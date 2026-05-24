Nissan hủy dự án xe điện tại Anh do nhu cầu EV thấp

Doanh số xe điện lao dốc buộc Nissan hủy dự án sản xuất e-axle tại Anh, đồng thời đẩy nhanh kế hoạch tái cấu trúc toàn cầu.

Nissan đã quyết định dừng kế hoạch sản xuất bộ truyền động xe điện (e-axle) tại Anh, trong bối cảnh doanh số EV tại châu Âu sụt giảm mạnh và thị phần của hãng liên tục đi xuống.

Jatco, công ty con chuyên sản xuất hộp số và hệ truyền động của Nissan, sẽ rút khỏi dự án xây dựng nhà máy tại Sunderland (Anh) để sản xuất e-axle. Đây là bộ phận cốt lõi của xe điện, tích hợp động cơ điện, bộ biến tần và hộp số trong cùng một cụm.

Nhà máy này từng được công bố vào năm 2025, dự kiến hoàn thành trong năm nay với công suất khoảng 340.000 bộ truyền động mỗi năm. Tổng vốn đầu tư ban đầu ước tính khoảng 9 tỷ yen ( 56 triệu USD ). Tuy nhiên, kế hoạch đã bị hủy bỏ chỉ sau khoảng 1 năm.

Hãng xe Nhật Bản đang sản xuất mẫu EV cỡ nhỏ Nissan Leaf tại nhà máy Sunderland. Hãng cũng dự kiến bắt đầu lắp ráp phiên bản thuần điện của mẫu crossover cỡ nhỏ Nissan Juke dành cho thị trường châu Âu từ năm 2027.

Dù trước đó Nissan không nêu rõ mẫu xe nào sẽ sử dụng e-axle của Jatco, hãng từng cho biết các xe điện sản xuất tại châu Âu sẽ dùng bộ truyền động này. Trong ngắn hạn, Nissan được cho là vẫn sẽ tiếp tục xuất khẩu e-axle từ Nhật Bản sang Anh thay vì sản xuất nội địa.

Quyết định cắt giảm đầu tư phản ánh tình trạng kinh doanh khó khăn của Nissan tại châu Âu, đặc biệt ở mảng xe điện. Trong năm tài chính 2025, doanh số của mẫu Leaf lao dốc tới 99% so với năm trước, chỉ còn 87 xe do đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ mới.

Thị phần tại châu Âu đã giảm xuống còn 2,2% trong năm 2025, thấp hơn đáng kể so với mức 3,9% cách đây một thập kỷ.

Doanh số mẫu SUV thuần điện Nissan Ariya cũng giảm 44%, xuống còn 11.507 xe. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô châu Âu, thị phần của Nissan tại châu Âu đã giảm xuống còn 2,2% trong năm 2025, thấp hơn đáng kể so với mức 3,9% cách đây một thập kỷ.

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh Nissan đang đẩy mạnh chương trình tái cấu trúc toàn cầu mang tên Re:Nissan, được công bố vào tháng 5/2025. Kế hoạch này bao gồm việc rà soát lại toàn bộ mạng lưới sản xuất xe và hệ truyền động trên toàn cầu, từ các nhà máy động cơ đốt trong đến động cơ điện, cả ở Nhật Bản lẫn nước ngoài.

Trước đó, Nissan đã xác định 7 nhà máy sẽ bị đóng cửa, tuy nhiên hãng vẫn chưa công bố chi tiết về việc tái cơ cấu các cơ sở sản xuất hệ truyền động. Công ty cho biết sẽ đưa ra các biện pháp cụ thể vào khoảng mùa xuân năm 2027.

Tại Nhật Bản, Nissan hiện sản xuất hệ truyền động tại các nhà máy Yokohama và Iwaki cùng một số công ty con khác. Tính đến tháng 9/2025, nhà máy Yokohama có khoảng 3.000 nhân viên, trong khi nhà máy Iwaki sử dụng khoảng 800 lao động. Việc tái cấu trúc sâu hơn các cơ sở sản xuất linh kiện có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc làm.