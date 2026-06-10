GAC sản xuất xe bay không người lái, giá gần 250.000 USD

Mẫu xe bay không người lái đầu tiên của GAC dự kiến ra mắt bản thương mại với giá 250.000 USD, hướng đến các khách hàng kinh doanh du lịch xa xỉ.

Tập đoàn Ôtô Quảng Châu (GAC) đang hiện thực hóa giấc mơ xe bay tự hành. Hãng vừa bắt tay với tập đoàn công nghệ Govy hoàn thiện dây chuyền sản xuất mẫu máy bay cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) đầu tiên của mình mang tên Govy AirCab, với sản lượng giới hạn ở mức khoảng 100 chiếc mỗi năm.

Chiếc Govy AirCab đầu tiên đã chính thức xuất xưởng tại nhà máy thông minh đặt ở Quảng Châu (Trung Quốc). Đây là một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh đã vượt qua mọi quy trình kiểm định nghiêm ngặt và chương trình thử nghiệm va đập thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở mức concept.

Toàn bộ phần thân vỏ của mẫu ôtô bay này sử dụng hơn 90% vật liệu composite sợi carbon siêu nhẹ. Hệ thống cánh nâng gồm 6 trục cơ bắp vươn ra từ khoang cabin, mỗi trục mang một cặp cánh quạt đồng trục đối lưu để tạo lực nâng tối ưu.

Mặc dù các thông số kỹ thuật chi tiết vẫn được giữ kín, GAC tiết lộ phương tiện này được trang bị khối pin hình trụ mật độ năng lượng cao với khả năng sạc siêu nhanh chỉ mất khoảng 25 phút để nạp đầy. Ở giai đoạn hiện tại, tầm bay thuần điện của AirCab tương đối giới hạn, đạt khoảng 30 km với cấu hình pin lithium-ion hiện tại và tốc độ bay tối đa đạt 120 km/h.

Những chiếc xe bay không người lái dự kiến được trở thành phương tiện du lịch hạng sang. Ảnh: Govy.

Trong tương lai, việc tích hợp công nghệ pin thể rắn được kỳ vọng sẽ giúp nâng tầm hoạt động của các dòng xe bay thế hệ mới lên đáng kể.

Trong khi nhiều đối tác công nghệ đang chạy đua phát triển eVTOL hướng tới mục tiêu giao thông đại chúng, GAC lại lựa chọn một hướng tiếp cận khác. Hãng định vị dòng sản phẩm này phục vụ nhóm khách hàng là các doanh nghiệp lữ hành cao cấp nhằm cung cấp dịch vụ bay tham quan, ngắm cảnh.

Trước đó, Govy AirCab đã hoàn thành xuất sắc nhiều chuyến bay trình diễn thực tế tại khu vực Quảng Đông, HongKong hay Macau, phác thảo rõ nét kịch bản khai thác thương mại đầy tiềm năng này.

Không chỉ vận hành hoàn toàn bằng năng lượng điện, Govy AirCab còn sở hữu khả năng bay tự hành thông minh đạt Cấp độ 4 (Level 4) dựa trên hệ thống thiết kế an toàn đa tầng tích hợp. Mức giá khởi điểm của mẫu eVTOL hai chỗ ngồi này được công bố ở mức 1,68 triệu NDT, tương đương khoảng 248.000 USD .