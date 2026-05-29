Cổ phiếu Ford tăng nhờ xoay trục từ xe điện sang lưu trữ năng lượng

Sau cú hụt hơi với xe điện khiến hãng phải ghi giảm gần 20 tỷ USD, Ford đang tận dụng công suất pin dư thừa để bước vào thị trường lưu trữ năng lượng.

Sau nhiều năm đổ hàng chục tỷ USD vào chiến lược xe điện nhưng chưa đạt kết quả như kỳ vọng, Ford đang chuyển hướng sang lĩnh vực lưu trữ năng lượng bằng cách tận dụng chính năng lực sản xuất pin từng phục vụ cho các mẫu EV.

Cổ phiếu Ford tăng 28% chỉ sau 2 tuần ra mắt công ty năng lượng

Động thái này nhanh chóng được thị trường đón nhận khi cổ phiếu hãng xe Mỹ tăng 28% chỉ trong vòng 2 tuần kể từ khi thành lập công ty con mới mang tên Ford Energy, vốn sẽ sử dụng công suất sản xuất pin vốn được xây dựng cho xe bán tải điện để chế tạo các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn.

Cổ phiếu Ford tăng 28% chỉ sau 2 tuần ra mắt công ty năng lượng Ford Energy, vốn có tệp khách hàng mục tiêu là các công ty điện lực, doanh nghiệp công nghiệp và đặc biệt là các trung tâm dữ liệu AI.

Khách hàng mục tiêu không còn là người dùng ôtô cá nhân mà là các công ty điện lực, doanh nghiệp công nghiệp và đặc biệt là các trung tâm dữ liệu AI - lĩnh vực đang có nhu cầu tiêu thụ điện và lưu trữ năng lượng ngày càng lớn.

Một trong những yếu tố khiến giới đầu tư chú ý là mối quan hệ giữa Ford và CATL - nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới của Trung Quốc. Ford hiện sử dụng công nghệ pin được CATL cấp phép cho các nhà máy sản xuất cell pin tại Michigan và Kentucky.

Ford Energy sẽ tận dụng công suất sản xuất pin vốn được xây dựng cho xe bán tải điện để chế tạo các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn tại Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác.

Thỏa thuận này mang lại lợi ích cho cả 2 bên: Ford tiếp cận được công nghệ pin đã được chứng minh hiệu quả, trong khi CATL có cơ hội mở rộng hiện diện tại thị trường Mỹ, nơi hãng gặp nhiều rào cản thương mại trong thời gian qua.

Tiềm năng của Ford Energy khi chiến lược xe điện bị thu hẹp

Theo The Wall Street Journal, Ford đặt mục tiêu triển khai ít nhất 20 GWh hệ thống lưu trữ năng lượng mỗi năm. Vào giữa tháng 5/2026, hãng đã công bố thỏa thuận với nhà phát triển năng lượng tái tạo EDF để cung cấp tối đa 4 GWh pin lưu trữ mỗi năm trong vòng 5 năm, tương đương tổng cộng 20 GWh.

Một trong những yếu tố khiến giới đầu tư chú ý là mối quan hệ giữa Ford và CATL - nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới của Trung Quốc. Công nghệ của CATL đang được sử dụng tại các nhà máy pin Michigan và Kentucky.

Theo ông James Picariello, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Ngành công nghiệp ôtô Mỹ tại BNP Paribas, Ford vẫn cần thêm nhiều hợp đồng tương tự để đảm bảo khai thác hiệu quả năng lực sản xuất pin dư thừa.

Ông cho biết: "Đây thực sự là việc tái sử dụng công suất cell pin dư thừa. Về lý thuyết, Ford sẽ cần thêm khoảng 5 hợp đồng tương tự trong vòng 12 tháng tới để có thể tự tin khẳng định cách thức và thời điểm hãng đạt được nhu cầu 20 GWh".

Dù chiến lược xe điện chưa mang lại kết quả như kỳ vọng, việc chuyển công suất pin sang lĩnh vực lưu trữ năng lượng cho thấy Ford đang tìm cách tận dụng tối đa những khoản đầu tư khổng lồ đã thực hiện trong nhiều năm qua.

Sự chuyển hướng này diễn ra sau khi Ford công bố khoản ghi giảm giá trị tài sản lên tới 19,5 tỷ USD vào cuối năm ngoái do thu hẹp nhiều kế hoạch xe điện, bao gồm các liên doanh sản xuất pin với SK On và LG Energy Solution.

Dù chiến lược xe điện chưa mang lại kết quả như kỳ vọng, việc chuyển công suất pin sang lĩnh vực lưu trữ năng lượng cho thấy Ford đang tìm cách tận dụng tối đa những khoản đầu tư khổng lồ đã thực hiện trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh nhu cầu điện cho AI và năng lượng tái tạo tăng mạnh, mảng kinh doanh mới này có thể trở thành nguồn tăng trưởng đáng chú ý của hãng xe Mỹ trong tương lai.