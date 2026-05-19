Ford chính thức bước chân vào lĩnh vực lưu trữ năng lượng bằng pin, trong bối cảnh thị trường bùng nổ và Tesla đang gặt hái doanh thu kỷ lục từ mảng năng lượng.

Ford vừa chính thức công bố thành lập Ford Energy - một công ty con do hãng sở hữu hoàn toàn, chuyên sản xuất các hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS). Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu lưu trữ điện năng đang tăng mạnh trên toàn cầu, đặc biệt khi năng lượng tái tạo và hạ tầng dữ liệu phát triển nhanh chóng.

Ford tham gia mảng kinh doanh dự trữ năng lượng

Theo kế hoạch, Ford Energy đặt mục tiêu đạt công suất lưu trữ ít nhất 20 GWh mỗi năm tại Mỹ, với dự án lắp đặt đầu tiên dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Tập đoàn cho biết công ty này sẽ tập trung vào khách hàng công nghiệp và thương mại tại Mỹ, đồng thời mô tả các sản phẩm của mình là "lắp ráp tại Mỹ" thay vì hoàn toàn sản xuất nội địa, phản ánh chuỗi cung ứng vẫn mang tính toàn cầu.

Quá trình lắp ráp cuối cùng sẽ diễn ra tại nhà máy pin ở Glendale (Kentucky), cơ sở đã được chuyển đổi từ sản xuất pin cho xe điện sang phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng. Sản phẩm chủ lực của công ty là Ford DC Energy Block, một hệ thống lưu trữ năng lượng dạng container dài 20 feet (6,1 m).

Nhằm tối ưu hóa chi phí nghiên cứu và phát triển hệ thống pin điện, nhiều hãng xe chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh dự trữ năng lượng nhằm đón đầu xu thế tương lai, đơn cử như Tesla Energy với tổ hợp Megapack.

Hệ thống này sử dụng các cell pin lithium iron phosphate dạng lăng trụ 512 Ah với công nghệ làm mát bằng chất lỏng. Doanh nghiệp sẽ cung cấp 2 phiên bản khác nhau gồm FE-250 với thời gian lưu trữ 2 giờ và FE-450 với thời gian lưu trữ 4 giờ, cả hai đều được thiết kế với tuổi thọ vận hành lên đến 20 năm.

Chiến lược hợp lý của Ford

Ford nhận định việc mở rộng sang lĩnh vực này nhằm lấp đầy khoảng trống thị trường do sự tăng trưởng nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu, nhu cầu tích hợp năng lượng tái tạo cũng như yêu cầu ngày càng cao về độ ổn định của lưới điện.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lưu trữ năng lượng bằng pin hiện là một trong những nguồn điện phát triển nhanh nhất tại Mỹ, với hơn 40 GW công suất đã được bổ sung trong vòng năm năm qua.

Sự bùng nổ này cũng giúp Tesla ghi nhận doanh thu từ mảng năng lượng tại một số thị trường vượt qua doanh số từ 2 mẫu xe điện chủ lực là Model Y và Model 3.

Ford cũng cho biết sẽ tập trung vào các mẫu xe điện giá rẻ sau khi chịu khoản lỗ hàng tỷ USD do doanh số thấp hơn kỳ vọng. Nền tảng Universal EV mới sẽ là cơ sở cho một loạt sản phẩm trong tương lai.

Hãng sẽ ra mắt một mẫu bán tải cỡ Ranger vào năm 2027 với giá khởi điểm khoảng 30.000 USD . Các mẫu xe này sẽ sử dụng kiến trúc điện 400 V cùng pin LFP và được sản xuất theo quy trình mới hiệu quả hơn.

Tesla là hình mẫu cho Ford phát triển

CEO Jim Farley thừa nhận Ford đã học hỏi rất nhiều từ Tesla trong quá trình phát triển xe điện. Ông cho biết nếu có thể làm lại, hãng sẽ triển khai chiến lược hoàn toàn khác. Ông Farley chia sẻ rằng khi các kỹ sư tiến hành phân tích một chiếc Tesla, họ đã rất kinh ngạc khi nhận ra hệ thống dây điện của Mustang Mach-E nặng hơn khoảng 32 kg và dài hơn tới 1,6 km so với đối thủ.

Việc Ford bước chân vào lĩnh vực lưu trữ năng lượng cho thấy xu hướng các hãng xe đang mở rộng sang hệ sinh thái năng lượng toàn diện, nơi xe điện, hệ thống pin lưu trữ và lưới điện thông minh ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhau.

Theo ông, sự khác biệt này đến từ tư duy thiết kế: Tesla xây dựng phương tiện xoay quanh việc tối ưu hóa kích thước và chi phí pin, trong khi Ford trước đây phụ thuộc nhiều vào cách tiếp cận truyền thống trong chuỗi cung ứng.

