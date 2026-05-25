Bên cạnh xăng E10, khách Việt còn có lựa chọn xăng nào khác?

Xăng E10 không phải là dòng xăng sinh học duy nhất đang có trên thị trường, do đó không phải là lựa chọn duy nhất dành cho xe máy và ôtô động cơ xăng từ đầu tháng 6 tới đây.

Theo nội dung Điều 4 Thông tư 50/2025, từ ngày 1/6, xăng không chì tại Việt Nam sẽ phải trải qua qua công đoạn phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Điều này đồng nghĩa thị trường xăng dầu Việt Nam từ đầu tháng 6 tới đây gần như sẽ vắng bóng hoàn toàn các dòng xăng khoáng - tức không có thành phần ethanol phối trộn - như RON 95, RON 97...

Các đơn vị kinh doanh xăng dầu lớn tại Việt Nam như PVOIL, Petrolimex đã bắt đầu bán rộng rãi xăng sinh học E10 cho khách hàng. Thậm chí hệ thống trạm xăng PVOIL đã dừng bán xăng khoáng RON 95 từ ngày 15/5.

Việc bắt buộc phối trộn, pha chế xăng không chì thành xăng E10 từ đầu tháng 6 từng dẫn đến nhiều quan ngại của khách hàng, bởi không rõ ôtô, xe máy của mình có đảm bảo tương thích với dòng xăng sinh học này không.

Cho đến hiện tại, các hãng xe tại Việt Nam hoặc ra thông báo chính thức, hoặc đã có đề cập liên quan đến độ tương thích giữa động cơ với xăng sinh học trong tài liệu hướng dẫn sử dụng theo xe. Theo đó, phần lớn ôtô, xe máy đang bán tại Việt Nam tương thích với nhiên liệu xăng có trị số Octan không thấp hơn 91, và tỷ lệ ethanol phối trộn không cao hơn 10%.

Phần thuyết minh của Bộ Công thương trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành quy định về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 cũng nhấn mạnh xăng E10 tương thích với hơn 90% phương tiện hiện nay tại Việt Nam, do đó không cần cải tiến động cơ.

Trong khi đó theo Điều 4 Thông tư 50/2025, bên cạnh xăng sinh học E10, thị trường Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục tồn tại song hành xăng sinh học E5 RON 92 cho đến hết ngày 31/12/2030. Đây là dòng xăng sinh học phối trộn từ xăng không chì RON 92, với tỷ lệ tối đa 5% ethanol trong thành phần.

Một vài đơn vị kinh doanh xăng dầu vẫn còn bán loại xăng sinh học có hàm lượng phối trộn 5% ethanol này. Chẳng hạn Petrolimex sau kỳ điều chỉnh giá hồi 21/5 đang niêm yết xăng E5 RON 92-II ở mức 24.340 đồng/lít, bên cạnh xăng E10 RON 95-III có giá 25.050 đồng/lít và xăng E10 RON 95-V hiện ở giá 25.950 đồng/lít.

Như vậy từ đầu tháng 6 tới đây, bên cạnh xăng sinh học E10, khách hàng vẫn có thể tìm mua và sử dụng xăng sinh học E5 RON 92 tại các địa chỉ kinh doanh xăng dầu tên tuổi, có uy tín. Người dùng trước khi sử dụng xăng E5 RON 92 cũng cần tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng, liên hệ kỹ thuật viên của hãng để được xác nhận và tránh các rủi ro không đáng có.

Nhìn chung với những xe có tuổi đời quá sâu, xăng E5 sẽ phù hợp hơn so với xăng E10. Còn lại hầu hết mẫu xe trên thị trường đều có thể sử dụng xăng E10 như nguồn nhiên liệu tiêu chuẩn.