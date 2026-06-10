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Xe Ôtô

GM biến xe điện thành 'pin dự phòng di động' cho lưới điện Mỹ

  • Thứ tư, 10/6/2026 14:19 (GMT+7)
  • 7 phút trước

General Motors (GM) vừa công bố bản cập nhật phần mềm mới cho phép một số chủ sở hữu xe điện tại Mỹ bán điện từ xe trở lại lưới điện quốc gia.

Bản cập nhật mới của GM sẽ mở rộng khả năng của hệ thống vehicle-to-home (V2H). Trước đây, công nghệ này cho phép xe điện cung cấp năng lượng cho ngôi nhà trong trường hợp mất điện. Với nâng cấp mới, người dùng còn có thể truyền điện từ pin xe trở lại lưới điện công cộng, hay còn gọi là công nghệ vehicle-to-grid (V2G).

Xe điện của GM có thể cung cấp năng lượng cho lưới điện Mỹ

Thông qua cơ chế này, chủ xe có thể bán lượng điện dư thừa cho các công ty điện lực trong những thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng cao. GM sẽ nhận một phần doanh thu từ các giao dịch này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ mô hình trên có nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ người dùng hay không, bởi nhiều chủ xe có thể ưu tiên duy trì mức pin đủ cao cho nhu cầu di chuyển hàng ngày thay vì bán điện trở lại lưới điện.

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General Motors vừa công bố bản cập nhật phần mềm mới cho các dòng EV phân phối tại Mỹ. Bên cạnh khả năng cung cấp điện cho gia đình (V2H), các mẫu xe điện còn có khả năng bán điện cho lưới điện quốc gia (V2G).

Dù được xem là một giải pháp tiềm năng giúp cân bằng nhu cầu điện năng và tăng khả năng tận dụng nguồn năng lượng tái tạo, công nghệ V2G hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chỉ một số rất ít đơn vị điện lực tại Mỹ cung cấp khả năng tiếp nhận điện từ xe điện.

Phát biểu với Reuters tại một sự kiện ở San Francisco, ông Aseem Kapur, Giám đốc Doanh thu của GM Energy, cho biết hãng đang thảo luận với khoảng 10 công ty điện lực nhằm triển khai công nghệ này trên diện rộng.

V2G - Ý tưởng tốn kém nhưng liệu có khả thi?

Để hệ thống hoạt động, GM cần sự hợp tác từ các nhà cung cấp điện, bởi việc kết nối xe điện với lưới điện đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật và các cơ chế quản lý phù hợp. Theo ông Kapur, việc thương mại hóa công nghệ V2G nhiều khả năng sẽ bắt đầu trong vài tháng tới, trước tiên tại các bang California và Texas.

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Các công ty điện lực vẫn tiếp cận mô hình V2G một cách thận trọng do chi phí đầu tư hạ tầng lớn, số lượng người dùng còn hạn chế và những yếu tố chưa chắc chắn liên quan đến công nghệ.

Tại Michigan, GM đang phối hợp với công ty điện lực DTE Energy triển khai một chương trình thí điểm V2G với sự tham gia của 30 nhân viên GM. Các công ty điện lực vẫn tiếp cận mô hình này một cách thận trọng do chi phí đầu tư hạ tầng lớn, số lượng người dùng còn hạn chế và những yếu tố chưa chắc chắn liên quan đến công nghệ.

Động thái mới của GM cũng phản ánh xu hướng chung trong ngành công nghiệp ôtô, khi các nhà sản xuất xe điện ngày càng muốn mở rộng sang lĩnh vực năng lượng. Không chỉ GM, đối thủ đồng hương Ford cũng đang theo đuổi chiến lược tương tự, học hỏi mô hình kinh doanh năng lượng mà Tesla đã tiên phong xây dựng trong nhiều năm qua.

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Động thái mới của GM cũng phản ánh xu hướng chung trong ngành công nghiệp ôtô, khi các nhà sản xuất xe điện ngày càng muốn mở rộng sang lĩnh vực năng lượng.

Nếu được triển khai thành công, công nghệ V2G có thể biến hàng triệu xe điện thành những "pin dự phòng di động" cho lưới điện, đồng thời tạo thêm nguồn thu nhập cho chủ xe và mở ra một hướng kinh doanh mới cho các hãng sản xuất ôtô.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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