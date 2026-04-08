Sạc siêu nhanh của BYD có đối thủ

Trụ sạc V4 của Geely được xem là đối thủ mới của mạng lưới sạc siêu nhanh Flash Charging do BYD triển khai.

Theo Car News China, chỉ một tháng sau khi BYD trình làng pin Blade 2.0 và công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging tốc độ megawatt, thương hiệu Lynk & Co thuộc sở hữu Geely đã "đáp trả" bằng pin 900V Energee Golden Brick Battery.

Dữ liệu thử nghiệm chính thức vừa được công bố cho thấy Lynk & Co 10 đã đạt được tốc độ sạc nhanh hơn Flash Charging - vốn được BYD công bố có thể nạp lại 10-70% dung lượng pin trong 5 phút, hoặc 10-97% dung lượng trong 9 phút.

Cụ thể, Lynk & Co 10 cần khoảng 4 phút 22 giây để sạc lại 10-70% dung lượng pin, khoảng 5 phút 32 giây để nạp lại 10-80% dung lượng pin. Để nạp lại 10-97% dung lượng pin, Lynk & Co 10 được cho là chỉ cần 8 phút 42 giây, nhanh hơn so với cùng nỗ lực sạc ở xe điện BYD trang bị pin Blade 2.0.

Thương hiệu thuộc sở hữu Geely tuyên bố công suất sạc tối đa ghi nhận trong quá trình thử nghiệm đạt xấp xỉ 1.100 kW. Ngay cả khi dung lượng pin chạm ngưỡng 80%, công suất sạc vẫn được duy trì ở mức trên 500 kW.

Lynk & Co 10 có thể sạc gần đầy pin trong vòng dưới 9 phút. Ảnh: Lynk & Co.

Chuyên trang Car News China lưu ý rằng thử nghiệm được thực hiện với các trụ sạc nhanh V4 công suất megawatt của Zeekr. Bản thân Lynk & Co hay Geely đều chưa công bố chính xác thời gian triển khai rộng rãi các trụ sạc loại này.

Trụ sạc V4 được Zeekr ra mắt năm ngoái, sở hữu công suất cực đại 1.300 kW và dòng điện cực đại 1.300 A, từng được tuyên bố là dẫn đầu ngành ở cả 2 chỉ số. Hệ thống làm mát bằng dung dịch giúp khắc phục triệt để các thách thức về tăng nhiệt khi sạc công suất cực cao.

Thông tin từ Zeekr cho hay tại Trung Quốc, tính đến cuối tháng 2/2026 đã có 2.103 trạm sạc được Geely triển khai thành công, cung cấp 10.212 trụ sạc phủ khắp 215 thành phố trên cả nước.

Con số này bao gồm 6.269 trụ sạc tại các trạm dừng nghỉ dọc đường cao tốc, 1.216 trụ sạc nhanh 800 V và 5.468 trụ sạc siêu nhanh megawatt.

Trong khi đó, BYD công bố đã hoàn tất 5.000 trạm sạc siêu nhanh Flash Charging trong đầu tháng này, nhắm mục tiêu 20.000 trạm vào cuối năm để đáp ứng nhu cầu sạc quy mô lớn tại Trung Quốc.