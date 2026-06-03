3 lý do không thể bỏ lỡ VinFast VF 8 thế hệ mới trong ngày cuối mở cọc

Nâng cấp sâu về công nghệ, tiện nghi cùng mức giá ưu đãi là lý do VinFast VF 8 thế hệ mới thu hút đông đảo khách hàng trong ngày cuối mở cọc sớm.

Theo ghi nhận từ các đại lý VinFast trên toàn quốc và nền tảng mua xe trực tuyến, trong ngày cuối của “8 ngày vàng” mở cọc sớm (3/6), sức nóng của VF 8 thế hệ mới vẫn “tăng nhiệt”.

Nền tảng công nghệ “make in Vietnam”

VF 8 thế hệ mới không chỉ “lột xác” về thiết kế mà còn đánh dấu bước thay đổi sâu về cấu trúc kỹ thuật. Chuyên gia công nghệ Bạch Thành Trung đánh giá cao kiến trúc điện - điện tử được phát triển theo xu hướng điều khiển bằng phần mềm (SDV) với kiến trúc máy tính trung tâm (CVC). Sự thay đổi giúp xe có khả năng phản hồi mượt mà hơn.

VF 8 thế hệ mới thu hút nhiều khách hàng trong ngày cuối mở cọc.

Cải tiến kỹ thuật quan trọng khác nằm ở việc tối ưu hóa cấu trúc giúp giảm khối lượng xe còn hơn 1,8 tấn. Reviewer ôtô. Đăng Nguyễn đánh giá đây là thay đổi đáng giá trên VF 8.

Theo đó, việc cắt giảm khối lượng đáng kể cho phép xe đạt quãng đường di chuyển tối đa tới 500 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Theo anh Đăng, đây là tầm vận hành thoải mái cho nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng đô thị lẫn đường trường.

Một nâng cấp khác là hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM), giữ nhiệm vụ kiểm soát nhiệt độ các cell pin nằm trong dải lý tưởng, đảm bảo hiệu suất sạc an toàn và duy trì tuổi thọ linh kiện. Đáng chú ý, đây là dấu ấn công nghệ do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển, thể hiện bước tiến lớn của ngành công nghiệp ôtô trong nước.

VF 8 mới mang đến nhiều thay đổi về cấu trúc kỹ thuật.

Theo anh Trung, về mặt cơ khí, hệ thống treo tích hợp công nghệ giảm chấn thích ứng (FSD) là điểm đáng ghi nhận. Hệ thống treo này sử dụng van thủy lực tự động điều tiết lượng dầu theo tần số rung lắc của bánh xe. Cải tiến giúp xe ổn định hơn khi đi qua mặt đường xấu và di chuyển tốc độ cao.

Tối đa trải nghiệm, tối ưu không gian

Trải nghiệm thực tế sản phẩm tại một showroom ở Hà Nội, anh Đăng Nguyễn nhận định khoang nội thất mới mang phong cách trẻ trung và cá tính. Khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình chính 12,9 inch sắc nét, thao tác cảm ứng mượt mà và phản hồi nhanh. Đồng thời, màn hình phía sau vô lăng cũng có độ phân giải cao cùng giao diện trực quan.

Reviewer Đình Nam thích thú với cần số được chuyển lên đặt phía sau vô lăng. “Việc điều khiển xe cũng thay đổi. VF 8 mới có cần gạt điều chỉnh số, riêng P có nút bấm riêng. Đặc biệt nữa là núm xoay này có thể chuyển chế độ Eco/Normal/Sport”, anh phân tích.

VF 8 mới trang bị trợ lý ảo tiếng Việt cùng nội thất trẻ trung, cá tính.

Không gian bên trong xe duy trì lợi thế rộng rãi của một mẫu SUV cỡ D 5 chỗ. Tương tự thế hệ trước, khoang lái được thiết kế theo phong cách tối giản, tối ưu khu vực ngồi và để đồ, đi kèm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng tích hợp tính năng lọc không khí ion hóa.

Bên cạnh đó, ghế xe được thiết kế theo phong cách thể thao, cùng với trợ lý ảo tiếng Việt và hệ thống âm thanh 8 loa chiều lòng nhóm khách gia đình hiện đại.

Ngoài ra, yếu tố an toàn của xe được củng cố bằng gói hỗ trợ lái an toàn nâng cao ADAS với “full” tính năng: Hỗ trợ lái trên cao tốc hay khi ùn tắc, kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ...

Mức giá sau ưu đãi khó chối từ

Đặc biệt, lý do quan trọng không kém để hàng nghìn khách hàng muốn đặt xe là bài toán kinh tế vượt trội trong giai đoạn cọc sớm.

Từ mức giá niêm yết 999 triệu đồng, khách hàng đặt cọc từ 27/5 đến 3/6 được áp dụng đồng thời ưu đãi tiên phong 51 triệu đồng và khoản hỗ trợ 10% giá xe từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, tương đương tổng ưu đãi trực tiếp tới 150 triệu đồng. Như vậy, khách hàng Việt có thể lăn bánh xe với khoảng 850 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký). Với VF 8 mới, VinFast đang đưa một mẫu SUV điện cỡ D vào thẳng vùng giá của các dòng SUV cỡ C máy xăng, trong khi kích thước, hàm lượng công nghệ và trang bị ở mức cao hơn.

“Đúng là mức giá quá hời. Tôi chốt luôn mua xe ngày đầu vì nếu không tranh thủ dịp này thì sau này không mua được xe giá tốt thế nữa”, anh Hoàng Hải (Bắc Ninh) khoe trên trang cá nhân ngày 27/5.

Chưa kể, chủ xe VF 8 mới sẽ được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng của VinFast đến hết 10/2/2029. Đây là chính sách đột phá trong trải nghiệm sử dụng xe của người dùng Việt, góp phần giảm bớt rào cản “nuôi xe” cho những gia đình muốn tối ưu chi phí.

Kết hợp các chính sách ưu đãi, VF 8 thế hệ mới được cho là “món hời” hàng đầu trên thị trường xe Việt vào thời điểm này, nhất là khi ưu đãi cọc sớm chỉ còn có hiệu lực vài giờ nữa.