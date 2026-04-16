Báo động cho sedan tại Việt Nam

Sedan tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn khi dần "rơi rụng" cả về số lượng đại diện lẫn doanh số ở từng kỳ báo cáo.

Sedan tại Việt Nam từng là nhóm xe có tính đa dạng khá cao, khoảng giá trải rộng. Khách Việt từng có thể lựa chọn những mẫu sedan giá rẻ ở phân khúc B, loạt sedan trẻ trung đậm tính thể thao ở phân khúc C hay tìm kiếm sự sang trọng với các mẫu sedan cỡ D.

Tuy nhiên, giai đoạn gần đây chứng kiến thị trường sedan tại Việt Nam ngày càng giảm nhiệt. Nhiều mẫu xe rời đi, doanh số cũng không còn ở mức cao như trước khiến không ít người tin rằng sedan đang dần mất chỗ đứng trên thị trường.

Sedan khó bán tại Việt Nam

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và dữ liệu bán hàng do TC Motor cung cấp, Toyota Vios là sedan duy nhất tại Việt Nam còn có thể bán được hơn 1.000 xe trong tháng 3 vừa qua.

Doanh số 1.004 xe đưa Toyota Vios lên vị trí dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B, đồng thời đang là sedan bán tốt nhất thị trường Việt. Thành tích bán hàng tương đối tốt cũng giúp Toyota Vios trở thành sedan duy nhất góp mặt trong top 10 xe xăng dầu bán chạy nhất Việt Nam quý đầu năm.

Sedan chật vật tại Việt Nam Doanh số sedan tại Việt Nam trong tháng 3 (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn Toyota Vios Mazda2 Honda City Hyundai Accent Mazda3 Toyota Camry Honda Civic Mitsubishi Attrage Hyundai Elantra Toyota Corolla Altis

xe 1004 433 398 369 305 152 148 143 36 5

Phần còn lại của sedan tại Việt Nam không có cái tên nào bán trên 500 xe trong tháng 3. Mazda2 ghi nhận doanh số 433 xe, Honda City bán được 398 xe, Hyundai Accent đạt doanh số 369 xe còn lượng tiêu thụ Mazda3 là 305 xe.

Toyota Camry bán được 152 xe ở tháng vừa rồi, với 121 xe thuộc các phiên bản hybrid. Honda Civic ghi nhận doanh số 148 xe, chủ yếu từ phiên bản e:HEV RS.

Mitsubishi Attrage sở hữu doanh số 143 xe trong tháng 3. Những cái tên "đội sổ" bảng thống kê doanh số phân khúc sedan tại Việt Nam lần lượt là Hyundai Elantra (36 xe) và Toyota Corolla Altis với chỉ 5 xe đến tay khách hàng trong tháng 3.

Bộ đôi sedan cỡ C Hyundai Elantra và Toyota Corolla Altis đứng cuối bảng thống kê doanh số sedan tại Việt Nam. Ảnh: TC Motor, TMV.

Lũy kế từ đầu năm, người Việt đã mua 8.688 sedan từ các thương hiệu thành viên VAMA. Toyota Vios (2.737 xe), Honda City (1.681 xe), Hyundai Accent (1.311 xe) và Mazda2 (1.047 xe) là những cái tên bán tốt nhất, còn Hyundai Elantra (124 xe) và Toyota Corolla Altis (15 xe) xếp cuối.

"Báo động" cho sedan

Việc Toyota Vios là sedan duy nhất góp mặt trong top 10 xe xăng dầu bán chạy nhất Việt Nam quý đầu năm là một trong những dấu hiệu cho thấy tình trạng đáng báo động của nhóm xe gầm thấp.

Quay trở lại năm 2022, Toyota Vios và Hyundai Accent từng là 2 cái tên tạo ra cuộc đua kịch tính cho ngôi vị dẫn đầu toàn thị trường.

Bước sang năm 2023, bản nâng cấp ít nhiều ảnh hưởng đến doanh số Toyota Vios, do đó chỉ còn Hyundai Accent cạnh tranh cùng Mitsubishi Xpander cho ngôi vương doanh số.

Toyota Vios và Hyundai Accent từng là nhân vật chính trong cuộc đua trở thành "vua doanh số" hồi năm 2022. Ảnh: TMV, TC Motor.

Đây cũng là năm cuối cùng danh sách top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam còn chứng kiến đến 3 đại diện sedan góp mặt, gồm Hyundai Accent, Toyota Vios và Honda City.

Sau đó, sedan vẫn góp mặt trong top bán chạy nhưng doanh số đã không còn như giai đoạn hưng thịnh trước đó. Toyota Vios góp mặt trong top 10 xe bán chạy giai đoạn 2024-2025, tuy nhiên doanh số tương ứng lần lượt chỉ là 14.210 xe và 13.424 xe.

Cần lưu ý rằng vào năm 2022, Toyota Vios từng lên ngôi với doanh số lũy kế 23.529 xe, tương đương khoảng hơn 1.960 xe/tháng.

Không chỉ sa sút doanh số, sedan tại Việt Nam cũng dần "rơi rụng" khỏi các thống kê bán hàng theo nhiều cách khác nhau.

Suzuki Ciaz rút khỏi Việt Nam khoảng tháng 6/2024 là phát pháo đầu tiên, trước khi Honda Accord, Mazda6 âm thầm biến mất khỏi trang chủ hãng vào đầu năm nay.

Honda Accord và Mazda6 đều đã rút lui. Ảnh: HVN, Mazda.

Trong khi đó, loạt sedan của thương hiệu Kia gồm Soluto, K3 và K5 giờ đây đã được gộp chung vào nhóm "Xe khác" trong báo cáo doanh số thường kỳ của VAMA. Nhóm này ghi nhận doanh số 536 xe sau 3 tháng, không rõ chi tiết từng xe.

Những diễn biến kể trên khiến sedan cỡ D giờ đây gần như chỉ còn duy nhất đại diện Toyota Camry. Mẫu xe này bán được 221 xe cho khách Việt sau 3 tháng đầu năm, nhưng vẫn là một trong 3 sedan sở hữu doanh số thấp nhất thị trường.

Bên cạnh những mẫu sedan được VAMA thống kê doanh số, thị trường Việt Nam vẫn còn một số lựa chọn sedan đến từ các thương hiệu Trung Quốc, chẳng hạn MG5, MG7, BYD Seal 5, BYD Seal, BYD Han cùng với mẫu xe châu Âu Skoda Slavia và Nissan Almera của Nhật Bản.

Ôtô Trung Quốc cũng có sedan trong danh mục sản phẩm. Ảnh: MG, BYD.

Do các mẫu xe này không được công khai số liệu bán hàng định kỳ, mức độ thành công của xe chỉ có thể được dự đoán thông qua số lượng xe bắt gặp trên đường. Ở phương pháp dự đoán này, nhóm sedan nói trên dường như không được quá nhiều khách Việt ưa chuộng.

Nhìn chung, làn sóng điện hóa, xu hướng nghiêng về SUV, xe gầm cao khi mua sắm cộng với sự cạnh tranh gay gắt từ các phân khúc lân cận đang tạo ra những ảnh hưởng ít nhiều lên thị phần của sedan tại Việt Nam.

Nhóm xe này, đặc biệt là sedan cỡ C và D, có thể sẽ phải sẵn sàng cho một tương lai có phần bất ổn tại Việt Nam.