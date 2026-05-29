Thêm nhiều hãng xe lên tiếng về xăng E10

Nhiều hãng xe có mặt trên thị trường Việt tiếp tục lên tiếng về khả năng tương thích với xăng E10 của ôtô, xe máy đang bán tại Việt Nam.

Cận kề thời điểm bắt buộc xăng không chì phải qua công đoạn phối trộn, pha chế thành xăng E10 vào đầu tháng 6 tới đây, thêm nhiều hãng xe tại Việt Nam lên tiếng trấn an người dùng về khả năng tương thích của dòng xăng sinh học E10 với ôtô, xe máy xăng đang bán.

Yamaha lưu ý riêng cho xe sử dụng bộ chế hòa khí

Trên fanpage chính thức, Suzuki khẳng định toàn bộ sản phẩm ôtô và xe máy đang bán tại Việt Nam tương thích với xăng sinh học E10. Ở nhóm xe máy, Suzuki hiện còn 2 mẫu côn tay là Satria F150 và V-Strom 250SX, trong khi ở nhóm ôtô du lịch có Jimny cùng loạt xe hybrid gồm Fronx, Swift và XL7 Hybrid.

Với các mẫu xe đã dừng bán, Suzuki khuyến nghị khách hàng xem thêm hướng dẫn sử dụng kèm theo xe để kiểm tra khả năng tương thích với xăng E10.

Yamaha Việt Nam cho biết toàn bộ dòng xe máy trang bị hệ thống phun xăng điện tử (FI) đều tương thích với xăng sinh học E10.

Để xác định liệu mẫu xe Yamaha đang dùng có phải là loại sử dụng hệ thống FI hay không, khách hàng có thể kiểm tra ký hiệu FI trên tem xe hoặc cụm đồng hồ.

Các xe Yamaha sử dụng hệ thống phun xăng điện tử có thể nghe tiếng bơm xăng hoạt động khoảng 3 giây sau khi bật khóa điện. Trên đồng hồ các xe này cũng có biểu tượng đèn cảnh báo động cơ, sẽ sáng lên khi người dùng bật khóa điện và tự tắt nếu xe hoạt động bình thường.

Với các xe Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí, hãng cho biết số xe được sản xuất từ năm 2017 đến nay tương thích với xăng E10 RON 95. Riêng các xe Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí sản xuất trước năm 2017, hãng xe Nhật Bản khuyến nghị người dùng sử dụng xăng E5 RON 92.

Trước đó, Honda Việt Nam khẳng định xe máy Honda hoạt động tốt với xăng có trị số Octan không thấp hơn 91, và tỷ lệ ethanol phối trộn không cao hơn 10%.

Do vậy, khách hàng sử dụng xe máy Honda có thể sử dụng các dòng xăng sinh học như E5 RON 92 hay E10 RON 95 mà không lo ảnh hưởng đến động cơ hay hệ thống nhiên liệu.

Một số ôtô có thể dùng xăng E25

Trên fanpage chính thức, hãng xe MINI cho biết tất cả dòng xe đang bán tại Việt Nam sở hữu công nghệ động cơ có khả năng tương thích với nhiên liệu sinh học E5, E10, thậm chí đến E25 theo các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp.

Hãng xe thuộc sở hữu tập đoàn BMW cho biết khả năng thích ứng này giúp xe vận hành hiệu quả, hỗ trợ duy trì sự ổn định và tối ưu lượng phát thải khi sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn.

Liên doanh Hyundai Thành Công cho biết các dòng xe Hyundai được phân phối chính thức tại Việt Nam, bao gồm xe mới và xe đã qua sử dụng được sản xuất từ năm 2005, đều tương thích với nhiên liệu sinh học E10.

Trên fanpage chính thức, Hyundai Thành Công cho biết không ghi nhận có sự khác biệt đáng kể về vận hành trong điều kiện sử dụng xăng E10 đúng tiêu chuẩn. Động cơ xe vẫn hoạt động êm ái, mạnh mẽ, duy trì khả năng tăng tốc và mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu.

Hãng nhấn mạnh việc sử dụng xăng E10 không gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của động cơ hay bất kỳ chi tiết máy nào. Khách hàng của Hyundai cũng không cần lắp đặt thêm thiết bị, điều chỉnh kỹ thuật hoặc thay đổi quy trình bảo dưỡng đặc biệt khi sử dụng xăng E10.

Hyundai Thành Công Việt Nam cho biết tiếp tục áp dụng chính sách bảo hành chính hãng đối với các xe sử dụng xăng E10 đáp ứng quy chuẩn chất lượng nhiên liệu hiện hành, đồng thời khuyến cáo sử dụng nhiên liệu đúng tiêu chuẩn và ưu tiên tiếp nhiên liệu tại các hệ thống phân phối uy tín, cũng như thực hiện bảo dưỡng định kỳ.

Toyota Việt Nam cho biết các dòng xe Toyota, bao gồm xe mới lẫn xe đã qua sử dụng sản xuất sau năm 1997, đều tương thích xăng sinh học E10.

Hãng xe Nhật Bản cũng nhấn mạnh việc sử dụng xăng E10 trên các dòng ôtô tương thích không ảnh hưởng đến độ bền động cơ và mức độ an toàn, không phát sinh thêm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa so với nhiên liệu thông thường.

Hai hãng xe Kia và Mazda do Thaco phân phối tại Việt Nam cũng xác nhận toàn bộ mẫu xe động cơ đốt trong đang bán đều tương thích xăng sinh học E10. Mazda cho biết ôtô của mình đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt, còn Kia nhấn mạnh xe đang phân phối tại Việt Nam đạt chuẩn khí thải Euro 4 trở lên.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, Ford Việt Nam cũng đã gửi thư đến các đại lý, khẳng định tất cả dòng xe Ford sử dụng động cơ xăng hiện hành đều hoàn toàn tương thích xăng E10. Hãng khuyến nghị các dòng xe Ford cần sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn Euro tương ứng để đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khí thải đã công bố.

Chẳng hạn, một mẫu xe Ford đạt chuẩn Euro 5 cần sử dụng xăng sinh học E10 mà thành phần xăng không chì dùng để phối trộn cũng phải đạt chuẩn Euro 5. Như vậy trong trường hợp này, loại xăng mà khách hàng cần sử dụng là E10 RON 95-V, thay vì E10 RON 95-III.

Các thương hiệu Geely, Lynk & Co thuộc sở hữu tập đoàn Geely của Trung Quốc cũng xác nhận ôtô đang bán tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10 đạt tiêu chuẩn quốc tế mà không gây ảnh hưởng tới các chi tiết cơ khí của động cơ.

Riêng Geely cho biết tất cả mẫu xe đã trải qua quá trình kiểm nghiệm và đánh giá trong điều kiện khí hậu, môi trường vận hành cũng như chất lượng nhiên liệu thực tế tại Việt Nam nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định, hiệu suất tối ưu và độ bền của động cơ.

BYD Việt Nam cũng khẳng định các dòng xe hybrid sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid của hãng được thiết kế để tương thích xăng E10.

Trong đó, BYD cho biết hệ thống nhiên liệu (bình chứa, đường ống, kim phun) được cấu tạo từ hợp kim và polymer thế hệ mới, có khả năng chống ăn mòn hóa học trước đặc tính ngậm nước của ethanol.

Mitsubishi lưu ý khách hàng

Trên website chính thức, Mitsubishi Việt Nam (MMV) cho biết các dòng xe trang bị động cơ phun xăng điện tử (MPI/EFI) phân phối tại Việt Nam, được sản xuất từ năm 1997 đến nay đều tương thích xăng E10.

MMV khuyến cáo khách hàng tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng để nắm rõ loại nhiên liệu được khuyến nghị. Trường hợp xe ít sử dụng trong thời gian dài, người dùng được khuyến cáo chú ý bảo quản nhiên liệu trong bình để tránh hiện tượng tách nước - vốn là đặc trưng của xăng sinh học.