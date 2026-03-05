Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
BYD Atto 3 còn nguyên khung dù bị tên lửa 'đâm', 5 người bị thương

  • Thứ năm, 5/3/2026 10:03 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Chiếc BYD Atto 3 vừa gặp nạn tại Jerusalem (Israel) bởi một vụ nổ từ tên lửa.

Một chiếc ôtô điện BYD Atto 3 (tên gọi khác là Yuan Plus) đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông toàn cầu sau khi chịu tác động trực tiếp từ một vụ nổ tên lửa tại Jerusalem vào ngày 1/3/2026.

Mặc dù chiếc ôtô nằm ngay sát miệng hố bom sâu sau vụ nổ nhưng cấu trúc khoang lái vẫn giữ được sự nguyên vẹn và hệ thống pin cao áp không hề xảy ra hiện tượng cháy nổ hay thoát nhiệt.

Lực lượng cứu hộ địa phương (Magen David Adom) xác nhận có 5 người trên xe vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Tài xế bị thương ở mức độ trung bình trong khi bốn hành khách còn lại chỉ bị thương nhẹ hoặc bị sốc. Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy đèn cảnh báo nguy hiểm của chiếc ôtô vẫn hoạt động sau va chạm chứng tỏ hệ thống điện hạ áp đã chịu đựng được sóng xung kích cực lớn.

BYD anh 1

Hố sâu khổng lồ xuất hiện kế bên chiếc Atto 3 gặp nạn vì tên lửa. Ảnh: Zaker.

"An toàn là sự xa xỉ tột cùng" ông Lu Tian là Tổng giám đốc Ban Kinh doanh Dynasty của BYD đã chia sẻ trên mạng xã hội sau sự việc.

Theo ghi nhận từ truyền thông, các cột A cùng B và C không bị sụp đổ nhờ khung thép cường độ cao chiếm 85% kết cấu giúp phân tán năng lượng từ vụ nổ. Tay nắm cửa và khóa cơ học vẫn hoạt động bình thường cho phép hành khách được đưa ra ngoài mà không cần đến thiết bị cắt chuyên dụng. Pin Blade LFP tích hợp trong nền tảng e-Platform 3.0 vẫn ổn định và không phát khói dù ôtô bị trượt một phần xuống hố bom sâu vài mét.

Có thể nói, vụ tai nạn này phần nào đã củng cố danh tiếng về độ bền của BYD tại thị trường Israel, nơi Atto 3 là dòng xe điện bán chạy nhất trong hai năm liên tiếp.

Hiện tại mẫu ôtô này cũng đã nhận được xếp hạng an toàn 5 sao từ Euro NCAP và ANCAP với số điểm bảo vệ người lớn lên tới 91%. Mặc dù đang đối mặt với áp lực cạnh tranh về giá từ các đối thủ mới như Leapmotor B10 nhưng doanh số xuất khẩu của BYD trong tháng 2 vẫn tăng 50% đạt mức 100.600 chiếc.

