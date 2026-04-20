BYD Dolphin 2026 ra mắt Việt Nam, rẻ hơn bản cũ 200 triệu

BYD Dolphin 2026 được bán với giá thấp hơn bản tiền nhiệm, phạm vi hoạt động và dung lượng pin cũng được nâng cấp.

BYD vừa giới thiệu mẫu xe nâng cấp 2026 của chiếc hatchback Dolphin tại Việt Nam. Đây cũng chính là cái tên được chờ đợi trong nhiều tháng gần đây ở các hội nhóm yêu thích xe Trung Quốc, sớm được đại lý nhận cọc từ tháng 3.

Về kích thước, BYD Dolphin 2026 nhỉnh hơn hẳn so với bản tiền nhiệm, xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.290 x 1.770 x 1.570 mm. Khoảng sáng gầm cũng được nâng cao thêm 10 mm thành 155 mm.

Nhìn từ bên ngoài, so với mẫu xe tiền nhiệm, chú cá heo nay đã hiện đại và mạnh mẽ hơn nhất định khi lược bỏ bớt 1 số đường nét bo tròn. Kiểu dáng thiết kế đèn chiếu sáng chính dường như vẫn được giữ nguyên ở mặt ca lăng, song khu vực cản trực đã được thay đổi kiểu dáng.

Không gian cabin của Dolphin tiếp tục được bao phủ bởi công nghệ hiện đại hơn như màn hình giải trí 12,8 inch có khả năng xoay 90 độ, hệ thống định vị GPS hay camera 360 toàn cảnh.

Xe vẫn sở hữu động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu công suất 70 kW (94 mã lực), mô-men xoắn 180 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý của BYD Dolphin 2026 là bộ pin và phạm vi hoạt động. Ở bản nâng cấp năm nay, chú cá heo được tăng dung lượng pin từ 44,9 kWh lên 50,25 kWh. Nhờ đó, quãng đường di chuyển cũng tăng từ 405 km/lần sạc lên 435 km/lần sạc theo chuẩn NEDC.

Khi sử dụng sạc nhanh DC, công suất tối đa đạt 60 kW, thời gian sạc nhanh được tối ưu (từ 20-100% thì mất khoảng 40 phút, 20-80% khoảng 30 phút). Ở lần nâng cấp này, xe được nhập khẩu từ Thái Lan thay vì Trung Quốc, vì vậy, giá bán cũng có sự điều chỉnh theo hướng có lợi cho người dùng.

Mức giá niêm yết của BYD Dolphin 2026 là 569 triệu, thấp hơn bản tiền nhiệm khoảng 100 triệu đồng. Chương trình ưu đãi dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên đưa giá bán của xe về mức 499 triệu đồng.

Đây có thể coi là một chiến lược giá có tính toán, phần nào giúp BYD Dolphin cạnh tranh với các đối thủ mạnh ở cùng phân khúc như Suzuki Swift (599 triệu) hay đồng hương Geely EX2 (459-499 triệu đồng) vừa ra mắt.

Dù vẫn phải đối mặt với bài toán trạm sạc dùng chung tại Việt Nam hay ưu thế giá của đối trọng EX2, nhưng với thông số pin được cải thiện và thiết kế hiện đại hơn, BYD có quyền kỳ vọng vào một doanh số bán tốt cho chú cá heo mới tại thị trường Việt trong tương lai, tất nhiên vẫn cần đi kèm những giải pháp về hạ tầng cho khách hàng cá nhân.