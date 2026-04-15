Stellantis ghi nhận tín hiệu tích cực đầu năm 2026

Lượng xe giao toàn cầu của Stellantis tăng 12% trong quý I/2026, cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét dù đối mặt nhiều thách thức.

Tập đoàn Stellantis cho biết lượng xe giao toàn cầu trong quý I/2026 tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 1,4 triệu chiếc, qua đó củng cố đà phục hồi bắt đầu từ nửa cuối năm 2025. Lượng xe giao (shipment) là số xe hãng chuyển tới đại lý, khác với doanh số bán lẻ tới tay khách hàng cuối cùng.

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh hãng đang nỗ lực xoay chuyển tình hình sau khi ghi nhận khoản lỗ ròng 22,3 tỷ euro ( 26,3 tỷ USD ) trong năm ngoái. Dưới sự điều hành của CEO Antonio Filosa, tập đoàn đang tập trung giành lại thị phần như một phần của kế hoạch tái cấu trúc.

Theo kế hoạch, ông Antonio Filosa sẽ công bố chiến lược công nghiệp mới vào ngày 21/5 tới, được kỳ vọng sẽ định hình hướng đi của tập đoàn trong thời gian tới.

Stellantis là tập đoàn ôtô đa quốc gia khổng lồ được thành lập năm 2021, sở hữu các thương hiệu lớn như Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram và Vauxhall.

Xét theo khu vực, Bắc Mỹ là động lực tăng trưởng chính khi lượng xe giao tăng 17%, đạt 379.000 chiếc. Tại châu Âu mở rộng, con số này tăng 12% lên 637.000 xe. Nam Mỹ, thị trường lớn thứ ba của Stellantis, ghi nhận mức tăng 4%, tương đương 219.000 xe.

Ở các khu vực có quy mô nhỏ hơn, châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng 15% lên 15.000 xe, trong khi Trung Đông và châu Phi tăng 11%, đạt 111.000 xe. Tuy nhiên, Stellantis cũng cho biết tại các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), nơi chịu ảnh hưởng từ xung đột Iran đang diễn ra, lượng xe giao đã giảm hơn một nửa xuống còn khoảng 3.000 chiếc.

Stellantis sẽ công bố chiến lược công nghiệp mới vào ngày 21/5 tới, vốn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển của ngành công nghiệp ôtô toàn cầu trong nhiều năm tới.

Kết quả quý I/2026 cho thấy những tín hiệu tích cực ban đầu trong nỗ lực phục hồi của Stellantis, dù tập đoàn này vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ biến động địa chính trị và áp lực cạnh tranh toàn cầu.