Gần 70.000 xe Nissan bị triệu hồi tại Trung Quốc

Sau một thời gian sử dụng, cụm bàn đạp ga có thể bị mài mòn bên trong do thiết kế chưa tối ưu, ảnh hưởng đến khả năng trở về vị trí ban đầu của bàn đạp ga. Trong trường hợp nghiêm trọng, bàn đạp có thể phản hồi không chính xác, làm tăng nguy cơ va chạm.

Nissan N6 là mẫu sedan cỡ trung sử dụng công nghệ plug-in hybrid (PHEV), được sản xuất bởi Nissan thông qua liên doanh Dongfeng Nissan kể từ tháng 12/2025.

Chiến dịch triệu hồi được công bố ngày 22/5 bởi Cơ quan Quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm Trung Quốc, áp dụng cho gần 70.000 xe, bao gồm 49.465 chiếc N7 thuần điện (BEV) và 18.800 chiếc N6 sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV).

Hiện tại, giới chức chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn hay thương tích nào liên quan đến lỗi này. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất vẫn quyết định triển khai triệu hồi sớm nhằm phòng ngừa rủi ro an toàn.

Nissan N7 là mẫu sedan cỡ trung thuần điện do Nissan sản xuất cho thị trường Trung Quốc thông qua liên doanh Dongfeng Nissan, ra mắt lần đầu vào tháng 4/2025.

Đối tác liên doanh của Nissan tại Trung Quốc là Dongfeng Motor sẽ tiến hành thay thế miễn phí cụm bàn đạp ga cho các xe bị ảnh hưởng. Riêng mẫu N6 còn được nâng cấp thêm cụm bàn đạp phanh mới nhằm tương thích với thiết kế bàn đạp đã sửa đổi.

Nỗ lực điện hóa của Nissan tại Trung Quốc

N7 và N6 là hai mẫu xe chiến lược trong nỗ lực đẩy mạnh xe điện của Nissan tại thị trường Trung Quốc, nơi cạnh tranh đang ngày càng khốc liệt với sự thống trị của các hãng nội địa như BYD. Đây cũng là thị trường mà Nissan đang chọn hướng đi hoàn toàn khác so với Mỹ, nơi hãng vẫn ưu tiên các dòng SUV và bán tải khung gầm rời.

Sedan vẫn là phân khúc quan trọng tại Trung Quốc, trái ngược với thị trường Mỹ nơi Nissan gặp khó khăn trong việc duy trì sức hút với kiểu xe này. Sự khác biệt về thị hiếu tiêu dùng giữa các khu vực đang khiến chiến lược sản phẩm toàn cầu của hãng ngày càng phân hóa rõ rệt.

Một yếu tố đáng chú ý khác là mức giá cực kỳ cạnh tranh của các mẫu xe điện hóa tại Trung Quốc. Mẫu N6 PHEV có giá khởi điểm chỉ khoảng 89.800 NDT ( 13.200 USD ), thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu sedan hybrid hoặc EV tại Bắc Mỹ.

Dù vậy, khả năng Nissan N7 và N6 được bán chính thức tại Mỹ gần như không cao. Ngoài chiến lược sản phẩm khác biệt của Nissan theo từng khu vực, Mỹ hiện vẫn duy trì lập trường cứng rắn với xe sản xuất tại Trung Quốc do lo ngại về bảo mật dữ liệu cũng như áp lực cạnh tranh lên ngành công nghiệp nội địa.

Trong khi đó, Canada được cho là cởi mở hơn với xe điện Trung Quốc và có thể trở thành điểm đến tiềm năng cho một số mẫu xe như N7 hay NX8 trong tương lai.