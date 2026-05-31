Mẫu xe máy gần 20 năm tuổi của Suzuki tương thích xăng E10

Suzuki Xbike ra mắt Việt Nam năm 2007 nằm trong danh sách các mẫu xe tương thích xăng E10 vừa được hãng Nhật Bản công bố.

Suzuki Việt Nam là một trong những hãng xe đầu tiên công khai danh sách chi tiết các dòng xe tương thích với xăng E10. Theo đó, hãng xe Nhật Bản cho biết tất cả dòng ôtô mà Suzuki sản xuất và phân phối tại Việt Nam từ năm 2001, cùng các dòng xe máy Suzuki được nhắc tên, đều phù hợp sử dụng xăng sinh học E10.

Danh sách ôtô Suzuki tương thích xăng sinh học E10 có các dòng được sản xuất, nhập khẩu từ trước năm 2007, chẳng hạn Wagon, Carry Truck/Blind Van, Vitara (bao gồm New Vitara và Grand Vitara) hay mẫu MPV Suzuki APV.

Phần còn lại của danh sách bao gồm nhiều dòng xe quen thuộc với khách hàng Việt giai đoạn gần đây, được Suzuki Việt Nam sản xuất, nhập khẩu từ 2008 đến hiện tại.

Số này bao gồm Suzuki Carry Pro, Suzuki Ertiga (Ertiga, New Ertiga, Ertiga Hybrid), Suzuki Ciaz, Suzuki Celerio, Suzuki XL7 các biến thể cùng với Suzuki Jimny, Suzuki Fronx và mẫu xe van nhỏ gọn Suzuki Eeco.

Đối với xe máy, Suzuki cho biết các dòng xe có tuổi đời gần 20 năm như Xbike hay Axelo cũng hoàn toàn tương thích xăng sinh học E10.

Những mẫu xe khác được Suzuki sản xuất, nhập khẩu trong giai đoạn 2011 trở về sau cũng tương thích loại xăng này, bao gồm Hayate SS FI, Hayabusa (GSX 1300), Gladius (SFV 650), Viva FI 115, Raider 150 (bộ chế hòa khí), Impulse, Address, Raider/Satria FI 150, GSX 150 (gồm các phiên bản S, R và Bandit), GSX S 1000, V-Strom 1000/1050, Intruder, Gixxer 250, Burgman và V-Strom 250.

Suzuki Việt Nam cho biết các dòng xe liệt kê ở trên đã được hãng kiểm tra và xác nhận tương thích với xăng sinh học E10. Do đó, khách hàng có thể an tâm về khả năng vận hành ổn định và độ bền của xe trong quá trình sử dụng.

Hãng cũng lưu ý khách hàng sử dụng xăng E10 đúng tiêu chuẩn trên các dòng xe tương thích vẫn được đảm bảo quyền lợi bảo hành chính hãng từ Suzuki Việt Nam.

Đối với những dòng xe Suzuki không thuộc danh sách trên, khách hàng được khuyến nghị tham khảo “Hướng dẫn đổ xăng” trong sách hướng dẫn để nắm rõ loại nhiên liệu phù hợp.

Trong danh sách nói trên, Suzuki hiện chỉ còn phân phối 2 dòng xe máy tại thị trường Việt là V-Strom 250SX và Satria F150.

Một vài dòng xe 2 bánh của Suzuki trước đây từng được thông báo vẫn đang chờ xác nhận cuối cùng về độ tương thích, chẳng hạn Viva 110, Smash, Smash Revo, Shogun, Amity, AN125, GN125, Hayate, EN150, UA125, GD110.

Trước đó trong công văn gửi Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô, xe máy về việc triển khai Thông tư số 50/2025/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị này phải tổ chức rà soát, đánh giá và xác định mức độ tương thích của các dòng ôtô, xe máy đang được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại thị trường Việt Nam đối với xăng E10.

Hãng cần tổng hợp danh mục các dòng xe hoàn toàn tương thích với xăng E10, nhóm xe tương thích có điều kiện hoặc khuyến nghị kỹ thuật khi sử dụng xăng E10, bên cạnh danh sách các dòng xe không khuyến nghị sử dụng xăng E10 (nếu có), kèm theo nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý.