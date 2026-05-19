MINI sẽ làm xe mini

Đại diện thương hiệu MINI xác nhận đang nghiên cứu phát triển một mẫu xe nhỏ gọn dựa trên concept Rocketman.

Theo Carscoops, dòng sản phẩm hiện tại của thương hiệu MINI không hẳn là những chiếc xe mini, bởi kích thước tăng dần qua nhiều thập kỷ và hiện tại đã không còn chia sẻ điểm chung với nguyên mẫu cổ điển ban đầu.

Tuy nhiên, MINI đã tiết lộ đang quan tâm đến việc sản xuất một mẫu xe thực sự nhỏ gọn, lấy cảm hứng từ concept Rocketman từng ra mắt 15 năm trước.

Ông Holger Hampf - trưởng bộ phận thiết kế MINI - cho biết thương hiệu này xem một mẫu xe nhỏ gọn là dự án thú vị, tuy nhiên lưu ý việc sản xuất ôtô kích thước nhỏ ở thời điểm hiện tại là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

“Chắc chắn là chúng tôi đang nghiên cứu những kích thước này, và MINI đang cố gắng xem xét liệu có thể đưa những gì vào một chiếc xe nhỏ dài 3,6 m. Việc đó không hề dễ dàng”, ông Holger Hampf chia sẻ với Auto Express.

Vị này lưu ý rằng việc nhồi nhét tất cả thiết bị an toàn vốn được kỳ vọng trên những mẫu xe hiện đại vào một chiếc 2 cửa nhỏ gọn như Rocketman sẽ là một thách thức, đồng thời lưu ý rằng các dòng xe trên thị trường đều đã trở nên to lớn hơn.

“Môi trường xung quanh là điều cần được xem xét, sau đó đến các quy định mới về an toàn cho người đi bộ và công nghệ cảm biến. Người dùng không muốn mất đi các tính năng ADAS, hệ thống kiểm soát hành trình và những hệ thống tương tự. Điều này dẫn đến kích thước xe phải tăng lên. Có quá nhiều công nghệ cần phải có trên những dòng xe hiện đại”, ông Holger Hampf nhận định.

Tháng trước, thương hiệu Smart trình làng Concept #2 với thiết kế nhỏ gọn, mở đường cho một mẫu xe điện đô thị mới sẽ ra mắt cuối năm nay, thay thế cho EQ Fortwo. Concept này chỉ dài 2.792 mm, tức nhỏ hơn bất kỳ phiên bản nào của concept Rocketman mà MINI có thể cân nhắc sản xuất trong tương lai.

Chuyên trang Carscoops nhận định nếu MINI thực sự nghiêm túc trong việc phát triển một mẫu xe nhỏ gọn, kích thước này sẽ chỉ đủ chỗ cho một gói pin nhỏ, kéo theo phạm vi hoạt động tương đối hạn chế. Tuy nhiên nếu mẫu xe này định hướng trở thành ôtô điện đô thị, đây sẽ không phải là vấn đề quá lớn.

Ông Holger Hampf cũng lưu ý tất cả ôtô của MINI đều phải siêu an toàn, và bản thương mại của Rocketman - nếu được hiện thực hóa - cũng sẽ không ngoại lệ.