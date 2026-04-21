Thỏa thuận pin trị giá gần 7 tỷ USD giữa Mercedes-Benz và Samsung SDI đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược điện hóa, đồng thời mở rộng chuỗi cung ứng và hợp tác công nghệ.

Samsung SDI vừa đạt được thỏa thuận cung cấp pin xe điện kéo dài nhiều năm với Mercedes-Benz, đánh dấu lần hợp tác cung ứng đầu tiên giữa nhà sản xuất pin Hàn Quốc và hãng xe sang Đức.

Mercedes-Benz ký hợp đồng pin xe điện 6,8 tỷ USD với Samsung SDI

Lễ ký kết diễn ra tại Seoul với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai bên, bao gồm Chủ tịch kiêm CEO Samsung SDI Choi Joo-sun, Phó Chủ tịch Cho Han-jae, Chủ tịch Mercedes-Benz Group Ola Kallenius, Giám đốc Công nghệ Jorg Burzer và CEO Mercedes-Benz Hàn Quốc Matthias Vaitl.

Theo Samsung SDI, các bộ pin cung cấp cho Mercedes-Benz sẽ sử dụng vật liệu niken cao thuộc nhóm niken–coban–mangan (NCM), giúp đạt mật độ năng lượng lớn, gia tăng phạm vi hoạt động, kéo dài tuổi thọ và cung cấp công suất cao. Ngoài ra, pin còn tích hợp các công nghệ an toàn độc quyền của hãng.

Pin lăng trụ của Samsung SDI sẽ được sử dụng cho dòng xe điện dự kiến ra mắt vào năm 2028 của Mercedes-Benz. Dù chưa công bố chi tiết, quy mô cung ứng được ước tính đạt hàng chục GWh, với tổng giá trị hợp đồng vượt 10.000 tỷ won (khoảng 6,8 tỷ USD ).

Mercedes-Benz cho biết các bộ pin này sẽ được trang bị trên các dòng SUV điện cỡ nhỏ, cỡ trung và các mẫu coupe thế hệ mới, nằm trong chiến lược mở rộng danh mục xe điện tiếp theo của hãng. Hai bên cũng cho biết sẽ mở rộng hợp tác vượt ra ngoài phạm vi cung ứng, bao gồm phát triển chung các công nghệ pin thế hệ mới và các giải pháp di chuyển trong tương lai.

Mercedes-Benz đẩy mạnh hợp tác với các hãng pin Hàn Quốc

Đại diện Samsung SDI nhận định: "Sự hợp tác này kết hợp DNA đổi mới của cả 2 công ty, đồng thời mang ý nghĩa quan trọng khi chúng tôi giành được đơn hàng pin nhằm củng cố vị thế trên thị trường xe điện toàn cầu".

Trong khi đó, Mercedes-Benz nhấn mạnh thỏa thuận sẽ "đảm bảo nguồn cung ổn định cho công nghệ pin hiệu suất cao, yếu tố then chốt trong chiến lược điện hóa của hãng".

Thỏa thuận mới giúp Samsung SDI mở rộng hiện diện trong nhóm các nhà sản xuất ôtô hàng đầu châu Âu, bổ sung Mercedes-Benz vào danh sách khách hàng vốn đã có BMW và Volkswagen. Đơn hàng lớn này cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh thu và nâng cao công suất hoạt động của các nhà máy.

Về phía Mercedes-Benz, hãng vốn đã sử dụng pin từ các công ty Hàn Quốc như LG Energy Solution và SK On, cho biết việc hợp tác với Samsung SDI sẽ giúp đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo sự ổn định cho các dòng xe điện thế hệ tiếp theo.

Triển vọng tương lai của sự hợp tác Mercedes-Benz - Samsung

Thỏa thuận lần này cũng là kết quả của những nỗ lực tăng cường quan hệ giữa hai tập đoàn. Chủ tịch Lee Jae-yong trước đó đã thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với Mercedes-Benz. Trong chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng 11/2025, ông Kallenius đã gặp ông Lee tại Seungjiwon để thảo luận về khả năng hợp tác trong lĩnh vực điện tử ôtô và pin.

Các cuộc đàm phán tiếp tục được thúc đẩy sau chuyến công tác của ông Lee tới Đức cùng CEO Samsung SDI Choi Joo-sun, nơi hai lãnh đạo đã làm việc với phía Mercedes-Benz nhằm hoàn thiện nội dung hợp tác.

Mối quan hệ giữa hai bên được kỳ vọng sẽ ngày càng sâu sắc, đặc biệt khi Harman - công ty con của Samsung Electronics - hiện đã cung cấp cho Mercedes-Benz các nền tảng giải trí thông tin và hệ thống âm thanh tiên tiến.