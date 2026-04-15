Skoda Kodiaq - SUV bán chạy ở châu Âu chinh phục khách hàng Việt Nam

Skoda Kodiaq đang chinh phục khách hàng Việt bằng mức giá hợp lý, các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng và nâng cấp sản phẩm trên phiên bản Model Year 2026.

Với những nâng cấp tập trung vào an toàn và tiện nghi thực tế, đây được xem là bước đi quan trọng nhằm củng cố vị thế của mẫu SUV "flagship" trong lòng khách hàng Việt.

Vị thế của mẫu SUV chủ lực từ "lục địa già"

Tại châu Âu, Kodiaq không chỉ là một dòng xe SUV, mà còn đại diện cho tinh thần thực dụng, bền bỉ và sự tinh tế trong kỹ thuật của Tập đoàn Volkswagen nói chung và thương hiệu Skoda nói riêng. Năm 2025 đánh dấu cột mốc khi Skoda vươn lên top 3 thương hiệu bán chạy tại châu Âu. Trong đó, Kodiaq đóng vai trò là "mũi nhọn" với doanh số toàn cầu đạt 130.400 xe, tăng trưởng 13,8% so với năm trước, giữ vững vị thế là mẫu SUV bán chạy nhất của hãng trên toàn cầu.

Kodiaq là mẫu SUV bán chạy nhất của Skoda trong năm 2025.

Sức hút của mẫu SUV 7 chỗ còn được khẳng định bởi các chuyên gia hàng đầu khi Kodiaq liên tục gặt hái những giải thưởng uy tín như: Giải "Xe SUV cỡ lớn của năm" từ Auto Express New Car Awards và danh hiệu"Xe của năm 2025" do Auto Bild (Đức) bình chọn. Những ghi nhận này cho thấy Kodiaq đã vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe về vận hành, an toàn và tiện nghi để nhận được sự tin tưởng tại các thị trường ôtô lâu đời nhất thế giới.

Tại Việt Nam, dù mới gia nhập thị trường từ năm 2023, Kodiaq đã nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng. Minh chứng rõ nét nhất là giải thưởng "Xe được yêu thích của năm" với 26.367 lượt bình chọn từ người tiêu dùng tại Better Choice Awards 2025. Sự đón nhận này là tiền đề để TC Group và Skoda Auto tiếp tục đưa về phiên bản Model Year 2026, thể hiện cam kết lắng nghe và đầu tư dài hạn cho người tiêu dùng trong nước.

Kodiaq là mẫu xe làm nên tên tuổi của Skoda tại châu Âu. Ảnh: Skoda Vietnam.

Ra mắt thị trường Việt Nam lần đầu vào năm 2023, Kodiaq được định vị là mẫu xe quan trọng, mang sứ mệnh khẳng định vị thế và chất lượng châu Âu của Skoda trong những bước đầu tiếp cận khách hàng Việt. Đến đầu năm 2025, phiên bản Kodiaq hoàn toàn mới (Kodiaq New Generation) tiếp tục được giới thiệu, mang theo những cải tiến vượt bậc về thiết kế, tiện nghi và khả năng vận hành. Sự đón nhận tích cực từ thị trường, cùng giải thưởng danh giá kể trên, là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của hãng.

Kodiaq là một trong những mẫu xe có doanh số hàng đầu của Skoda tại châu Âu. Ảnh: Skoda Vietnam.

Kodiaq New Generation Model Year 2026 - nỗ lực hoàn thiện sản phẩm đã ghi dấu ấn

Với triết lý không ngừng cải tiến để phục vụ người dùng, Skoda Việt Nam và Tập đoàn Thành Công tiếp tục ghi dấu ấn bằng việc giới thiệu phiên bản nâng cấp Kodiaq NG Model Year 2026. Đây là bước đi nhằm hoàn thiện hơn một sản phẩm vốn đã được đánh giá rất cao, cho thấy sự nghiêm túc của hãng trong việc nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng.

Ở phiên bản mới này, trọng tâm nâng cấp của Kodiaq nằm ở việc gia tăng hàm lượng công nghệ an toàn và tiện nghi thực tế. Nổi bật nhất là gói hỗ trợ lái Travel Assist với 12 tính năng ADAS cao cấp, từ kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) đến hỗ trợ đỗ xe thông minh và hệ thống túi khí hông hàng ghế sau. Những trang bị cho thấy Skoda Việt Nam đã liên tục lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của người tiêu dùng trong nước.

Skoda Kodiaq New Generation MY2026 được nâng cấp loạt tính năng ADAS, giúp việc di chuyển trở nên thuận tiện, an toàn hơn. Ảnh: Skoda Vietnam.

Bên cạnh đó, các tiện ích mang đậm triết lý "Simply Clever" cũng được bổ sung như gói trang bị gia đình (Simply Clever Signature) trên phiên bản Sportline, hay hệ thống kính 2 lớp cách âm cao cấp trên bản Premium. Đây là tập hợp những giải pháp thông minh đặc trưng của Skoda, giúp tối ưu hóa không gian và mang lại sự thuận tiện tối đa cho mọi thành viên trong gia đình trên mỗi chuyến đi.

Đối với phiên bản Kodiaq MY2026, Skoda hướng tới nhóm khách hàng mong muốn một trải nghiệm trọn vẹn, tận hưởng tối đa công nghệ an toàn và tiện ích mới nhất mà hãng xe châu Âu này đang sở hữu.

Kodiaq New Generation MY2026 được xem là phương án giúp khách hàng trải nghiệm trọn vẹn công nghệ của Skoda, mang tới những hành trình an tâm, nhẹ nhàng. Ảnh: Skoda Vietnam.

Trong khi đó, các phiên bản Kodiaq hiện hữu trở thành lựa chọn hiệu quả hơn về mặt kinh tế. Với mức chi phí dễ tiếp cận hơn, các phiên bản Kodiaq vẫn giữ trọn vẹn những giá trị cốt lõi đã làm nên danh tiếng của Skoda như nền tảng khung gầm vững chắc, khối động cơ mạnh mẽ bền bỉ cùng không gian nội thất đậm triết lý "Simply Clever".