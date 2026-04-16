BYD Atto 3 sẽ có sạc siêu nhanh, tầm hoạt động 630 km

Bản nâng cấp của BYD Atto 3 không những thay đổi ngoại hình mà còn được bổ sung tính năng sạc siêu nhanh Flash Charging.

Theo Car News China, bản nâng cấp của BYD Yuan Plus - hay có tên gọi khác BYD Atto 3 tại thị trường quốc tế - vừa xuất hiện trong danh mục xe năng lượng mới miễn thuế dành cho khách hàng Trung Quốc.

Tài liệu của Bộ Công nghiệp và thông tin Trung Quốc (MIIT) cho biết BYD Atto 3 mới sẽ được trang bị các tùy chọn pin dung lượng 57,545 kWh hoặc 68,547 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 540-630 km, công bố theo chu trình CLTC.

Ở bản mới, BYD Atto 3 sẽ trở thành một mẫu xe điện dẫn động cầu sau, trang bị pin Blade 2.0 cùng công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging.

Ngoại thất BYD Atto 3 mới tiếp tục ứng dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng dòng Dynasty của BYD. Phần đầu xe có dải màu bạc, 2 bên là đèn pha mỏng màu đen. Cản trước tích hợp các khe thông gió đặt dọc, cụm lấy gió hình thang kích thước lớn nằm giữa.

Các kích thước dài x rộng x cao của BYD Atto 3 mới lần lượt 4.665 x 1.895 x 1.675 mm, chiều dài cơ sở 2.770 mm. So với phiên bản hiện tại, BYD Atto 3 đã tăng đáng kể kích thước.

Mẫu SUV thuần điện cỡ B+ đi kèm các tùy chọn mâm xe 18 inch hoặc 19 inch. Xe trang bị tay nắm cửa dạng bán ẩn, tấm ốp cột D có thể tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân.

Đuôi xe có đèn phanh trên cao tích hợp vào cánh gió ở nóc xe. Cụm đèn hậu nằm trong một tấm ốp trang trí, tạo hiệu ứng ánh sáng liền mạch. Cản sau có thiết kế dạng khung biển số lõm, tạo thêm chiều sâu cho tổng thể xe.

BYD Atto 3 mới sẽ có một motor điện đặt ở trục sau, gồm 2 tùy chọn công suất 268 mã lực và 322 mã lực.

Công nghệ pin Blade 2.0 cùng tính năng sạc siêu nhanh giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc xe. Nhờ đó, BYD Atto 3 mới được cho là có thể nạp lại 10-70% dung lượng pin trong 5 phút, hoặc 10-97% dung lượng pin trong 9 phút.

Ngay cả khi nhiệt độ môi trường xuống mức âm 30 độ C, thời lượng sạc cũng chỉ tăng thêm 3 phút so với điều kiện bình thường.

BYD Atto 3 được bán tại nhiều thị trường quốc tế khác nhau. Riêng ở Trung Quốc, mẫu SUV điện này phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh gay gắt.

Doanh số trước đây của BYD Yuan Plus ở quê nhà là tương đối tốt. Tuy nhiên kể từ tháng 10/2025, lượng tiêu thụ hàng tháng của mẫu xe này đã không thể vượt quá 10.000 xe.

Thậm chí đến giai đoạn 2 tháng đầu năm nay, BYD cho biết doanh số Yuan Plus ở thị trường quê nhà đã giảm xuống chỉ còn trung bình 2.000 xe.