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Xe Ôtô

Bộ Công an đề xuất tăng số lượng câu hỏi thi bằng lái ôtô và xe máy

  • Thứ tư, 10/6/2026 13:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo dự thảo, người thi sát hạch bằng lái ôtô hạng B cần trả lời đúng 45/50 câu hỏi lý thuyết sẽ được chấm đạt.

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến hết ngày 18/6.

Trong nội dung dự thảo, Tờ trình đề xuất thay đổi về số lượng câu hỏi trong bài thi sát hạch lý thuyết ở các hạng bằng lái.

bang lai, oto anh 1

Dự thảo đề xuất tăng số lượng câu hỏi lý thuyết với hạng B từ 30 lên 50 câu hỏi. Ảnh: Khương Nguyễn.

Cụ thể, ở mục IV, số lượng câu hỏi trong bài sát hạch mô tô hạng A, A1 sẽ tăng từ 25 lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 phút tăng lên 27 phút. Thí sinh được chấm đạt bài thi khi trả lời đúng 36/40 câu hỏi.

Đối với bài thi lý thuyết xe môtô hạng B1 (xe 3 bánh và các xe máy hạng A1), số lượng được tăng từ 25 lên 50 câu hỏi, tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, đạt khi trả lời đúng 45/50 câu.

Người thi sát hạch bằng lái ôtô hạng B tăng số lượng câu hỏi từ 30 lên 50 câu, thời gian làm bài tăng từ 20 phút lên 33 phút. Người thi được chấm đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi.

Sách hay đọc trên xe

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Đan Thanh

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