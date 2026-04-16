Xe điện mini Wuling Macaron đã bán tại Việt Nam, giá từ 269 triệu đồng

Mẫu xe điện mini Wuling Macaron đã cập bến đại lý Việt, gây chú ý nhờ giá bán dưới mức 270 triệu và ngoại hình nữ tính.

Những chiếc Wuling Macaron đầu tiên tại Việt Nam đã sớm được các đại lý đăng tải lên mạng xã hội. Đây là mẫu xe điện mini mới nhất được TMT Motors phân phối, với 2 phiên bản là 205 và 300.



Tương tự mẫu xe Bingo hay MiniEV từng xuất hiện trước đó, Macaron mang phong cách dễ thương, hướng đến nhóm khách hàng nữ giới với nhiều đường nét bo tròn, màu ngoại thất hợp xu hướng như xanh nhạt, hồng phấn, trắng kem...

Những chiếc Macaron bắt đầu được mở bán tại Việt Nam. Ảnh: S.T/đại lý.

Xe có trục cơ sở 2.190 mm, chiều dài khoảng 3.256 mm với cấu hình 4 chỗ ngồi. Cả 2 phiên bản không có nhiều khác biệt về thiết kế, chủ yếu đến từ các trang bị trong khoang lái. Ở bản 205, hình ảnh rò rỉ từ nhà máy cho thấy táp lô được trang bị một màn hiển thị thông tin sau vô lăng. Các phím bấm cỡ lớn vật lý đặt ở trung tâm.

Trong khi đó, Macaron 300 sở hữu 2 màn hình, một ở sau vô lăng kích thước 7 inch, màn còn lại kích thước 8 inch được đặt ở trung tâm.

Xe được trang bị một motor điện cho công suất khoảng 40 mã lực, cho vận tốc tối đa 100 km/h. Tên gọi của mỗi phiên bản cũng ứng với phạm vi hoạt động của từng mẫu xe. Bộ pin dưới sàn cho phép di chuyển khoảng 205 hoặc 300 km/lần sạc.

Một nâng cấp quan trọng trên cả ba phiên bản Macaron là khả năng sạc nhanh DC, cho phép nạp pin từ 30% đến 80% trong vòng 35 phút. Xe nay cũng được trang bị cổng sạc CCS2, đồng bộ với các mẫu xe điện thông dụng tại Việt Nam.

Những trụ sạc cổng CCS2 của TMT Motors đã bắt đầu xuất hiện. Ảnh: S.T.

Theo nhân viên tư vấn, Wuling Macaron được bán với 2 phiên bản, giá lần lượt là 269 triệu và 329 triệu đồng. Các mẫu xe mới đã bắt đầu được trưng bày ở đại lý và dự kiến giao xe từ tháng 4.

Wuling Macaron được định vị ở nhóm xe điện cỡ nhỏ, nằm giữa BYD Atto 2 hay VinFast VF 3. Với giá bán thấp dưới mốc 300 triệu, Macaron có thể sẽ tạo ra doanh số tốt với nhóm khách đô thị, nếu các đại lý và công ty phân phối mang đến những chiến lược truyền thông ổn và dịch vụ hậu mãi "hợp lòng" khách hàng.

Hiện, TMT Motors cũng đã bắt đầu lắp đặt một số trụ sạc tại thành phố, với kế hoạch hợp tác với các hãng xe điện đồng hướng, xây dựng "liên minh trạm sạc" phục vụ người dùng, đặt kỳ vọng độc lập xây dựng khoảng 30.000 trụ sạc trên cả nước. Nếu có thể hoàn thành được mục tiêu trên, Macaron hoàn toàn có cơ hội để tạo ra cú hích về lượng bán.