Bất ngờ ở chiếc xe điện Tesla chạy taxi được sạc nhanh liên tục

Chiếc xe điện Tesla Model Y được sử dụng làm taxi và gần như cắm sạc nhanh liên tục, tuy nhiên tình trạng thoái hóa pin diễn ra không quá nghiêm trọng.

Theo InsideEVs, chủ xe điện đều được cho biết rằng sạc chậm qua đêm tại nhà là giải pháp tối ưu để giúp pin không bị thoái hóa với tốc độ lớn.

Một số nghiên cứu cho rằng việc chỉ sử dụng các bộ sạc nhanh DC sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ pin xe điện, làm tăng tốc độ thoái hóa với bất kỳ thành phần hóa học nào của pin. Dẫu vậy, điều này không đúng với tất cả, và chiếc xe điện Tesla Model Y từng được dùng làm taxi ở Anh là một ngoại lệ như vậy.

YouTuber Richard Symons đang vận hành một đại lý chuyên xe điện đã qua sử dụng tại Anh. Trong một video đăng tải trên YouTube, người này cho biết đã tiếp nhận một chiếc Model Y với lịch sử bảo dưỡng tốt và đáng chú ý, gần như chỉ sử dụng sạc nhanh.

Dữ liệu trích xuất từ cổng chẩn đoán cho thấy chiếc xe điện Tesla Model Y chỉ tiếp nhận 36 kWh điện năng từ sạc chậm tại nhà, trong khi có đến 32.684 kWh điện năng được nạp qua các trụ sạc nhanh DC, cùng với hệ thống phanh tái tạo của xe.

Thông qua một vài bài kiểm tra, gói pin của chiếc Model Y có "tình trạng sức khỏe" khoảng 92%, đồng nghĩa về mặt lý thuyết, xe có thể đáp ứng 92% phạm vi hoạt động tối đa so với thời điểm mới lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất.

Trước đó, một YouTuber khác thực hiện kiểm tra chiếc Tesla Model 3 Performance đời 2019 với cùng quãng đường di chuyển. Kết quả, gói pin cao áp của xe có độ thoái hóa đến 21%, dù chủ yếu được sạc tại nhà.

Điểm khác biệt quan trọng nằm ở loại pin. Chiếc Model 3 với "tình trạng sức khỏe" ở mức 79% trang bị pin NMC, còn chiếc Model Y ở trên lại trang bị pin LFP.

Pin NMC có mật độ năng lượng cao hơn pin LFP, nên có thể cung cấp phạm vi hoạt động tối đa lớn hơn ở cùng kích thước. Tuy nhiên, các nhà sản xuất vẫn khuyến nghị giới hạn sạc ở mức tối đa 80% dung lượng nhằm bảo vệ tuổi thọ cell pin.

Pin LFP ngược lại có chi phí sản xuất rẻ hơn, có thể sạc thường xuyên đến mức dung lượng 100%. Tuy nhiên, pin LFP sở hữu đặc thù mật độ năng lượng thấp hơn, đồng thời không thực sự "yêu thích" việc được cắm sạc nhanh khi nhiệt độ môi trường xuống quá thấp.

Tất cả pin cao áp đều sẽ thoái hóa theo thời gian, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy pin xe điện hiện đại sẽ có tuổi thọ vượt xa tuổi thọ của chính chiếc xe.

Quá trình thoái hóa diễn ra ở giai đoạn đầu sử dụng, sau đó giảm dần và tình trạng sức khỏe của pin sẽ duy trì ổn định trong phần lớn vòng đời dự kiến. Do vậy, người sử dụng có thể an tâm phần nào, rằng phạm vi hoạt động tối đa của ôtô điện vẫn có thể ở mức tốt ngay cả sau khoảng một thập kỷ sử dụng và sạc.