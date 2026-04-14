BYD muốn xây 6.000 trạm sạc siêu nhanh ở nước ngoài - sẽ có Việt Nam?

Kế hoạch 6.000 trạm sạc siêu nhanh của BYD bao gồm 3.000 trạm ở châu Âu. Phần còn lại chưa được chia sẻ cụ thể, nhưng có thể bao gồm Việt Nam.

Theo Autohome, BYD dự kiến triển khai 6.000 trạm sạc siêu nhanh Flash Charging tại các thị trường nước ngoài, bao gồm 3.000 trạm tại châu Âu. Động thái của BYD diễn ra trong bối cảnh hãng đang đẩy nhanh quá trình ra mắt thương hiệu Denza tại lục địa già.

Thông báo của BYD trùng với thời điểm diễn ra sự kiện ra mắt thương hiệu Denza ở Paris (Pháp), nơi Z9 GT được giới thiệu như một phần của chiến lược mở rộng thương hiệu ở quy mô lớn hơn.

Cụ thể, Z9 GT không phải là mẫu xe duy nhất trong chiến lược của Denza tại thị trường châu Âu. Danh mục sản phẩm ban đầu của thương hiệu này ban đầu còn có thêm D9 mẫu MPV 7 chỗ thuộc phân khúc hạng sang.

Denza D9 vào lúc này đang là một trong những MPV năng lượng mới thuộc phân khúc cao cấp bán chạy nhất Trung Quốc. Các nguồn tin cho hay BYD đang lên kế hoạch giới thiệu Denza D9 cho khách hàng châu Âu.

Đến cuối năm nay, Denza đặt mục tiêu hiện diện tại hơn 30 quốc gia châu Âu, thiết lập hơn 150 điểm bán lẻ. Chuyên trang Car News China nhận định diễn biến này cho thấy Denza tiếp cận châu Âu là chiến dịch triển khai toàn diện, thay vì chỉ là ra mắt sản phẩm một cách hạn chế.

Quay trở lại với kế hoạch xây dựng trạm sạc nhanh. BYD tiết lộ mục tiêu xây dựng 6.000 trạm sạc siêu nhanh Flash Charging công suất megawatt ở nước ngoài, với châu Âu chiếm một nửa số đó.

Địa chỉ của khoảng 3.000 trạm sạc siêu nhanh còn lại chưa được BYD công bố. Tuy nhiên theo các nguồn tin hiện tại, BYD sẽ sớm mang trụ sạc siêu nhanh Flash Charging công suất megawatt đến Việt Nam.

Hồi đầu tháng 4, BYD cho biết chỉ mất 27 ngày để hoàn thiện 5.000 trạm Flash Charging tại 297 thành phố ở Trung Quốc.

BYD lúc này đang phát triển mạng lưới trạm sạc siêu nhanh song song với ra mắt các dòng xe hỗ trợ công nghệ này. Đây là động thái phản ánh chiến lược kết hợp giữa mở rộng danh mục sản phẩm đồng thời với mở rộng hệ sinh thái năng lượng.

Logo cho biết mẫu xe điện có hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging. Ảnh: Autohome.

Công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging của BYD khi kết hợp với pin Blade 2.0 sẽ cho phép nạp lại 10-70% dung lượng trong 5 phút, hoặc 10-97% dung lượng trong 9 phút. Ngay cả khi phải vận hành ở mức nhiệt cực đoan từ -20 độ C đến -30 độ C, hệ thống vẫn duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc, chỉ mất khoảng 12 phút để nạp lại 20-97% dung lượng.

Denza hiện thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của BYD sau khi nhà sản xuất ôtô Trung Quốc chấm dứt liên doanh trước đó với Mercedes-Benz. Denza được định vị là thương hiệu cao cấp tập trung vào công nghệ, kỳ vọng thách thức các thương hiệu châu Âu truyền thống.