Kia Sportage hybrid thế hệ mới 'chốt giá' từ 999 triệu đồng

Giá bán của mẫu SUV cỡ C - New Kia Sportage - bản hybrid vừa được công bố, trong đó, tùy chọn thấp nhất có giá 999 triệu đồng.

Thaco Auto vừa chốt giá cho mẫu SUV cỡ C Kia Sportage thế hệ mới sau khi giới thiệu tại thị trường Việt.

Cụ thể, xe được mở bán với 3 phiên bản gồm Deluxe, Luxury và Hybrid. Trong đó, bản 2.0G Deluxe có giá 769 triệu, bản 2.0G Luxury giá 839 triệu.

Ba tùy chọn của bản hybrid là Premium, Signature và Signature AWD có giá lần lượt là 999 triệu, 1,049 tỷ và 1,099 tỷ đồng . Theo nhân viên tư vấn, những chiếc Kia Sportage mới đã bắt đầu được nhận cọc và sẵn sàng giao đến tay khách hàng từ tháng 7 năm nay.

So với mẫu SUV tiền nhiệm, có thể thấy Kia Sportage nay đã có mức khởi điểm dễ tiếp cận hơn hẳn. Trước đây, bản tiêu chuẩn chạy xăng của mẫu xe là 2.0G Premium, được bán với giá 819 triệu đồng. Phiên bản 2.0G Signature có giá lên đến 929 triệu đồng.

So với mẫu xe chạy xăng trước đây, Sportage Hybrid sở hữu nhiều sự thay đổi tích cực về cả thiết kế lẫn động cơ. Đầu xe mới mang cảm giác hiện đại với cụm đèn Star-map tương tự Sorento hay Carnival thế hệ mới. Khu vực nội thất cũng thay đổi về cả vị trí lẫn các thiết lập trang bị như vô lăng, yên ngựa hay màn hình trung tâm.

Kia Sportage hybrid sở hữu giá từ 979 triệu đồng tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Sportage bản hybrid được trang bị máy xăng 1.6L kết hợp motor điện, cho tổng công suất 231 mã lực, mô men xoắn 367 Nm. Đi kèm khối động cơ là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD) hoặc 2 cầu (AWD) tùy phiên bản.

Giá bán từ 769-839 cho 2 tùy chọn chạy xăng và từ 999 triệu đến 1,099 tỷ đồng cho phiên bản hybrid thể hiện được nỗ lực của Thaco trong cuộc đua doanh số tại phân khúc xe cỡ C hiện tại, khi các đối thủ ngày càng nhiều và giá bán cũng liên tục được "đạp xuống".

Hiện, các cái tên dẫn đầu trong phân khúc này có thể kể đến như Mazda CX-5(699-979 triệu), Ford Territory (739-875 triệu), Hyundai Tucson (769-989 triệu). Đây cũng là điểm đến mới của những tân binh từ đất nước tỷ dân, sở hữu dày đặc trang bị công nghệ và giá bán hấp dẫn như BYD Sealion 6 (799-899 triệu) và Geely EX5 (839-969 triệu đồng).

Dù dải giá của các phiên bản hybrid cao cấp tiệm cận mốc 1,1 tỷ đồng sẽ phải đối mặt với rào cản tâm lý từ khách hàng phổ thông, sự chủ động làm mới dải sản phẩm chuyển đổi xanh này chính là cơ sở để Kia chuẩn bị cho một kỳ tăng trưởng mới tại thị trường Việt Nam trong nửa cuối năm nay.