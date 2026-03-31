Wuling Hongguang Mini EV mới 6 năm đã có 5 thế hệ

Mẫu xe điện cỡ nhỏ Wuling Hongguang Mini EV bước sang thế hệ thứ 5 dù chỉ vừa ra mắt toàn cầu hồi năm 2020.

Theo Carscoops, Wuling Hongguang Mini EV ra mắt chính thức vào năm 2020 và chỉ sau 6 năm, mẫu xe điện cỡ nhỏ này đã bước đến thế hệ thứ năm.

Trên thực tế, các "thế hệ mới" của Wuling Hongguang Mini EV không thực sự trải qua cuộc đại tu toàn bộ, chỉ nhận về những nâng cấp lớn. Dù vậy, sự thay đổi liên tục của mẫu xe điện cỡ nhỏ vẫn phản ánh tốc độ phát triển cao của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc.

Ở thế hệ thứ năm, Wuling Hongguang Mini EV tập trung vào phần ngoại hình, nay trở nên mềm mại hơn. Nội thất được bổ sung công nghệ hiện đại, phạm vi hoạt động cũng tăng thêm.

Tại khu vực đầu xe, Wuling Hongguang Mini EV thế hệ mới được thiết kế lại với phần "mũi" dựng thẳng đứng. Thiết kế này giúp mẫu xe điện cỡ nhỏ sở hữu vẻ ngoài thân thiện, được Carscoops đánh giá mang lại cảm giác như một món đồ chơi.

Cụm đèn pha cũng như cụm đèn hậu đều hình tròn và được nối liền bởi một dải crom. Hình dáng tổng thể của Wuling Hongguang Mini EV vẫn giữ lại nét quen thuộc, nhưng tất cả chi tiết ngoại thất đều được thiết kế lại kèm theo nhiều tùy chọn màu sắc tươi sáng hơn.

Biến thể 5 cửa của Wuling Hongguang Mini EV có chiều dài 3.268 mm, tăng nhẹ 12 mm so với trước, nhưng chiều dài cơ sở giữ nguyên 2.190 mm. Biến thể 3 cửa gọn gàng hơn với chiều dài tổng thể 3.064 mm, chiều dài cơ sở 2.010 mm.

Nội thất có vẻ không thay đổi nhưng thực tế, Wuling Hongguang Mini EV thế hệ thứ 5 đã được thiết kế lại khu vực táp-lô với màn hình cảm ứng lớn hơn, kích thước 10,1 inch.

Khu vực cửa gió điều hòa cũng trở nên "mỏng" hơn so với trước. Nhóm phím vật lý điều chỉnh điều hòa bị loại bỏ hoàn toàn. Cần số đưa lên cột lái, tạo ra thêm nhiều không gian giữa 2 ghế trước.

Dung tích tiêu chuẩn của khoang hành lý là 170 lít, có thể mở rộng lên thành 838 lít khi gập hàng ghế sau. Wuling cho biết Hongguang Mini EV được bố trí 20 ngăn chứa đồ rải rác trong cabin - giải pháp có thể phần nào bù đắp cho sự hạn chế về không gian sử dụng của mẫu xe điện cỡ nhỏ.

Tất cả phiên bản và biến thể Wuling Hongguang Mini EV đều giữ thiết lập motor điện ở trục sau, cho công suất 40 mã lực, mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Mẫu xe điện cỡ nhỏ chỉ có thể chạy tối đa 101 km/h.

Tùy chọn pin 16,2 kWh cho phép xe hoạt động trên quãng đường tối đa 205 km/lần sạc đầy, công bố theo chu trình CLTC. Nếu nâng cấp lên pin dung lượng 25,1 kWh, phạm vi hoạt động tăng lên thành 301 km.

Tất cả phiên bản Wuling Hongguang Mini EV đều hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp lại 30-80% dung lượng pin trong khoảng 35 phút.

Tại Trung Quốc, Wuling Hongguang Mini EV bản 5 cửa đang được bán với giá khởi điểm 44.800 NDT (khoảng 6.500 USD ) và cao nhất 55.800 NDT (khoảng 8.100 USD ).

Nếu áp dụng các khoản ưu đãi, giá bán khởi điểm của xe giảm xuống còn 42.800 NDT, tức chỉ xấp xỉ 6.200 USD . Giá bán dễ tiếp cận được cho là yếu tố giúp Wuling Hongguang Mini EV đang có thể củng cố vị thế hàng đầu phân khúc xe điện giá rẻ tại Trung Quốc.

Wuling Hongguang Mini EV là sản phẩm hợp tác của liên doanh SAIC-GM-Wuling, ra mắt lần đầu vào năm 2020 và thu về doanh số tích lũy hơn 1,9 triệu xe vào cuối năm 2025.