So kè Geely EX2 và Wuling Bingo - cuộc 'nội chiến' EV dưới 500 triệu

Cùng phân khúc, cùng giá bán ở phiên bản cao cấp nhất, 2 mẫu xe điện Trung Quốc Geely EX2 và Wuling Bingo đang tạo ra cuộc "nội chiến" khá thú vị.

Thị trường xe điện Việt Nam đang trở nên sôi động hơn ngay từ đầu năm. Bên cạnh màn ra mắt của những mẫu xe mới, loạt "cựu binh" cũng đang rục rịch có những cập nhật về giá bán, trang bị hay chuẩn bị ra mắt bản nâng cấp, thế hệ mới.

Ở phân khúc ôtô điện đô thị giá rẻ dưới 500 triệu đồng, sự có mặt của Geely EX2 gần đây tạo ra cuộc "nội chiến" xe điện Trung Quốc cùng với Wuling Bingo - mẫu xe đã chào sân khách Việt từ tháng 11/2024 và vừa được điều chỉnh giá bán.

Ngoại hình tương đồng

Nếu chỉ quan sát ngoại hình, Geely EX2 và Wuling Bingo gần như là 2 mẫu xe "song sinh".

Bên cạnh phần đầu xe thiết kế kín đặc trưng của ôtô điện, Bingo và EX2 còn chia sẻ ngôn ngữ thiết kế bo tròn, nhiều đường nét mềm mại có phần khá nữ tính.

Cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED là điểm nhấn của Wuling Bingo và Geely EX2. Chi tiết này có tạo hình phá cách so với mặt bằng chung, giúp Geely EX2 và Wuling Bingo trở nên nổi bật khi di chuyển trên đường sá công cộng.

Thiết kế mềm mại với nhiều đường nét bo tròn, cụm đèn chiếu sáng có độ nhận diện cao là điểm chung giữa 2 xe. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.

Về kích thước, các thông số dài x rộng x cao của Wuling Bingo lần lượt 3.950 x 1.708 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.560 mm. Kích thước tương ứng ở Geely EX2 lần lượt là 4.135 x 1.805 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm.

Như vậy, "tân binh" Geely EX2 dài hơn và rộng hơn so với Wuling Bingo, khoảng cách giữa 2 trục xe cũng trội hơn so với đối thủ đồng hương.

Với bất kỳ mẫu xe nào, đặc biệt là ôtô cỡ nhỏ, chiều dài cơ sở trội hơn hẳn nhiên là một lợi thế. Không gian dư dả giữa 2 trục xe đồng nghĩa khách hàng ngồi ở hàng sau có thể sở hữu khu vực để chân thoải mái hơn.

Wuling Bingo không chia sẻ thông tin này, nhưng Geely cho biết xe điện EX2 có khoảng để chân hàng sau đến 890 mm.

Wuling Bingo (ảnh trái) ngắn và thấp hơn so với Geely EX2 (ảnh phải). Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.

Mâm xe Wuling Bingo bản Max là loại mâm sắt, ốp trang trí tùy chọn và có kích thước 15 inch. Trang bị này ở Geely EX2 Max có kích thước 16 inch, tạo hình lấy cảm hứng từ cỏ 4 lá.

Không gian khoang hành lý phía sau của Wuling Bingo và Geely EX2 được đánh giá vừa đủ cho nhu cầu du lịch ngắn ngày của gia đình nhỏ.

Tuy nhiên, mẫu xe điện mới của Geely có lợi thế hơn nhờ sở hữu một cốp phía trước, đặt dưới ca-pô. Khoang đồ này có dung tích 70 lít, có thể mở bằng chìa khóa điện tử theo xe.

Ôtô cỡ nhỏ thường bị hạn chế ở không gian lưu trữ hàng hóa, do đó việc Geely EX2 có thêm khoang đồ phía trước - trang bị hiếm gặp trong phân khúc - được đánh giá là một điểm cộng không nhỏ dành cho "tân binh" này.

Phía đuôi xe, Wuling Bingo và Geely EX2 đều giữ được sự liền mạch trong ngôn ngữ thiết kế so với đầu xe. Cửa hậu của 2 xe có thiết kế đơn giản, với logo dạng biểu tượng được Wuling Bingo sử dụng, còn logo thương hiệu dạng chữ xuất hiện trên trung tâm cửa hậu Geely EX2.

Thiết kế đuôi xe Wuling Bingo (ảnh trái) và Geely EX2 (ảnh phải) đều cho thấy sự liền mạch với phần đầu xe. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.

Nhìn chung, việc cân nhắc giữa Geely EX2 hay Wuling Bingo nếu chỉ xét về ngoại hình là "nhiệm vụ" tương đối khó khăn, do cả 2 đều là những mẫu xe điện cỡ nhỏ, gọn gàng với thiết kế mềm mại, có phần nữ tính.

Geely EX2 tỏ ra nhỉnh hơn nhờ khoang chứa đồ 70 lít dưới nắp ca-pô - trang bị hiếm gặp ngay cả trên những mẫu xe điện bán chạy hàng đầu Việt Nam.

Nội thất là điểm mạnh của Geely EX2

Di chuyển vào khoang cabin, sự khác biệt dần hiện rõ giữa Geely EX2 và Wuling Bingo. Khoang lái của "tân binh" thương hiệu Geely tỏ ra trội hơn đối thủ đồng hương nhờ loạt trang bị và công nghệ khá hiện đại.

Khoang cabin của Geely EX2 (ảnh phải) tỏ ra hiện đại, trẻ trung hơn so với Wuling Bingo (ảnh trái). Ảnh: Wuling, Phong Vân.

Trên Geely EX2, người lái có thể quan sát các thông số vận hành qua màn hình thông tin lái nằm sau vô lăng đáy phẳng. Một màn hình thông tin giải trí kích thước 14,6 inch nằm tại trung tâm táp-lô, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hiển thị hình ảnh từ camera 540 độ.

Wuling Bingo được trang bị cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, nối liền từ sau vô lăng đến trung tâm táp-lô. Điểm đáng chú ý trên Wuling Bingo 2026 vừa được nâng cấp tại Việt Nam là sự xuất hiện của khu vực yên ngựa - chi tiết từng vắng mặt ở lần đầu ra mắt.

Dù vậy, khu vực yên ngựa này trên Wuling Bingo vẫn khá trống trải, chủ yếu do cần số điện tử đã được bố trí sau vô lăng. Thiết kế khoang cabin Wuling Bingo mới tương đồng Wuling Bingo biến thể SUV - mẫu xe chưa kịp được TMT Motors giới thiệu đến khách Việt.

Trên Geely EX2, cần số điện tử điện tử dạng lẫy đặt tại bệ trung tâm, cạnh bên là các phím bấm vật lý chỉnh điều hòa.

Cận cảnh bệ trung tâm của Geely EX2. Ảnh: Phong Vân.

Khoang cabin của Geely EX2 về tổng thể mang lại cảm giác có phần hiện đại hơn so với Wuling Bingo. Điểm nhấn của khoang lái Bingo là cụm màn hình đôi đặt trên phần bệ "ốc đảo" sơn màu ngà kiểu men sứ, còn ở Geely EX2 là màn hình trung tâm cỡ lớn và tấm ốp trang trí táp-lô bên ghế phụ.

Sạc Wuling Bingo đã "tiện" hơn

Khi xem xét phiên bản cao cấp nhất của từng mẫu xe, Geely EX2 thêm lần nữa "dẫn trước" đối thủ đồng hương.

Motor điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu trên mẫu xe điện đô thị này có công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 150 Nm. Trong khi đó, thiết lập hệ truyền động điện của Wuling Bingo sản sinh công suất tối đa 67 mã lực, mô-men xoắn cực đại 125 Nm.

Geely cho biết thêm, EX2 được trang bị hệ thống truyền động điện loại 11 trong một, tức tích hợp động cơ, hộp số và hệ thống điều khiển vào một khối duy nhất, cho phép tối ưu hiệu suất, tăng hiệu quả vận hành và giúp cải thiện độ phản hồi công suất.

Geely EX2 tỏ ra trội hơn về khả năng vận hành. Ảnh: Phong Vân.

Như vậy nếu xét đơn thuần về số liệu trên catalogue, Geely EX2 là một mẫu xe có phần mạnh mẽ hơn so với Wuling Bingo. Việc EX2 sử dụng hệ dẫn động cầu sau cùng với hệ thống treo sau dạng đa liên kết cũng là sự khác biệt vận hành khá thú vị so với mặt bằng chung phân khúc.

Wuling Bingo bản Max được công bố sở hữu phạm vi hoạt động tối đa 410 km/lần sạc, còn Geely EX2 có phạm vi hoạt động 395 km/lần sạc. Tuy nhiên, số liệu của EX2 dựa trên chu trình NEDC, còn Wuling Bingo công bố theo chu trình CLTC.

Quy đổi đơn giản, phạm vi hoạt động 410 km/lần sạc theo CLTC sẽ xấp xỉ bằng 396 km/lần sạc theo NEDC, đồng nghĩa 2 mẫu xe tương đương nhau về tầm hoạt động.

Wuling Bingo 2026 có sự thay đổi lớn về chuẩn sạc. Ảnh: Wuling.

Thay đổi đáng chú ý nhất của Wuling Bingo 2026 là cổng sạc chuẩn CCS2, thay vì cổng GB/T như thời điểm đầu ra mắt. Nhờ trang bị này, Wuling Bingo mới có thể kết nối trụ sạc DC, nạp lại 30-80% dung lượng pin trong 35 phút.

Geely không chia sẻ chính xác thời gian sạc pin, nhưng cho biết công suất sạc tối đa mà xe hỗ trợ là 70 kW, còn dung lượng gói pin LFP trang bị cho EX2 ở mức 39,4 kWh.

Cái tên nào sẽ giành lợi thế?

Trên website của mình, TMT Motors vẫn chưa công khai giá bán chính thức dành cho Wuling Bingo 2026. Fanpage Wuling Việt Nam chỉ chia sẻ mức giá dự kiến, trong đó bản Max như trong bài được cho là sẽ có giá bán 499 triệu đồng.

Nếu đây là giá bán được TMT Motors "chốt" dành cho Wuling Bingo, 2 mẫu xe điện Trung Quốc sẽ có cùng mức giá 499 triệu đồng ở phiên bản cao cấp nhất.

Hai mẫu xe điện Trung Quốc cùng phân khúc, chung giá bán ở bản cao cấp nhất. Ảnh: Wuling, Geely.

Trước đây, Wuling Bingo bản 410 km từng có giá 469 triệu đồng, rẻ hơn so với giá bán 499 triệu đồng dự kiến cho bản mới, nhưng lại không phải là mẫu xe quá thành công. Mạng lưới phân phối mỏng, thiếu trạm sạc công cộng, xe sử dụng cổng sạc chuẩn GB/T hiếm gặp... là những nguyên nhân khiến Wuling Bingo khó bán tại Việt Nam.

Với Geely EX2, Tasco dường như sẽ không dễ lặp lại "sai lầm" tương tự trường hợp Wuling Bingo.

Bản thân là một nhà phân phối ôtô có tên tuổi tại Việt Nam, Tasco hẳn biết phải làm gì để đẩy mạnh phủ sóng đại lý, trạm sạc. Việc hiểu rõ nhu cầu khách hàng Việt Nam ở phân khúc ôtô du lịch cũng là điểm mạnh của Geely.

Thực tế, mẫu xe đầu tiên Geely Coolray từng cho thấy những thế mạnh này khi giá bán rẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khách hàng, dù những chiếc Coolray này vốn dĩ đã thuộc thế hệ cũ.

Bản thân Wuling Bingo cũng đã có những thay đổi để phù hợp hơn với thị hiếu khách Việt. Sự có mặt của khu vực yên ngựa, cần số điện tử đặt sau vô lăng hay quan trọng nhất là cổng sạc chuẩn CCS2 cho thấy sự cầu thị này.

Trạm sạc có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách Việt. Ảnh minh họa: Tasco Auto.

Song song với ra mắt Geely EX2, Tasco Auto cũng công bố mục tiêu đạt 55 trạm sạc phủ sóng phần lớn hệ thống showroom Tasco Auto và các công trình thuộc hệ sinh thái Tasco ngay trong năm nay.

Còn với Wuling, TMT Motors từng công khai kế hoạch đầu tư tối thiểu 30.000 trạm sạc tại Việt Nam cho đến năm 2030. Tuy nhiên đến lúc này, số lượng trạm sạc Wuling - TMT Motors vẫn rất hạn chế. Theo thông tin mở đặt cọc dành cho Bingo 2026 được đăng tải trên website, mạng lưới trạm sạc của TMT - Egreen có 2.100 điểm.

Nhìn chung, Geely EX2 vẫn có đôi chút lợi thế so với đối thủ đồng hương. Cùng giá bán 499 triệu đồng nhưng các thông số của Geely EX2 Max nhỉnh hơn so với Wuling Bingo Max, uy tín nhà phân phối cao hơn, mạng lưới đại lý và xưởng dịch vụ có tiềm năng phát triển tốt hơn là những lý do để tin rằng Geely EX2 sẽ là mẫu xe được khách Việt ưu ái.

Dẫu vậy, thị trường luôn ẩn chứa những bất ngờ và sự thành công của Geely EX2 hay Wuling Bingo 2026 sẽ còn cần thêm thời gian để kiểm chứng.