Tasco Auto và Ford 'bắt tay' chia sẻ trạm sạc cho xe điện tại Việt Nam

Trong năm nay, người mua xe điện từ Tasco Auto và Ford tại Việt Nam có thể sử dụng chung trạm sạc tại các đại lý với khoảng gần 90 trạm đang dần hoàn thiện.

Tasco Auto - đơn vị phân phối các mẫu xe từ Geely như Lynk & Co, Zeekr - và Ford vừa ký biên bản ghi nhớ, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong việc chia sẻ hạ tầng sạc xe điện tại Việt Nam. Trước đó, Ford cũng đã hé lộ về cú "bắt tay" này trong thông báo giảm giá mẫu xe điện Mustang Mach-E.

Như vậy, người mua xe điện, PHEV từ cả Ford và Tasco sẽ có thể sử dụng chung trạm sạc và hệ sinh thái của cả 2 thương hiệu, bao gồm ứng dụng VETC, giúp tìm kiếm định vị trạm sạc, kiểm tra tình trạng trụ, súng sạc và cập nhật chỗ trống. Người dùng xe điện Ford nay cũng có thể thanh toán chi phí sạc điện tự động thông qua ứng dụng VETC từ Tasco.

Tính đến tháng 4, Ford và Tasco Auto đang sở hữu tổng 32 trạm sạc nhanh DC trên cả nước.

Mạng lưới trạm sạc hiện có của Tasco Auto tại các đại lý. Ảnh: Tasco.

Dự kiến đến cuối năm nay, Tasco sẽ hoàn tất phủ sóng toàn bộ trụ sạc đến các showroom của thương hiệu trực thuộc, nâng tổng số lượng trạm sạc thuộc Tasco lên mốc 55 trạm. Ford cũng đang triển khai và hoàn tất 34 trạm sạc của hãng.

Điều này đồng nghĩa với việc người dùng xe năng lượng mới của Ford và Tasco Auto có thể sử dụng chung tổng 89 điểm sạc. Hiện tại, Ford chỉ đang phân phối duy nhất mẫu SUV điện Mustang Mach-E tại Việt Nam.

Trong khi đó, Tasco với 5 thương hiệu xe dưới trướng đang mở bán hàng loạt sản phẩm năng lượng mới như Lynk & Co 08, Volvo EC40, Geely EX2, EX5. Sắp tới, tập đoàn này cũng mang thêm 2 thương hiệu con thuộc Geely Auto đến Việt Nam gồm Lotus và Zeekr với đa số sản phẩm thuần điện như Zeekr 7X, 009 hay Lotus Eletre.