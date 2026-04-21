Ôtô điện Trung Quốc giá 500 triệu - chọn BYD Dolphin hay Geely EX2?

Hai mẫu ôtô điện Trung Quốc hiện có cùng giá bán xấp xỉ 500 triệu đồng, chia sẻ nhiều điểm tương đồng về thiết kế, động cơ hay phạm vi hoạt động tối đa.

Làn sóng đổ bộ của ôtô Trung Quốc vào Việt Nam mang theo xe điện và thêm nhiều lựa chọn giá rẻ. Với trường hợp của Geely EX2 và BYD Dolphin, mức giá 500 triệu đồng là sự tổng hòa của cả hai yếu tố nói trên.

Geely EX2 là xe điện đô thị ra mắt thị trường Việt hồi cuối tháng 3 với 2 phiên bản, giá cao nhất 499 triệu đồng. BYD Dolphin vừa nhận bản nâng cấp sau gần 2 năm chính thức có mặt tại Việt Nam, giá bán mới 569 triệu đồng nhưng ưu đãi còn 499 triệu đồng cho 1.000 khách hàng đầu tiên.

Khác cỡ, trục cơ sở tương đương

Dù có giá bán tương đương nhau ở mức 500 triệu đồng, Geely EX2 thực chất là xe điện định vị trong phân khúc hatchback cỡ A, còn BYD Dolphin lại là một mẫu hatchback điện cỡ B.

BYD Dolphin sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.290 x 1.770 x 1.570 mm, còn các kích thước tương ứng của Geely EX2 là 4.135 x 1.805 x 1.580 mm.

Tuy nhiên, khoảng không gian giữa 2 trục xe của BYD Dolphin và Geely EX2 là khá tương đương nhau. Chiều dài trục cơ sở của Dolphin ở mức 1.700 mm, trong khi thông số này ở Geely EX2 là 1.650 mm.

BYD Dolphin và Geely EX2 có chiều dài trục cơ sở tương đương nhau, dù nằm ở 2 phân khúc khác biệt. Ảnh: BYD Việt Nam, Phúc Hậu.

BYD Dolphin và Geely EX2 cùng chia sẻ ngôn ngữ thiết kế mềm mại, khá nữ tính ở phần ngoại thất, nhưng khu vực đầu xe BYD Dolphin có nhiều chi tiết hơn so với kiểu thiết kế "trơn nhẵn" của Geely EX2.

So với bản tiền nhiệm, BYD Dolphin mới không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình. Ngôn ngữ thiết kế Ocean Aesthetics vẫn được duy trì trên mẫu hatchback điện cỡ B, với một tấm ốp màu đen mang logo hãng nối liền cụm đèn pha LED.

Geely EX2 lại khá đơn giản khi nhìn chính diện. Đầu xe kín đặc trưng của một mẫu ôtô điện, Geely EX2 cũng có hốc gió trung tâm với diện tích bề mặt nhỏ hơn so với BYD Dolphin.

BYD Dolphin và Geely EX2 sở hữu ngoại hình khá nữ tính. Ảnh: BYD Việt Nam, Phúc Hậu.

Điểm chung của BYD Dolphin và Geely EX2 là cụm đèn pha LED với thiết kế khá ấn tượng. Đây là điểm nhấn của 2 mẫu xe điện Trung Quốc, tạo ra sự khác biệt so với các mẫu xe thuần xăng trên thị trường.

Ở đuôi xe, cả BYD Dolphin lẫn Geely EX2 đều sở hữu thiết kế gọn gàng. BYD Dolphin có phần ấn tượng hơn với cụm đèn hậu LED nối liền, còn trang bị này trên Geely EX2 đặt tách rời.

Cản sau của BYD Dolphin cũng sắc sảo với nhiều đường nét cắt xẻ, thể thao hơn, trong khi cản sau của Geely EX2 có thiết kế hơi dày và khiến chiếc xe khá "mềm mại" khi nhìn từ sau.

Đuôi xe BYD Dolphin có phần ấn tượng hơn so với Geely EX2. Ảnh: BYD Việt Nam, Phúc Hậu.

Nhìn chung, BYD Dolphin và Geely EX2 là những mẫu xe khá gọn gàng, đường nét thiết kế nữ tính phù hợp cho phái nữ. Geely EX2 nhỉnh hơn một chút trong mắt phái đẹp với những chi tiết cong mềm hơn.

Với việc chiều dài cơ sở gần như ngang nhau, BYD Dolphin và Geely EX2 chia sẻ khoang nội thất tương đương về không gian sử dụng.

Nội thất vẫn là điểm mạnh của ôtô điện Trung Quốc

So với mặt bằng chung thị trường, nhất là khi đặt cùng tầm giá và phân khúc, ôtô điện Trung Quốc có phần trội hơn các đối thủ ở thiết kế khoang lái và trang bị. Với BYD Dolphin và Geely EX2, các ưu điểm này tiếp tục được duy trì.

Nội thất luôn là điểm mạnh của ôtô điện Trung Quốc. Ảnh: BYD Việt Nam, Phúc Hậu.

Về tổng quan, Geely EX2 có phần hiện đại hơn khi màn hình sau vô lăng đặt ẩn vào trong táp-lô. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 14,6 inch cũng là điểm nhấn, bên cạnh các mảng đèn nội thất mang họa tiết đường chân trời của một thành phố.

Trong khi đó, BYD Dolphin có một màn hình đặt nổi sau vô lăng. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,8 inch của xe không còn khả năng xoay 360 độ như trước. Các cửa gió điều hòa đặt nổi trên táp-lô cũng là chi tiết khá thú vị của mẫu hatchback điện thương hiệu BYD.

Cả 2 mẫu xe đều trang bị bộ chọn số điện tử dạng lẫy. Thiết kế này trên BYD Dolphin có phần thú vị hơn, trong khi bộ chọn số của Geely EX2 trông khá đơn giản, nằm tại khu vực bệ trung tâm bên cạnh các nút bấm chỉnh hệ thống điều hòa, đèn hazard.

Bộ chọn số của BYD Dolphin (ảnh trái) sở hữu thiết kế có phần ấn tượng hơn so với Geely EX2 (ảnh phải). Ảnh: BYD Việt Nam, Phúc Hậu.

Điểm nổi bật của Geely EX2 so với BYD Dolphin nằm ở đế sạc không dây, bố trí ngay dưới màn hình cảm ứng trung tâm. Trên Dolphin, khu vực này chỉ là một hộc đựng đồ, không có chức năng sạc không dây cho thiết bị di động.

Trong khi đó, BYD Dolphin tiếp tục được trang bị tính năng lọc bụi mịn PM2.5 tích hợp vào hệ thống điều hòa không khí tự động một vùng. Tính năng này không khả dụng trên Geely EX2.

Bù lại, Geely EX2 cho phép người dùng tùy chỉnh màu sắc đèn LED nội thất theo ý thích. Màu sắc được hiển thị trên họa tiết ở táp-lô phía ghế phụ, trên tapi 4 cửa xe và có thể điều chỉnh thông qua màn hình cảm ứng trung tâm.

Dẫn động cầu sau của Geely EX2 là "hàng hiếm"

BYD Dolphin được trang bị motor điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, cho công suất tối đa 94 mã lực, mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Sức mạnh động cơ truyền xuống trục trước.

Trong khi đó, Geely EX2 lại là một mẫu xe điện sử dụng hệ dẫn động cầu sau - trang bị khá hiếm gặp ở những mẫu xe cỡ nhỏ cùng phân khúc. Motor điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu ở Geely EX2 mạnh 115 mã lực, sản sinh mô-men xoắn cực đại 150 Nm.

Hệ dẫn động cầu sau của Geely EX2 là "hàng hiếm" trong phân khúc. Ảnh: BYD Việt Nam, Phúc Hậu.

Như vậy, motor điện của Geely EX2 nhỉnh hơn về sức mạnh, nhưng BYD Dolphin có sức kéo trội hơn, cho khả năng đề-pa và tăng tốc mạnh mẽ hơn đôi chút. Hệ dẫn động cầu sau ở Geely EX2 là điểm nhấn, có thể mang lại cảm giác lái thú vị hơn so với đối thủ đồng hương.

Trải nghiệm thực tế trên BYD Dolphin và Geely EX2 cho thấy cả 2 xe đều có thể nhanh chóng đạt đến tốc độ mong muốn. Khả năng tăng tốc trong dải tốc độ dưới 80 km/h là khá tốt, tương đồng nhiều mẫu xe điện khác.

Khi di chuyển ở dải tốc độ 80-100 km/h, cả 2 xe đều cho cảm giác cầm lái khá ổn, đầm chắc ở mức vừa phải. Khả năng cách âm cũng ở mức chấp nhận được, không quá ồn ào bởi các âm thanh xung quanh hay tiếng vọng lên từ hốc bánh xe.

Ở cùng mức giá 499 triệu đồng như hiện tại, Geely EX2 bản Max cũng trội hơn BYD Dolphin ở các tính năng an toàn nâng cao như điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, phanh khẩn cấp tự động. Cả 2 xe đều có camera 540 độ soi gầm, hỗ trợ hiệu quả thao tác lùi, đỗ xe trong khu vực chật hẹp.

Phạm vi hoạt động của 2 xe không có sự chênh lệch đáng kể. Ảnh: Phúc Hậu.

Gói pin 39,4 kWh của Geely EX2 cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa 395 km mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC. Trên BYD Dolphin, xe được nâng cấp dung lượng pin lên thành 50,25 kWh, qua đó tăng phạm vi hoạt động tối đa lên mức 435 km, công bố theo chu trình NEDC.

Nhìn chung, phạm vi hoạt động của 2 xe không có quá nhiều sự chênh lệch. Đây tiếp tục là một yếu tố khiến BYD Dolphin và Geely EX2 trở nên khó lựa chọn ở cùng tầm giá 500 triệu đồng.

Chọn xe nào?

Khi BYD Dolphin bản mới đang ở giá ưu đãi 499 triệu đồng, tức ngang bằng Geely EX2 bản Max, hai mẫu xe có sự cân bằng nhất định về kiểu dáng, không gian nội thất và phần nào đó là trang thiết bị, sức mạnh động cơ theo xe.

Tuy nhiên, Geely EX2 lại nhỉnh hơn BYD Dolphin trong hỗ trợ người lái, nhờ các tính năng trợ lái nâng cao như cảnh báo lệch làn, phanh khẩn cấp tự động. Ở tầm giá 500 triệu đồng, cả Geely EX2 lẫn BYD Dolphin đều có ghế lái chỉnh điện, tuy nhiên gương chiếu hậu ngoài chỉ có thể gập cơ.

Khi nhắc đến ôtô điện Trung Quốc, những lo ngại thông thường xoay quanh khả năng gắn bó lâu dài, cơ sở hạ tầng trạm sạc và chất lượng sản phẩm. Nếu xét về cơ sở hạ tầng trạm sạc, cả BYD lẫn Geely đều đã có những điểm sạc tại đại lý phục vụ khách hàng, bên cạnh các trụ sạc của bên thứ ba.

Câu chuyện sạc xe vẫn luôn là đề tài bàn luận thú vị về ôtô điện Trung Quốc. Ảnh: Tasco, Phúc Hậu.

BYD chuẩn bị kỷ niệm 2 năm tham gia thị trường ôtô Việt Nam, còn Geely dù là tân binh lại có sự "chống lưng" của Tasco - một trong những nhà phân phối tên tuổi và kinh nghiệm bậc nhất tại Việt Nam.

Tại thời điểm này, lựa chọn BYD Dolphin hay Geely EX2 do vậy sẽ là quyết định phụ thuộc nhiều vào "cảm xúc" của khách hàng với từng mẫu xe, dù Geely EX2 có vẻ trội hơn nhờ sở hữu các tính năng trợ lái nâng cao phù hợp cho những tay lái mới.