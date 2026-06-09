4 giá trị ‘đáng tiền’ với khách Việt của VinFast

12.728 đơn cọc sau 8 ngày cho thấy VinFast VF 8 thế hệ mới đánh trúng nhu cầu của khách Việt, từ nền tảng công nghệ, khả năng vận hành cho tới tính năng an toàn.

Đặc biệt, chính sách ưu đãi áp dụng trong giai đoạn cọc sớm được xem là “đòn bẩy” hiệu quả thúc đẩy doanh số, hứa hẹn đưa VF 8 mới trở thành mẫu D-SUV ăn khách bậc nhất thị trường trong năm 2026.

Tiết kiệm suốt vòng đời xe

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa tạo một dấu mốc trên thị trường ôtô Việt Nam với 12.728 đơn đặt hàng chỉ sau 8 ngày mở cọc sớm. Toàn bộ là đơn không hoàn hủy, được ghi nhận qua website đặt hàng trực tuyến và hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Lý giải cho sức hút của mẫu xe Việt, reviewer Nguyễn Trường Thành từ kênh GearUpVN nhìn nhận VF 8 mới là bước chuyển sang hướng “thực tế, thực dụng hơn và phù hợp với nhu cầu của số đông khách hàng” của VinFast. Anh cũng cho rằng dù có mức giá niêm yết 999 triệu đồng, nhưng sau ưu đãi, giá lăn bánh VF 8 rơi vào vùng tiền mà nhiều người trước đây chỉ nghĩ đến các mẫu crossover cỡ C.

VinFast VF 8 thế hệ mới tạo dấu mốc với 12.728 đơn đặt hàng chỉ sau 8 ngày mở cọc sớm.

Cụ thể, khách hàng cọc sớm trong 8 ngày từ 27/5 đến 3/6 được ưu đãi 51 triệu đồng, áp dụng đồng thời cùng các chương trình như hỗ trợ 10% giá niêm yết hoặc hỗ trợ lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu (khách hàng lựa chọn 1 trong 2)… Chưa kể, xe điện đang được miễn 100% phí trước bạ, đưa giá lăn bánh của VF 8 về khoảng 850 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký).

Bên cạnh đó, chính sách miễn phí sạc tại hệ thống hơn 150.000 cổng sạc V-Green đến 10/2/2029 sẽ giảm đáng kể chi phí sử dụng trong gần 3 năm đầu. Ngay cả khi hết miễn sạc, người dùng tính toán, chi phí nhiên liệu của xe điện chỉ bằng 30% so với xe xăng. Tổng chi phí sở hữu gồm giá lăn bánh, chi phí vận hành trong suốt vòng đời xe VF 8 bởi thế thấp hơn rất nhiều so với xe xăng - yếu tố tiên quyết giúp VF 8 mới chinh phục nhóm khách hàng gia đình.

Hiệu suất vận hành ấn tượng

Từ góc độ kỹ thuật, chuyên gia Trịnh Lê Hùng từ kênh Autodaily cho rằng điểm đáng quan tâm nhất của VF 8 mới là sự “lột xác” về nền tảng công nghệ.

VinFast VF 8 thế hệ mới được nâng cấp đáng kể về công nghệ.

Theo đó, VF 8 mới có hệ thống điện - điện tử được phát triển theo xu hướng điều khiển bằng phần mềm (SDV), đi cùng hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM) do kỹ sư VinFast phát triển và làm chủ công nghệ. Theo anh Hùng, trên xe điện, hệ thống quản lý nhiệt tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quãng đường di chuyển, cho tốc độ sạc nhanh hơn và giữ pin ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.

Nhờ vậy, với dung lượng pin khả dụng 60,13 kWh, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy của VF 8 mới vẫn có thể đạt tới 500 km (chuẩn NEDC). Ngoài ra, thời gian sạc của xe nhanh, từ 10% lên 70% chỉ dưới 30 phút. Các chuyên gia cũng cho rằng việc khối lượng xe giảm khoảng 600 kg so với thế hệ trước có thể giúp tăng độ linh hoạt, tối ưu hiệu quả vận hành.

Cấu hình của VF 8 bởi thế được đánh giá là thừa để đáp ứng nhu cầu sử dụng phổ biến ở Việt Nam: Đi làm hàng ngày, đưa đón gia đình, di chuyển cuối tuần, thỉnh thoảng đi xa…

Trải nghiệm lái an toàn, êm ái hơn

Một nâng cấp khác được reviewer Tùng Trịnh từ kênh Xe Tinh tế ghi nhận là hệ thống treo thích ứng (FSD). Anh phân tích trang bị này có khả năng tạo khác biệt lớn đến cảm giác lái và độ êm ái - hai yếu tố người dùng cảm nhận mỗi ngày, đặc biệt trên điều kiện đường phố Việt Nam.

Đặc biệt, theo chuyên gia Trịnh Lê Hùng, ở vùng giá lăn bánh sau ưu đãi của VF 8 mới, hiện nay không có nhiều mẫu xe được trang bị hệ thống treo thích ứng.

Hệ thống treo thích ứng là điểm cộng trên VF 8.

“Xe vận hành thực tế sẽ cho cảm giác êm khi qua gờ giảm tốc nhưng vẫn vững khi vào cua ở tốc độ cao. Đó sẽ là giá trị đáng kể của VF 8 mới”, vị chuyên gia nói.

Ngoài hệ thống treo, các chuyên gia chỉ ra việc VF 8 mới được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) “full option” với các tính năng như phanh tự động khẩn cấp phía trước, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau…

Thiết kế “đẹp từ trong ra ngoài”

Sau khi trải nghiệm thực tế phiên bản tiền sản xuất, nhiều chuyên gia đánh giá VF 8 có không gian nội thất rộng rãi, thoải mái hơn thể hiện qua thông số. Xe có chiều dài hơn 4,7 m, trục cơ sở 2.840 mm, cấu hình 5 chỗ, hàng ghế sau có thể ngả lưng và gập 60:40.

Reviewer Tùng Trịnh nhận xét không gian nội thất là một điểm đáng khen của VF 8 mới. Theo anh, vị trí ngồi hàng ghế sau cho cảm giác thoải mái, phần sàn và mặt ghế tạo được độ đỡ chân tốt, phù hợp với nhu cầu đi đường dài.

Anh cũng đánh giá thiết kế ngoại thất xe trung hòa hơn, không quá thể thao để kén người dùng trẻ, cũng không quá đứng tuổi để mất đi sự hiện đại. Theo hãng xe Việt, VF 8 mới được thiết kế theo triết lý “dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid) nhưng vẫn giữ nguyên những điểm đặc trưng như dải đèn LED có độ nhận diện cao.

“Từ mức giá, trang bị và thiết kế, VF 8 thế hệ mới cho thấy VinFast đang đi đúng hướng khi đáp ứng đúng nhu cầu thị trường”, nam reviewer nhìn nhận đây sẽ tiếp tục là mẫu xe ăn khách của hãng xe Việt.