Các hãng xe Trung Quốc sẵn sàng tăng tốc trên thị trường ôtô Việt?

Các hãng xe GAC và Geely của Trung Quốc có động thái sẵn sàng tăng tốc tại thị trường Việt Nam bằng loạt sản phẩm đáng chú ý, bao gồm các mẫu SUV cỡ B nhập khẩu.

Sau đợt ồ ạt đổ bộ thị trường Việt Nam trong khoảng 2 năm gần đây, nhóm thương hiệu Trung Quốc đang bước vào giai đoạn làm dày danh mục bằng đa dạng sản phẩm ở các phân khúc khác nhau, củng cố niềm tin khách hàng song song với hoàn thiện hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ…

Hàng loạt động thái gần đây của GAC và Geely cho thấy các hãng xe Trung Quốc này dường như đã sẵn sàng tăng tốc trên thị trường Việt sau thời gian đầu thăm dò có phần thận trọng.

GAC cạnh tranh ở phân khúc nóng

Trong một thông cáo gần đây, GAC xác nhận sẽ mang về thị trường Việt Nam mẫu SUV cỡ B GAC GS3 Emzoom.

“Tân binh” này được nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia, sẽ cạnh tranh cùng loạt xe khá quen mặt với khách Việt như VinFast VF 6, Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta, Kia Seltos.

Lô xe GAC GS3 Emzoom đầu tiên dự kiến xuất khẩu sang Việt Nam từ đầu tháng 6. Giá bán của GS3 Emzoom chưa được tiết lộ.

GAC GS3 sản xuất ở Malaysia và sẽ sớm được nhập khẩu về Việt Nam. Ảnh: GAC.

Thương hiệu GAC lần đầu ra mắt thị trường xe Việt vào tháng 8/2024. Khi ấy, 2 mẫu xe đầu tiên được GAC lựa chọn là SUV cỡ D GAC GS8 cùng với mẫu MPV tiền tỷ GAC M8.

Hướng đi của GAC khi ấy được đánh giá có phần khác biệt, bởi thương hiệu thuộc tập đoàn GAC Motor chọn 2 mẫu xe “khó bán” để khởi đầu hành trình tại Việt Nam. Nếu nhiều hãng xe Trung Quốc đổ bộ Việt Nam trong giai đoạn 2024-2025 đã chọn SUV đô thị, hatchback thuần điện - những phân khúc nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng, thì GAC lại trình làng các mẫu xe kích thước lớn, giá bán cũng vượt ngưỡng 1 tỷ đồng .

Thương hiệu Trung Quốc sau đó ra mắt thêm MPV cỡ trung GAC M6 Pro, bổ sung thêm lựa chọn ở phân khúc “đông khách” và phần nào cho thấy những chuyển dịch trong chiến lược của hãng.

Các mẫu xe đầu tiên của GAC tại Việt Nam thuộc phân khúc SUV, MPV cỡ trung. Ảnh: Phúc Hậu.

Với động thái xác nhận sớm mở bán GAC GS3 Emzoom tại Việt Nam, GAC dường như đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu khác trên thị trường. Phân khúc SUV cỡ B của GAC GS3 Emzoom sở hữu giá bán trong khoảng 600 triệu đồng tại Việt Nam, do vậy đang dần trở thành lựa chọn lý tưởng cho khách hàng trẻ, người mua xe lần đầu.

Việc nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia cho phép GAC GS3 Emzoom có mặt trên thị trường Việt Nam với thuế quan 0%. Đây có thể là tiền đề để GAC định ra một mức giá cạnh tranh dành cho “tân binh” phân khúc SUV cỡ B.

Hãng cho biết GAC GS3 Emzoom sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L phun xăng trực tiếp, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 270 Nm, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp.

Khoang lái GAC GS3 Emzoom. Ảnh: GAC.

GS3 Emzoom còn được trang bị nhiều tính năng đáng chú ý như cụm màn hình kỹ thuật số kép, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống camera 360 độ, gói trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2.

Geely liên tiếp ra mắt xe “giá rẻ”

Thương hiệu Geely là minh họa cho trường hợp ra mắt thị trường Việt Nam bằng một mẫu xe giá rẻ ở phân khúc “dễ bán”.

Với giá bán 538-628 triệu đồng ở lần ra mắt đầu tiên, Geely Coolray từng là một trong những SUV cỡ B rẻ nhất thị trường. Tuy nhiên, tâm lý e ngại “xe Trung Quốc” cùng thiết kế chưa thật sự nịnh mắt từ phiên bản cũ vẫn khiến Coolray gặp phải không ít khó khăn.

Geely Coolray khi ra mắt khách Việt lần đầu là xe bản cũ. Ảnh: Phúc Hậu.

Các mẫu xe tiếp theo của Geely tại Việt Nam lần lượt là SUV cỡ D Monjaro và SUV điện cỡ C Geely EX5. Hãng xe Trung Quốc tiếp tục trình làng phiên bản PHEV của Geely EX5, bên cạnh hatchback điện cỡ A Geely EX2.

Trong số này, Geely EX2 có giá khởi điểm 459 triệu đồng, cao nhất 499 triệu đồng. Ở phiên bản cao cấp nhất, Geely EX2 có các tính năng trợ lái nâng cao.

Gần đây, Geely tiếp tục tung ra các “quân bài tẩy” mới gồm Geely Coolray 2026 và Geely Okavango. Cả 2 đều là những mẫu xe sở hữu giá bán cạnh tranh, thậm chí ngang ngửa các mẫu xe ở phân hạng thấp hơn.

Loạt ""xe rẻ đáng tiền" như EX2, Coolray 2026 có thể giúp Geely tăng tốc tại thị trường Việt. Ảnh: Phúc Hậu, Đan Thanh.

Chẳng hạn, Geely Coolray 2026 trở thành SUV cỡ B rẻ nhất thị trường Việt, trong khi khoảng giá 739-799 triệu đồng của mẫu SUV cỡ D Geely Okavango là tương đương phân khúc SUV cỡ C.

Nhiều mẫu xe giá rẻ liên tiếp được Geely ra mắt cho thấy hãng xe Trung Quốc này đang muốn dốc toàn lực vào thị trường Việt trong giai đoạn tiếp theo.

Nếu như Okavango được xem là lựa chọn lý tưởng cho người mua xe chạy dịch vụ, gia đình cần xe giá rẻ nhưng sở hữu kích thước to kèm cấu hình 7 chỗ, thì Geely Coolray 2026 và Geely EX2 đại diện cho hình mẫu "xe rẻ đáng tiền", phù hợp người trẻ mua xe lần đầu, nhóm khách hàng kinh tế không quá dồi dào nhưng kỳ vọng sở hữu một sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.

Những phản ứng khá tích cực trong giai đoạn đầu mà cộng đồng dành cho EX2 và Coolray 2026 đang là tín hiệu tốt với Geely. Về phần mình, GAC GS3 Emzoom sẽ cần thêm yếu tố giá bán để định hình phản ứng của khách Việt.

Geely Okavango sở hữu kích thước của một mẫu SUV cỡ D, nhưng giá bán ngang ngửa SUV cỡ C. Ảnh: Đan Thanh.

Nhìn chung, ôtô Trung Quốc tại Việt Nam đang bước đến giai đoạn sở hữu giá bán tốt, đi kèm chất lượng ngày một hoàn thiện ở mức độ cao hơn.

Ngoài những cái tên kể trên, Omoda & Jaecoo, Lynk&Co, Zeekr cũng đang có những bước đi riêng của mình ngằm chinh phục khách hàng, ở cả nhóm xe phổ thông lẫn nhóm xe cao cấp.

Thành công của các hãng xe Trung Quốc hẳn nhiên còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và thời gian sẽ mang lại câu trả lời chính xác nhất cho khách Việt.